Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Linares desmiente a Paco Bazán y asegura que no es primera vez que se atrasa en la pensión.

Melissa Linares brindó una entrevista en el programa Arriba Mi Gente, donde respondió de manera directa a las recientes declaraciones de Paco Bazán, quien había sostenido públicamente que era la primera vez que se retrasaba en el pago de la pensión de alimentos de su hija. Durante la conversación, Linares fue enfática en aclarar que los retrasos económicos no son una situación reciente, y explicó que la realidad ha sido diferente a la que expone el conductor y exfutbolista.

Al abordar la historia de los pagos, la periodista planteó una idea clara: “Esto no es de ahora”, dijo. Su testimonio contrasta con la versión de Bazán, quien afirmó que el incumplimiento de los acuerdos era puntual y aislado. De acuerdo con el relato de Linares, la falta de regularidad en las transferencias para la manutención no corresponde solo a los meses recientes, sino que a lo largo de los años hubo otros retrasos.

Durante el intercambio televisivo, los conductores de Arriba Mi Gente profundizaron en la percepción pública que se había instalado: que Bazán venía cumpliendo con puntualidad la obligación durante ocho años y que la denuncia de Linares obedecía exclusivamente a un retraso de dos meses. “Parejo con las fechas establecidas, no”, subrayó la entrevistada, desmintiendo la noción de continuidad en los abonos y dejando claro que era necesario corregir esa versión ante la audiencia.

La conversación avanzó hacia el proceso de conciliación que mantiene con Bazán. Linares precisó que el último acuerdo, firmado en septiembre, se realizó bajo los términos propuestos por el propio conductor, quien estableció las condiciones y fechas para los encuentros y las transferencias. “La conciliación de septiembre fue firmada según sus términos”, especificó.

Este punto desmiente al exarquero en lo referido a las circunstancias y responsabilidad de lo pactado. El acuerdo surgió tras una etapa de entendimiento y diálogo, pero la entrevistada indicó que fue finalmente el accionar del propio Bazán lo que motivó la necesidad de formalizarlo legalmente.

Retrasos reiterados

Consultada sobre los motivos que la llevaron a exponer el conflicto públicamente, Linares negó actuar por intolerancia ante un primer retraso de pago de parte de Bazán.

“No pueden decirme que soy intolerante. Él no puede decir que soy intolerante porque no lo he sido”, afirmó. Según aclaró, intentó manejar la situación en privado durante años, pero los retrasos reiterados y la ausencia de una solución concreta la orillaron a buscar respaldo en instancias legales y en los medios de comunicación.

La periodista y madre dejó de lado el discurso económico y se centró en que toda su gestión tiene como finalidad el bienestar de su pequeña. “Yo voy a hablar por mi hija”, repitió en varias ocasiones, señalando que sus acciones apuntan a proteger los derechos y la estabilidad de la menor más que a entrar en disputas personales con Bazán.

Arriba Mi Gente destacó que Linares no había tenido presencia previa en la escena mediática y que tomó la decisión de aparecer debido al desgaste que impuso la falta de cumplimiento sostenido por parte del presentador.

En la entrevista, Linares confrontó también las explicaciones públicas de Bazán sobre su situación financiera. Ante la versión del conductor, quien aseguró que los retrasos obedecieron a un desbalance contable provocado por facturas pendientes, la entrevistada fue categórica. “Eso es problema de él”, dijo, evitando emitir juicios sobre la administración de los ingresos del padre de su hija.

Además, ratificó que las justificaciones no alteran los hechos, sobre todo cuando estos afectan la calidad de vida de la niña.

