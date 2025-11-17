Perú

SUNAT: ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/144.625 millones hasta octubre de 2025

La superintendencia informó que la recaudación por servicios digitales y juegos a distancia sumaron S/97 millones en octubre, al tiempo que el Impuesto General a las Ventas presentó un fuerte desempeño interno

Guardar
Los ingresos tributarios netos del
Los ingresos tributarios netos del gobierno central alcanzan S/14.402 millones en octubre de 2025, con un crecimiento del 12% anual según SUNAT.

Los ingresos tributarios netos del gobierno central peruano registraron en octubre de 2025 un crecimiento interanual de 12%, alcanzando los S/14.402 millones, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Entre enero y octubre, la recaudación acumulada sumó S/144.625 millones, superando en S/17.963 millones el monto registrado en igual periodo de 2024. La recaudación mantiene una tendencia positiva por 17 meses consecutivos.

SUNAT: recaudación tributaria en Perú crece 12% en octubre

La expansión en octubre estuvo asociada principalmente al desempeño económico de septiembre, en particular al repunte de la demanda interna, que generó nuevas obligaciones tributarias liquidadas durante el mes siguiente. Además, las importaciones CIF crecieron 7,3%, con avances en bienes de consumo (4,0%), bienes de capital y materiales de construcción (12,8%) y materias primas (5,4%), mientras que el tipo de cambio promedio cayó 9,1% (S/3,41 por dólar).

Según la SUNAT, el crecimiento en la recaudación también se explica por el aumento de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta (IR) y la reducción de saldos a favor, en un entorno de resultados empresariales sólidos y altos precios de metales.

El aumento de la recaudación
El aumento de la recaudación tributaria se atribuye al dinamismo de la demanda interna y al crecimiento de las importaciones CIF en 7,3%, según SUNAT.

IGV interno crece 7% y recauda S/4.784 millones en octubre

Durante octubre, la autoridad tributaria intensificó acciones de fiscalización y control, logrando ingresos adicionales por S/2.525 millones respecto al mismo periodo de 2024.

Entre las medidas normativas, el fraccionamiento especial de deudas tributarias (Decreto Legislativo N.º 1634) aportó S/14 millones, y la aplicación del IGV a servicios digitales (Decreto Legislativo N.º 1623) recaudó S/56 millones. Además, la tributación a juegos y apuestas a distancia por Ley N.º 31557 y Decreto Legislativo N.º 1644 sumó S/41 millones en octubre, incluyendo una tasa de ISC de 1% vigente desde julio.

No obstante, algunas disposiciones previas siguen teniendo efectos negativos sobre la recaudación: la Ley N.º 31903 permite la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones para empresas MYPE y la Ley N.º 32219 amplía la vigencia de la tasa reducida del 8% de IGV para micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y otros sectores hasta fines de 2026. La Ley N.º 31962, a su vez, modificó el cálculo de intereses para devoluciones y multas.

SUNAT: Impuesto a la Renta sube 23,8% por mayor pago empresarial

Por tributos, el Impuesto a la Renta generó ingresos de S/6.152 millones en octubre (+23,8% interanual), con crecimientos en los pagos a cuenta de Tercera Categoría en el Régimen General (26,2%) y Régimen MYPE Tributario (15,4%), mientras que los pagos por regularización aumentaron 204,2%, y la Segunda Categoría (dividendos) creció 56,6% gracias a distribuciones de una empresa minera.

También subieron Quinta Categoría (6,6%), Cuarta Categoría (8,3%), Régimen Especial de Renta (9,7%), Primera Categoría (5,0%) y rentas diversas (28,9%), aunque los pagos de sujetos no domiciliados retrocedieron 9,6%.

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó S/8.125 millones, un alza de 3,0% respecto a octubre de 2024. El IGV interno recolectó S/4.784 millones (+7,0%), impulsado por el dinamismo de la actividad y el control tributario, mientras que el IGV a las importaciones llegó a S/3.341 millones, con baja de 2,2% por el menor tipo de cambio.

El IGV suma S/8.125 millones
El IGV suma S/8.125 millones en octubre, con un crecimiento del 3% y destaca la recaudación por servicios digitales y actividad económica interna.

Importaciones impulsan recaudación pese a caída del tipo de cambio

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/863 millones, un aumento de 22,7%. El ISC interno creció 49,9% tras incrementos notables en el pago de combustibles (+1 026%), a lo que se suman ingresos por juegos y apuestas a distancia (S/24 millones). En cambio, el ISC a las importaciones cayó 12,1% debido a menores pagos sobre combustibles, vehículos y otros bienes gravados.

En el segmento de otros ingresos, la recaudación fue de S/1.516 millones (+21,3%), destacando los avances en ICR (+542,1%), ITAN (+6,5%), fraccionamientos (+13,9%), casinos y tragamonedas y juegos a distancia (+74,8%), multas (+14,1%), Impuesto a las Transacciones Financieras (+5,8%) y el Régimen Único Simplificado (+2,6%). Las devoluciones de impuestos en octubre totalizaron S/ 2 423 millones, un aumento de 14,5% frente al año previo.

Pagos por servicios digitales suman S/56 millones, mientras apuestas a distancia aportan S/41 millones

El balance acumulado en los diez primeros meses de 2025 evidencia un aumento de 12,5% en los ingresos tributarios netos, que sumaron S/144.625 millones, de acuerdo con la Administración tributaria.

Los tributos más relevantes crecieron respecto al año anterior, incluyendo el Impuesto a la Renta (S/66.288 millones, +16,9%), IGV (S/78.106 millones, +7,4%), ISC (S/8.133 millones, +7,9%) y otros ingresos (S/15.515 millones, +37,3%). Las devoluciones acumuladas alcanzaron S/25.024 millones (+12,5%).

Temas Relacionados

SUNATtributosingresos tributariosIGVImpuesto a la RentaISCimpuestosMEFperu-economia

Más Noticias

Alerta sobre la deserción escolar en Perú: hasta 800 mil estudiantes en riesgo de abandonar las aulas cada año

La falta de una trayectoria escolar completa se asocia con mayor probabilidad de tomar decisiones desfavorables, enfrentar problemas legales y experimentar episodios de pobreza

Alerta sobre la deserción escolar

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

La representante peruana se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona. Conoce todos los detalles para seguirla en el día final

¿Cuándo es el Miss Universo

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

La competencia no se detiene en el Coliseo Miguel Grau del Callao: seis duelos animarán la quinta jornada del torneo. Revisa la programación completa

Programación de la fecha 5

Renovación de DNI Azul por el electrónico sin necesidad de ir a una agencia: ¿qué pasos se debe seguir?

Reniec incorporó una modalidad virtual que permite iniciar la actualización del DNI azul hacia el formato electrónico 3.0 desde un celular o computadora. El proceso incluye verificación biométrica, revisión de datos y la elección de la sede para el recojo del documento

Renovación de DNI Azul por

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

La ministra denunció que recibe mensajes para reducir su exposición pública, especialmente por su cercanía con el presidente interino. Indicó que las intimidaciones surgen tras cambios implementados en un programa de su sector

Lesly Shica denuncia amenazas y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Salaverry: Corte Suprema anunciará

Daniel Salaverry: Corte Suprema anunciará este 24 de noviembre el fallo sobre su apelación a la condena de 8 años por peculado

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

José Jerí vuelve a su colegio para izar la bandera y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”

Manuel Merino busca regresar al Congreso como candidato al Senado por Acción Popular

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo es el Miss Universo

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

DEPORTES

Programación de la fecha 5

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Esposa de Jorge Fossati relató el duro momento que vivió por críticas en la selección peruana: “Nunca había tenido depresión, físicamente me hizo daño”

Ricardo Gareca responde a Jean Ferrari y evalúa no hablar más de la selección peruana: “Cansa, todo se toma mal”