Perú

Christian Domínguez pide garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez: “¿Le darían la custodia al Estado?”

La periodista Magaly Medina lanzó una dura crítica a la reciente solicitud del cantante y advirtió sobre el riesgo de que la adolescente termine siendo retirada de su hogar. Recordó que ni él ni la madre tendrían la custodia legal, y que los abuelos tampoco podrían asumirla debido a sus propios problemas. “Pónganse a pensar”, enfatizó

Guardar
Christian Domínguez pide garantías en caso del CEM y Magaly lo fulmina: “Están jugando con la estabilidad de su hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hija adolescente que ambos comparten continúa escalando y generando preocupación pública, especialmente después de que el Poder Judicial citara a los padres del cantante a declarar por una denuncia impulsada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Este nuevo giro en el conflicto ha provocado la reacción inmediata de Magaly Medina, quien en su programa del 13 de noviembre lanzó una crítica directa y contundente contra las decisiones legales y mediáticas que, según ella, estarían poniendo en riesgo emocional a la menor de edad.

Todo comenzó cuando Melanie Martínez confirmó que el Poder Judicial ha solicitado la presencia de los padres de Christian Domínguez como parte de la investigación. Según explicó, el proceso se deriva de una denuncia realizada por el CEM en defensa de ella y de su hija, luego de que la adolescente revelara episodios de conflicto familiar. Sin embargo, en medio de este proceso, el propio cantante habría tomado una medida inesperada: solicitar garantías a favor de su hija.

Christian Domínguez pide garantías en
Christian Domínguez pide garantías en caso del CEM y Magaly lo fulmina: “Están jugando con la estabilidad de su hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“La noticia dice que Christian ha pedido al juez que le otorguen garantías”, señaló Magaly durante su programa, visiblemente sorprendida por la decisión. Para la periodista, este pedido resulta desconcertante por las consecuencias que podría generar. “Si le otorgan garantías a su hija, eso quiere decir que la madre no se va a poder acercar a la joven. Y tampoco él”, enfatizó, planteando una de las preguntas más delicadas del caso: ¿quién se haría cargo entonces de la adolescente?

A lo largo del editorial televisivo, Magaly profundizó en la contradicción que encuentra en la solicitud de Christian Domínguez. Recordó que el cantante no mantiene comunicación con su hija desde hace meses, lo que complica aún más cualquier decisión relacionada con la convivencia o la custodia.

“Él no se habla con su hija. Entonces, ¿qué?”, cuestionó. Luego añadió una pregunta que dejó a muchos televidentes reflexionando: “¿A quién le daría la custodia temporal el Poder Judicial? ¿A la casa donde vive él y Karla Tarazona, si la adolescente ya reconoció que no tiene una buena relación con la madrastra?”.

Christian Domínguez pide garantías en
Christian Domínguez pide garantías en caso del CEM y Magaly lo fulmina: “Están jugando con la estabilidad de su hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly también señaló que los abuelos paternos —quienes ahora han sido citados por la denuncia del CEM— tampoco aparecen como una alternativa clara. Según la periodista, este escenario genera dudas sobre si el Poder Judicial podría optar por una solución más drástica. “¿Le darían la custodia al Estado? ¿Se la llevarían de su hogar a un centro del Ministerio de la Mujer?”, planteó, recordando que estos centros reciben a menores en situaciones de riesgo cuando no existe un entorno familiar adecuado o estable.

Para la conductora, el problema central no es la denuncia, ni siquiera la estrategia legal de cada parte, sino la manera en que ambos padres están gestionando el conflicto en un momento crucial del desarrollo emocional de su hija. “Realmente, a mí eso me parece terrible, porque los dos son adultos”, remarcó, subrayando que la prioridad debe ser proteger a la menor antes que ganar una disputa mutua.

Además, Magaly hizo hincapié en la etapa vital de la adolescente, a quien describió como una joven en transición, atravesando cambios y necesitada de estabilidad. “La niña es una adolescente ya, que está en una etapa de cambio, sin duda alguna, y que tiene muchas cosas que resolver. Ayúdenla a resolver esos conflictos”, exigió con evidente indignación.

Christian Domínguez pide garantías en
Christian Domínguez pide garantías en caso del CEM y Magaly lo fulmina: “Están jugando con la estabilidad de su hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista también cuestionó la intención de Christian de mantener el caso en estricta reserva alegando que Melanie habría difundido información del proceso. Según la “Urraca”, este argumento se vuelve contradictorio considerando que la solicitud de garantías podría desencadenar un conflicto aún mayor y más visible, afectando directamente a la menor.

En medio del debate mediático y legal, el público se mantiene atento a lo que determinará el Poder Judicial en los próximos días. La denuncia en curso, la citación a los abuelos, la solicitud de garantías y el silencio actual entre padre e hija configuran un escenario complejo en el que, como insiste Magaly, la prioridad debe centrarse en garantizar el bienestar emocional de la adolescente, lejos de la confrontación.

Temas Relacionados

Christian DomínguezMelanie MartínezMagaly MedinaCEMperu-entretenimiento

Más Noticias

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción inconstitucional”, advierte Gladys Echaíz

En diálogo con Infobae Perú, la extitular del Ministerio Público se pronunció sobre el pedido atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, que plantea concluir anticipadamente el mandato de Delia Espinoza

“Elección extraordinaria de un nuevo

Magaly Medina a Christian Domínguez por no saludar a su hija en su cumple: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”

La periodista exige madurez al artista tras revelarse que no saludó a su hija en su cumpleaños. La madre confirmó hasta lo último que la menor no recibió el saludo de su papá

Magaly Medina a Christian Domínguez

Trujillo: presuntos extorsionadores activan explosivo en Los Sauces y dañan varias casas para amedrentar a vecinos

Una dinamita artesanal estalló en la cuadra cinco y dejó graves daños en viviendas mientras la Policía investiga amenazas por cupos

Trujillo: presuntos extorsionadores activan explosivo

Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está frente a futura estación de la Línea 2

La cadena de supermercados del grupo Cencosud retoma su plan de expansión en el país con una moderna tienda en Lima Este, buscando fortalecer su presencia en el competitivo sector del retail

Metro abre sede en populoso

Convocatoria de trabajo para personas con secundaria: Municipalidad de San Miguel dispone de vacantes con sueldos de hasta S/ 4.500

En esta convocatoria CAS se ofrecen plazas administrativas y operativas con remuneraciones que van desde los S/ 1.200. Algunos puestos solo piden primaria completa

Convocatoria de trabajo para personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Elección extraordinaria de un nuevo

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción inconstitucional”, advierte Gladys Echaíz

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reaparece tras salir

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’: “No tengo discusión con nadie”

Magaly Medina se burló de Pamela López por canción ‘La Clandestina’ y revela para quién iría dirigida: “El título lo dice todo”

Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

DEPORTES

Dónde ver Bolivia vs Corea

Dónde ver Bolivia vs Corea del Sur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

Perú dio la talla en su histórico debut en el Mundial de Vóley Playa 2025: exigió al máximo a la mejor dupla del planeta