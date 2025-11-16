Perú

Policía usa drones para detener en flagrancia a banda criminal e incautar arsenal en Villa El Salvador

Un operativo en Villa El Salvador permitió desarticular a un grupo armado que cometía extorsiones y asaltos, gracias al uso de aeronaves no tripuladas que captaron a los sospechosos en plena actividad ilícita

La Policía Nacional de Perú llevó a cabo un operativo en el que utilizó drones para identificar y detener en flagrancia a los miembros de una banda dedicada a la extorsión y al asalto a mano armada en el distrito de Villa El Salvador. Durante la intervención, agentes especializados lograron desarticular la estructura delictiva y confiscar un arsenal, vehículos y drogas en poder de los detenidos.

Tecnología en la lucha contra el crimen organizado

Los hechos ocurrieron en el sector tres de Villa El Salvador, donde el equipo especial contra el crimen de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) desplegó agentes armados y empleó aeronaves no tripuladas para vigilar la zona y registrar desde el aire los movimientos de los sospechosos. A través de estas imágenes, los efectivos lograron interceptar a los integrantes de la banda conocida como Los Malditos de Villa, responsables de una serie de delitos que incluyen raqueteo, asalto a mano armada y extorsión.

El jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen, coronel Holger Obando, informó que la operación permitió capturar a siete personas mientras ejecutaban actividades ilícitas. “Esta brigada especial contra el crimen de Lima Sur de la Dirincri pudo detener en situación de flagrancia a integrantes de una banda criminal que se dedicaba de manera sostenida y permanente a delitos contra el patrimonio”, explicó el oficial a 24 Horas Noticias.

Captura y hallazgo de arsenal

Durante el registro a los detenidos, la Policía incautó un importante número de elementos vinculados a su actividad delictiva. Se decomisaron cuatro vehículos —dos camionetas y dos autos— además de motocicletas, un arma de fuego, una posible réplica, municiones, drogas y teléfonos celulares. Según el parte policial, cuatro de los arrestados ya tenían antecedentes por delitos graves tales como robo agravado y hurto agravado, e incluso algunos habían cumplido condena en penales por delitos de alto impacto.

La intervención también reveló otra faceta delictiva del grupo, pues se hallaron sustancias ilegales entre sus pertenencias, lo que los vincula con el tráfico ilícito de drogas. Las autoridades procedieron con la detención inmediata de los implicados tras comprobar la posesión de estupefacientes, sumando así cargos adicionales a la investigación.

Perfil de los detenidos y acciones de la Policía

El coronel Obando precisó que la mayoría de los integrantes de la banda contaba con antecedentes policiales. “Cuatro de ellos tienen antecedentes y han sido, algunos de ellos, reos en cárcel por delito de robo agravado, hurto agravado y delitos de alto impacto”, detalló el jefe policial. El operativo respondió a una alerta temprana generada a partir de patrullaje aéreo con drones, una táctica que viene aplicando la Policía Nacional para combatir estructuras criminales en zonas urbanas con alta incidencia delictiva.

La rápida intervención del equipo especial evitó que los sospechosos lograran escapar y aseguró la recolección de pruebas esenciales para judicializar el caso. El uso de la tecnología permitió un seguimiento en tiempo real y demostró la efectividad de los recursos aéreos en la lucha contra el crimen organizado, resaltó la autoridad a cargo de la investigación. La Policía Nacional continúa con las investigaciones a fin de determinar posibles vínculos de los detenidos con otros hechos registrados en el sur de la capital.

