Perú

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

La ministra denunció que enfrenta amenazas y presiones para reducir su exposición pública, especialmente por su cercanía con el presidente interino. Indicó que las intimidaciones surgen tras cambios implementados en un programa de su sector

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lesly Shica, denunció este domingo que recibe amenazas y presiones para evitar apariciones públicas, sobre todo por su cercanía con el presidente interino José Jerí.

“Quieren mellarme, quieren atemorizarme cuestionando mi edad. Y sí, tengo 32 años, cuento con más de diez años de ellos estructurados en la gestión pública”, señaló en una entrevista con Cuarto Poder, en lo que definió como un mensaje para sus críticos.

“(Son) aquellos que me envían mensajes por terceros, que quieren aterrizarme, decirme que baje la aparición en público, que deje de estar conversando con tanta gente, que deje de sonreír”, añadió.

Shica sostuvo que estas presiones aparecieron después de los cambios impulsados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado en agosto pasado para estudiantes de colegios públicos y a programas no escolarizados de educación inicial en todo el país.

La ministra sostuvo que lidera
La ministra sostuvo que lidera un cambio integral en el sistema de compras públicas, con apertura a nuevos proveedores

“No es fácil hablar sobre estas reformas. Apenas estuvimos en el MIDIS recibimos una propuesta rápida, casi a la firma, porque marzo está cerca y el abastecimiento estaba en peligro. Pero esta gestión no acepta más de lo mismo”, dijo.

“Entonces viene la presión, el statu quo, los mensajes, las sugerencias. Eso duele. Hay sugerencias, amenazas y advertencias. Me dicen que agache la cabeza, que mantenga todo igual. Les digo a los padres de familia que Lesly Shica no claudica. Estamos trabajando reformas necesarias y justas”, declaró.

La ministra informó sobre un cambio total en el sistema de proveedores vigente hasta ahora. “Estamos estructurando un cambio integral. Por esto comienzan las presiones. Ya nos vieron con el organismo supervisor de contrataciones. También conversamos con el contralor y con el Ministerio Público, porque buscamos una gestión transparente. Y por eso vienen los ataques”, aseguró.

Afirmó que los intereses afectados pertenecen a grupos beneficiados con las compras públicas. “Por supuesto, porque los candados que aplicamos van desde el registro. Queremos abrir el mercado y permitir que se presenten marcas capaces de dar dignidad. No más empresas ad hoc para la alimentación escolar. Constituyo un elemento incómodo (...) Sé a lo que me enfrento, a los vetos y a los gobiernos vetadores”, expresó.

Lesly Shica negó tener vínculos
Lesly Shica negó tener vínculos políticos con gestiones previas tras un reportaje sobre el supuesto favorecimiento al exministro Demartini

La ministra rechazó vínculos políticos con gestiones anteriores, después de que Punto final revelara que facilitó al entonces ministro Julio Demartini, extitular del MIDIS, el resultado de la votación para el viaje de la expresidenta Dina Boluarte a China.

“No compartí ningún espacio con la señora Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Trabajé con seis presidentes y ocho ministros en distintas carteras. Eso no significa que trabajé políticamente para ellos”, afirmó.

Según un reportaje de Hildebrandt en sus Trece, el precandidato presidencial y exfutbolista George Forsyth habría gestionado la incorporación de Shica al MIDIS, entregando su currículum a Patricia Li, lideresa de Somos Perú, durante un almuerzo previo a la juramentación del gabinete.

Allegada

La ministra ha protagonizado episodios junto a Jerí, como en la Feria Gastronómica ‘Perú Mucho Gusto’, donde él le acercó una aceituna a la boca frente a las cámaras. Durante el cumpleaños del mandatario, además, acudió a un almuerzo en un comedor popular de Comas y se mostró a su lado, participando en el festejo y entonando el feliz cumpleaños.

Temas Relacionados

Lesly ShicaJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado en nombre de su hija por Christian Cueva y se justifica: “Estaba mal”

La cumbiambera afirma que vivía una crisis emocional por el ampay de su expareja Christian Domínguez y que Pamela López la llamó en plena madrugada

Pamela Franco se arrepiente de

¿Cuál es la diferencia entre masa muscular y masa magra?

Entender la diferencia entre masa muscular y masa magra es fundamental para diseñar entrenamientos y planes nutricionales adecuados

¿Cuál es la diferencia entre

PNP inicia entrega de autos, pese a irregularidades: Contraloría advierte aumento de vehículos y posibles sobrecostos

Órgano de control halló, entre otros hechos, que la cifra total de vehículos se incrementó inesperadamente a 177 y el funcionario encargado de formalizar la solicitud de compra estaba inhabilitado

PNP inicia entrega de autos,

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue un parteaguas para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

El K-pop muestra su fuerza

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Panorama reveló el rápido ascenso de cargos y salarios de la asesora, junto a adquisiciones patrimoniales que exceden sus ingresos iniciales

La asesora de confianza de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La asesora de confianza de

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Los correos entre Lesly Shica y Julio Demartini: coordinaciones con congresistas, límites a la prensa y más

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se arrepiente de

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado en nombre de su hija por Christian Cueva y se justifica: “Estaba mal”

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas para ver esta noche

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos