Christian Domínguez pide garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez: “¿Le darían la custodia al Estado?”

Christian Domínguez pide garantías en caso del CEM y Magaly lo fulmina: “Están jugando con la estabilidad de su hija”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hija adolescente que ambos comparten continúa escalando y generando preocupación pública, especialmente después de que el Poder Judicial citara a los padres del cantante a declarar por una denuncia impulsada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Este nuevo giro en el conflicto ha provocado la reacción inmediata de Magaly Medina, quien en su programa del 13 de noviembre lanzó una crítica directa y contundente contra las decisiones legales y mediáticas que, según ella, estarían poniendo en riesgo emocional a la menor de edad.

Todo comenzó cuando Melanie Martínez confirmó que el Poder Judicial ha solicitado la presencia de los padres de Christian Domínguez como parte de la investigación. Según explicó, el proceso se deriva de una denuncia realizada por el CEM en defensa de ella y de su hija, luego de que la adolescente revelara episodios de conflicto familiar. Sin embargo, en medio de este proceso, el propio cantante habría tomado una medida inesperada: solicitar garantías a favor de su hija.

“La noticia dice que Christian ha pedido al juez que le otorguen garantías”, señaló Magaly durante su programa, visiblemente sorprendida por la decisión. Para la periodista, este pedido resulta desconcertante por las consecuencias que podría generar. “Si le otorgan garantías a su hija, eso quiere decir que la madre no se va a poder acercar a la joven. Y tampoco él”, enfatizó, planteando una de las preguntas más delicadas del caso: ¿quién se haría cargo entonces de la adolescente?

A lo largo del editorial televisivo, Magaly profundizó en la contradicción que encuentra en la solicitud de Christian Domínguez. Recordó que el cantante no mantiene comunicación con su hija desde hace meses, lo que complica aún más cualquier decisión relacionada con la convivencia o la custodia.

“Él no se habla con su hija. Entonces, ¿qué?”, cuestionó. Luego añadió una pregunta que dejó a muchos televidentes reflexionando: “¿A quién le daría la custodia temporal el Poder Judicial? ¿A la casa donde vive él y Karla Tarazona, si la adolescente ya reconoció que no tiene una buena relación con la madrastra?”.

Magaly también señaló que los abuelos paternos —quienes ahora han sido citados por la denuncia del CEM— tampoco aparecen como una alternativa clara. Según la periodista, este escenario genera dudas sobre si el Poder Judicial podría optar por una solución más drástica. “¿Le darían la custodia al Estado? ¿Se la llevarían de su hogar a un centro del Ministerio de la Mujer?”, planteó, recordando que estos centros reciben a menores en situaciones de riesgo cuando no existe un entorno familiar adecuado o estable.

Para la conductora, el problema central no es la denuncia, ni siquiera la estrategia legal de cada parte, sino la manera en que ambos padres están gestionando el conflicto en un momento crucial del desarrollo emocional de su hija. “Realmente, a mí eso me parece terrible, porque los dos son adultos”, remarcó, subrayando que la prioridad debe ser proteger a la menor antes que ganar una disputa mutua.

Además, Magaly hizo hincapié en la etapa vital de la adolescente, a quien describió como una joven en transición, atravesando cambios y necesitada de estabilidad. “La niña es una adolescente ya, que está en una etapa de cambio, sin duda alguna, y que tiene muchas cosas que resolver. Ayúdenla a resolver esos conflictos”, exigió con evidente indignación.

La periodista también cuestionó la intención de Christian de mantener el caso en estricta reserva alegando que Melanie habría difundido información del proceso. Según la “Urraca”, este argumento se vuelve contradictorio considerando que la solicitud de garantías podría desencadenar un conflicto aún mayor y más visible, afectando directamente a la menor.

En medio del debate mediático y legal, el público se mantiene atento a lo que determinará el Poder Judicial en los próximos días. La denuncia en curso, la citación a los abuelos, la solicitud de garantías y el silencio actual entre padre e hija configuran un escenario complejo en el que, como insiste Magaly, la prioridad debe centrarse en garantizar el bienestar emocional de la adolescente, lejos de la confrontación.