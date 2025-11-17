Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Fuente: Cuarto Poder

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lesly Shica, denunció este domingo que recibe amenazas y presiones para evitar apariciones públicas, sobre todo por su cercanía con el presidente interino José Jerí.

“Quieren mellarme, quieren atemorizarme cuestionando mi edad. Y sí, tengo 32 años, cuento con más de diez años de ellos estructurados en la gestión pública”, señaló en una entrevista con Cuarto Poder, en lo que definió como un mensaje para sus críticos.

“(Son) aquellos que me envían mensajes por terceros, que quieren aterrizarme, decirme que baje la aparición en público, que deje de estar conversando con tanta gente, que deje de sonreír”, añadió.

Shica sostuvo que estas presiones aparecieron después de los cambios impulsados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado en agosto pasado para estudiantes de colegios públicos y a programas no escolarizados de educación inicial en todo el país.

La ministra sostuvo que lidera un cambio integral en el sistema de compras públicas, con apertura a nuevos proveedores

“No es fácil hablar sobre estas reformas. Apenas estuvimos en el MIDIS recibimos una propuesta rápida, casi a la firma, porque marzo está cerca y el abastecimiento estaba en peligro. Pero esta gestión no acepta más de lo mismo”, dijo.

“Entonces viene la presión, el statu quo, los mensajes, las sugerencias. Eso duele. Hay sugerencias, amenazas y advertencias. Me dicen que agache la cabeza, que mantenga todo igual. Les digo a los padres de familia que Lesly Shica no claudica. Estamos trabajando reformas necesarias y justas”, declaró.

La ministra informó sobre un cambio total en el sistema de proveedores vigente hasta ahora. “Estamos estructurando un cambio integral. Por esto comienzan las presiones. Ya nos vieron con el organismo supervisor de contrataciones. También conversamos con el contralor y con el Ministerio Público, porque buscamos una gestión transparente. Y por eso vienen los ataques”, aseguró.

Afirmó que los intereses afectados pertenecen a grupos beneficiados con las compras públicas. “Por supuesto, porque los candados que aplicamos van desde el registro. Queremos abrir el mercado y permitir que se presenten marcas capaces de dar dignidad. No más empresas ad hoc para la alimentación escolar. Constituyo un elemento incómodo (...) Sé a lo que me enfrento, a los vetos y a los gobiernos vetadores”, expresó.

Lesly Shica negó tener vínculos políticos con gestiones previas tras un reportaje sobre el supuesto favorecimiento al exministro Demartini

La ministra rechazó vínculos políticos con gestiones anteriores, después de que Punto final revelara que facilitó al entonces ministro Julio Demartini, extitular del MIDIS, el resultado de la votación para el viaje de la expresidenta Dina Boluarte a China.

“No compartí ningún espacio con la señora Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Trabajé con seis presidentes y ocho ministros en distintas carteras. Eso no significa que trabajé políticamente para ellos”, afirmó.

Según un reportaje de Hildebrandt en sus Trece, el precandidato presidencial y exfutbolista George Forsyth habría gestionado la incorporación de Shica al MIDIS, entregando su currículum a Patricia Li, lideresa de Somos Perú, durante un almuerzo previo a la juramentación del gabinete.

Allegada

La ministra ha protagonizado episodios junto a Jerí, como en la Feria Gastronómica ‘Perú Mucho Gusto’, donde él le acercó una aceituna a la boca frente a las cámaras. Durante el cumpleaños del mandatario, además, acudió a un almuerzo en un comedor popular de Comas y se mostró a su lado, participando en el festejo y entonando el feliz cumpleaños.