Septeto Acarey incursiona en la cumbia y estrena tema junto a La Sonora Dinamita.

Septeto Acarey y La Sonora Dinamita unen su talento

La música latinoamericana vuelve a celebrar una unión histórica. En un encuentro lleno de ritmo, tradición y sentimiento popular, Septeto Acarey, agrupación peruana liderada por el talentoso músico y productor Reynier Pérez, presenta su más reciente lanzamiento: “Que suene la fiesta”, una cumbia poderosa y contagiosa realizada en colaboración con una institución del género: La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

El resultado es una pieza musical que promete convertirse en un himno bailable en todo el continente, reafirmando el puente cultural que existe entre Perú y México a través de los sonidos del barrio, la celebración y la identidad latina.

Después de conquistar audiencias con propuestas románticas y salseras que les han valido un lugar de prestigio en la escena musical internacional, Septeto Acarey sorprende a sus seguidores incursionando con fuerza en la cumbia, sin perder su esencia ni el sello elegante que los caracteriza. La agrupación, que se ha consolidado como una de las propuestas más ambiciosas de la música peruana contemporánea, da un salto artístico que abre nuevas puertas y audiencias, apostando por un ritmo que forma parte del ADN cultural del continente.

Septeto Acarey y La Sonora Dinamita lanzan “Que suene la fiesta”.

Una colaboración de alto peso musical

La participación de La Sonora Dinamita no pasa desapercibida. Con una trayectoria legendaria, éxitos inmortales y reconocimiento global, la agrupación mexicana aporta su sello inconfundible a esta producción, fortaleciendo la idea de que la música es un lenguaje que trasciende fronteras. Para Septeto Acarey, este junte representa un paso fundamental en su expansión latinoamericana y un respaldo simbólico al trabajo artístico que vienen construyendo desde hace años.

“Estamos muy felices con esta colaboración y nos llena de orgullo que La Sonora Dinamita, un grupo de gran tradición y prestigio en el mercado musical, acepte trabajar con nosotros. Sin lugar a dudas, esto demuestra que vamos por buen camino y que seguimos entregando lo mejor a nuestro público”, señala Reynier Pérez, líder de Septeto Acarey.

La historia detrás de “Que suene la fiesta”

La canción es un homenaje a aquello que une a los pueblos latinoamericanos: las celebraciones familiares, la vida en el barrio, las reuniones entre amigos, las fiestas patronales y el espíritu popular que late en cada esquina de nuestras ciudades y pueblos. Esta nueva cumbia no solo invita a bailar, sino a compartir, a brindar y a mantener viva la tradición alegre de nuestras raíces.

Perú y México comparten desde hace décadas una conexión muy especial a través de su música. La cumbia peruana, el chicha sound, la cumbia amazónica y los emblemáticos ritmos tropicales mexicanos han recorrido caminos paralelos, llenando radios, plazas y hogares enteros. Con este lanzamiento, ambos países dan un paso más en esa hermandad cultural.

“Que suene la fiesta” ya suena en plataformas digitales.

Musicalmente, “Que suene la fiesta” destaca por la elegancia de sus arreglos, el empuje de la percusión, los metales vibrantes y una letra fresca y festiva que invita al goce. Es una cumbia pensada para bailar, pero también para celebrar la vida, la amistad y el orgullo latino que une a millones de personas.

Un nuevo capítulo en la evolución artística de Acarey

Tras múltiples nominaciones al Latin Grammy, colaboraciones internacionales y un crecimiento sostenido en escenarios y plataformas digitales, Septeto Acarey reafirma con este lanzamiento su versatilidad y capacidad de reinventarse sin perder identidad. Ritmos diferentes, mismos corazones musicales: ese es el espíritu que mueve al grupo peruano.

“Que suene la fiesta” marca, además, un paso estratégico hacia la expansión continental del septeto. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete tomar fuerza en conciertos, festivales y celebraciones en Perú, México y más países de la región.

Septeto Acarey incursiona en la cumbia y estrena tema junto a La Sonora Dinamita.