Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

La reciente revelación de Yolanda Medina en el polígrafo volvió a encender la polémica. Esta vez, la cantante abrió un capítulo doloroso y sincero sobre su relación con Michelle Soifer, a quien calificó como ‘malagradecida’ luego de recordar una experiencia que quedó marcada en su memoria, especialmente por el cariño que decía tenerle.

Todo inició cuando el conductor lanzó la pregunta directa: “¿Fue malagradecida Michelle Soifer?”. Tras una larga pausa que llenó el estudio de tensión, la máquina determinó que la respuesta era verdad. Entonces, Yolanda comenzó a contar una historia que llevaba años guardada.

La artista relató que tiempo atrás, ambas grabaron un feat de un tema llamado ‘Soltera’, cuando Michelle estaba atravesando un proceso personal de bajar de peso y buscaba recuperar confianza. La empresaria destacó que fue ella quien la invitó y que Michelle ocupaba la voz principal, acompañada por otros talentos. El proyecto estaba encaminado, pero cuando decidieron avanzar con el videoclip, todo cambió.

“Nunca me contestó”

Según Yolanda, cada vez que intentaba coordinar con Michelle para filmar el video, no obtenía respuesta. “La llamaba, la llamaba… nunca me contestaban”, recordó con evidente decepción. Intentó insistir durante un tiempo, pero tras múltiples intentos fallidos, optó por dejar el proyecto en pausa. “Me cansé de rogar”, confesó, subrayando que sentía que estaba pidiendo algo que debía fluir naturalmente entre colegas que se apoyan.

Pasaron los años —“tres, cuatro o cinco, ya ni lo recuerdo”, dijo— y aunque el tema nunca vio la luz, Yolanda siempre mantuvo estima por Michelle, al punto de volver a escribirle más adelante para emprender una nueva colaboración. Pero ocurrió lo mismo: silencio total. Fue ahí cuando la cantante tomó la decisión de bloquearla. Con el tiempo, se enteró de que Michelle también la había bloqueado.

Aun así, hubo un intento de conversación cuando coincidieron nuevamente. Yolanda recuerda que Michelle le pidió que no se enoje y que comprendiera que estaba en otro momento de su vida. Fue entonces cuando Yolanda, con un tono más reflexivo que acusatorio, admitió que quizá la otra artista ya pertenecía a “otro mundo” musical, donde ella —Yolanda— simplemente no encajaba. “Veo que graba con los ‘Hermanos Yaipén’, con todo el mundo, menos conmigo”, expresó con una mezcla de resignación y pena.

La entiende y advierte que Michelle Soifer cambió cuando entró a ‘Combate’

Lejos de atacar, la cantante sostuvo que sigue admirando el talento de Michelle: “Yo la quiero mucho, la estimo. Siempre dije que iba a ser una gran artista y lo es”. Sin embargo, también reveló que sintió un quiebre profundo en su amistad desde que Michelle ingresó a Combate, el programa que habría marcado un cambio de entorno y prioridades para ella.

“Desde que entró a Combate, cambió la amistad de nosotras. Me sentí como una más, como si ya no fuera la amiga de siempre”, narró, explicando que poco a poco percibió que Michelle ampliaba su círculo, pero sin incluirla. “Me bajó el dedo”, dijo, aunque aclaró que prefería evitar términos que pudieran sonar ofensivos porque le duele hablar así de alguien que consideró cercana.

Yolanda insistió en que jamás obligaría a alguien a trabajar con ella si no lo desea, pero sí lamenta que Michelle —según su percepción— haya olvidado los momentos de compañerismo, consejos y apoyo que compartieron en el pasado. “Siento que se olvidó de los tiempos bonitos”, admitió con honestidad.

Yolanda Medina rompe su silencio y cuenta cómo Michelle Pfeiffer “la dejó en visto” durante años. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión