Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

La reciente ola de postulaciones de faranduleros al Congreso ha generado un intenso debate en el espectáculo peruano, donde diversas figuras del entretenimiento han decidido tentar un escaño para las elecciones del 2026. Ante este fenómeno, los conductores de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, expusieron su categórico rechazo en vivo, remarcando que, a su criterio, se trata de una tendencia peligrosa que responde más al oportunismo que a un verdadero compromiso con la política nacional.

Su postura se suma a la de Magaly Medina, quien también cuestionó duramente este nuevo interés político de algunos personajes mediáticos. Todo comenzó cuando la lista de aspirantes empezó a circular y, entre los nombres conocidos, aparecieron rostros populares de la televisión y las redes sociales.

Para Rodrigo y Gigi, esta situación no es solo desconcertante, sino preocupante. Desde el inicio del programa, ambos dejaron en claro que la política peruana enfrenta retos demasiado graves como para convertirse en un espacio donde la visibilidad mediática prime sobre la preparación. Su reacción fue inmediata y tajante, reflejando la molestia que también se percibe en una parte de la población.

Gigi Mitre tomó la palabra con un tono firme, dejando claro que el problema no está únicamente en quienes deciden postular, sino en el sistema que se los permite sin filtros adecuados. “Lo que está mal son las leyes porque permiten que personas que no están preparadas postulen. La desfachatez de los partidos que no son responsables, que meten a todo el mundo en su fila solo para conseguir votos y no están dimensionando el grado de peligro de la política en nuestro país”, expresó.

En esa misma línea, Rodrigo, fue aún más frontal y cuestionó el verdadero interés detrás de estas candidaturas. Para él, algunos postulantes estarían aprovechando su exposición mediática para proyectar una imagen que no está respaldada por experiencia ni formación política. “No significa que alguien que trabaje o haga contenido esté anulado para trabajar en beneficio del país, pero ¿es así el orden? ¿O es que, aprovechando la exposición y por el oportunismo, voy a venderme como algo que no soy y estafar a la gente? Porque eso es estafar a la gente”, sentenció con dureza.

Las palabras de Peluchín no quedaron ahí. El conductor insistió en que este boom de candidaturas responde a una lógica peligrosa, en la que algunos partidos buscan votos fáciles sin pensar en la responsabilidad que implica un cargo público. La figura del “candidato mediático”, con miles de seguidores en redes sociales, pero sin formación política, se ha vuelto recurrente en los últimos procesos electorales. Según Rodrigo, esta dinámica no solo perjudica al país, sino que afecta la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Su postura fue celebrada por quienes consideran que la política necesita profesionalización y no celebridades improvisadas.

Magaly Medina rechaza a faranduleros

Horas antes, en su propio programa, Magaly Medina también había mostrado su indignación ante este panorama. La conductora cuestionó la falta de experiencia y seriedad de algunos postulantes, llegando a asegurar que muchos buscan un cargo simplemente por beneficios personales. “Algunos de ellos, en un afán angurriento porque no tienen oficio ni beneficio, creen que llegar al Congreso es una forma de hacerse ricos. ¿Gente así queremos en el Congreso?”, manifestó. Su crítica se viralizó rápidamente, generando discusiones sobre el rol que cumplen los influencers y personajes de televisión en la sociedad peruana.

Rodrigo, por su parte, dedicó un momento especial para referirse a la postulación de Christian Cueva, quien sorprendió a muchos al anunciar su intención de llegar al Parlamento como diputado. Para el conductor, el futbolista no representa el perfil adecuado para un cargo tan importante. “¿Tú crees que Christian Cueva, con la cantidad de gente que lo quiere, que lo respalda, no puede salir como presidente de la cámara? ¿Qué va a hacer cuando llegue ahí? ¿Va a hacer leyes para que la pasen mejor sus amigos de ‘Los Pulpos’?”, señaló con ironía. De inmediato añadió una sentencia contundente: “El enemigo de todo peruano es la delincuencia y la corrupción”.

Para Rodrigo y Gigi, la política no debe convertirse en un escenario improvisado ni en una plataforma para extender la fama. Sus reflexiones, más allá del espectáculo, buscan generar conciencia sobre la importancia de elegir representantes capacitados, comprometidos y con un verdadero entendimiento de los problemas nacionales.

Magaly Medina: “El Congreso no debe ser refugio de los que buscan dinero fácil o fama”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme