Mejores sueldos y empleos: así cambió la calidad laboral en Lima este trimestre, según INEI

El ingreso promedio mensual subió a S/ 2.311,5, impulsado por un alza del 11,4% en comparación al mismo período de 2024. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

La calidad del empleo en Lima Metropolitana mostró una mejora significativa durante el trimestre móvil agosto-octubre de 2025, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los resultados revelan incrementos claros en el empleo adecuado, una reducción del subempleo y un aumento general del salario promedio mensual, acompañado de diferencias importantes según nivel educativo y sector económico.

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la población con empleo adecuado alcanzó los 3.800.900 millones trabajadores, lo que representa el 62,5% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto supone, en comparación al mismo trimestre del 2024, un crecimiento de 424.900 mil personas adicionales con un empleo que cumple con condiciones de ingresos y horas trabajadas.

En paralelo, la población subempleada se redujo de manera considerable. El INEI registró una disminución de 9,9%, que equivale a 210 mil 500 personas menos en situación de subempleo. La caída se explica, por un lado, a la reducción de los trabajadores subempleados por insuficiencia de horas, y, por otro lado, a un descenso de los subempleados por ingresos en comparación al año pasado.

El empleo adecuado en Lima Metropolitana alcanzó al 62,5% de la PEA, con 3,8 millones de trabajadores en condiciones óptimas, según el INEI. (Foto: Agencia Andina)

En conjunto, las cifras indican una reconfiguración positiva del mercado laboral, que no solo está generando más empleo, sino también ocupaciones con mejores condiciones y niveles salariales más altos.

Salarios crecen con fuerza entre trabajadores con estudios

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo principal llegó a S/ 2.311,5, un incremento de 11,4% frente al mismo trimestre del año anterior. Se trata S/ 236,3 adicionales, uno de los aumentos más altos reportados desde la pandemia, según las series del INEI.

El comportamiento por nivel educativo muestra que el aumento de ingresos no ha sido homogéneo. Las personas con educación superior universitaria registraron un incremento de 10,3%, consolidándose como el grupo con mejores remuneraciones dentro del mercado laboral limeño. Les siguen quienes poseen educación secundaria, con un aumento de 8,4%, y aquellos con educación superior no universitaria, que registraron un crecimiento salarial de 6,8%.

Empleo adecuado según el nivel de educación alcanzado. (captura/INEI)

En contraste, el ingreso entre personas con educación primaria o menor nivel tuvo una ligera caída de 0,3%, equivalente a tres soles menos que el año pasado. Este retroceso evidencia la persistente brecha salarial ligada al nivel educativo, donde los segmentos con menor formación continúan teniendo dificultades para mejorar sus ingresos y acceder a empleos con condiciones adecuadas.

Sectores que lideran el crecimiento de ingresos

La mejora en la calidad del empleo también se refleja en los resultados por actividad económica. En el trimestre analizado, el sector comercio registró el mayor incremento en ingresos laborales, con un crecimiento de 20,0%, equivalente a S/ 327,3 adicionales en el sueldo promedio mensual. Este aumento destaca por encima de otros sectores y se explica por una mayor demanda interna, así como por la recuperación de pequeños y medianos comercios formales.

El sector construcción reportó un incremento salarial d 14,2% (S/ 314,4 más), consolidando el ingreso promedio más alto entre las principales actividades económicas evaluadas, con S/ 2 521,6. Este comportamiento está asociado al avance de obras públicas y privadas en la segunda mitad del año, aunque el empleo en el sector no creció al mismo ritmo que los ingresos.

Los trabajadores con educación superior universitaria lideran el crecimiento de ingresos, mientras que quienes solo alcanzaron educación primaria presentan una leve caída salarial. (Andina)

En el sector servicios, el ingreso mensual aumentó 10,1%, lo que representa S/ 224,3 adicionales. Dado que este es el sector más grande de la economía limeña, la variación positiva tiene un impacto directo en la mejora agregada del ingreso promedio. Por su parte, manufactura registró una mejora del sueldo de S/ 167,4.

Aunque construcción mantiene el sueldo promedio más alto, comercio continúa siendo el sector con la remuneración más baja, con S/ 1 960,7. Pese a ello, el fuerte crecimiento porcentual de este último trimestre revela un proceso de ajuste y fortalecimiento salarial dentro del comercio formal.