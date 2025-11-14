Perú

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ estarán en el streaming argentino Luzu TV

Los comediantes peruanos de ‘HH’ visitarán el programa ‘Nadie dice Nada’ a cargo de Nico Occhiato este lunes 17 de noviembre

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ estarán en el streaming argentino ‘Luzu TV’. TikTok
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, líderes del exitoso show peruano 'Hablando Huevadas’, continúan expandiendo su presencia internacional y ahora darán un nuevo salto mediático: serán invitados del popular streaming argentino Luzu TV.

Los comediantes participarán este lunes 17 de noviembre en el programa 'Nadie Dice Nada’, conducido por Nico Occhiato y acompañado por Martín Garabal, Momi Giardina, Angelita Torres y Santi Talledo.

El anuncio fue realizado en vivo por el propio Occhiato durante la última edición del programa. Con entusiasmo, el conductor destacó la importancia de la visita y la influencia del dúo peruano en el ámbito del entretenimiento digital.

“El lunes vienen a 'Nadie dice nada’ unos tipos que son exitosos en otro país y que vienen a Argentina, y se van a quedar un día más para estar con nosotros: son los muchachos de Hablando Huevadas”, expresó ante su audiencia.
Visita estratégica de ‘HH’ tras su show en el Gran Rex

La presencia de Jorge y Ricardo en Argentina coincide con su gira internacional, que los llevará este domingo 16 de noviembre al emblemático teatro Gran Rex de Buenos Aires. Debido a la fecha programada, el dúo decidió permanecer un día más en la capital argentina para poder asistir al estudio de Luzu TV.

La producción de 'NDN’ celebró la confirmación, pues desde hace semanas buscaban concretar la entrevista. El acercamiento se fortaleció luego de que uno de los productores de 'Hablando Huevadas’ visitara el set del streaming el pasado 7 de noviembre.

Durante esa aparición, no solo conversó con los conductores, sino que incluso les propuso viajar a Perú para conocer el fenómeno que rodea al programa.

Al enterarse de que se trataba del productor oficial de ‘HH’, Nico Occhiato no dudó en expresar su deseo de tener a los comediantes en su mesa.

“Quiero entrevistar a los de Hablando Huevadas. Son los número uno. Hacé que vengan acá. Son grosos mal… ya te lo confirmo. Los quiero acá”, dijo entre risas y emoción.
Nico Occhiato destaca su éxito: “Son los número uno”

El conductor argentino elogió abiertamente el impacto de Luna y Mendoza en el público peruano y reconoció el crecimiento exponencial del formato humorístico que ambos manejan.

“Che, son los número uno. Entonces, el lunes vamos a estar con los chicos de Hablando Huevadas en territorio argentino hablando sobre Perú. ¿Y quién te dice que no vayamos en algún momento a Perú?”, comentó Occhiato, dejando abierta la invitación para una futura edición internacional del streaming.

El crossover entre ambos contenidos —dos de los más consumidos en sus respectivos países— ha despertado altas expectativas entre los seguidores. El público peruano celebró la noticia en redes sociales, mientras que los fans argentinos manifestaron curiosidad por conocer más sobre el estilo directo y sin filtros del dúo limeño.

Luzu TV demuestra interés por visitar Perú

Durante la conversación con el productor de 'HH’, el elenco de 'Nadie Dice Nada’ mostró un sincero interés por conocer el Perú y explorar la escena humorística local. Momi Giardina y Martín Garabal se mostraron particularmente curiosos por el formato del programa peruano y cómo lograron conectar con una audiencia tan diversa.

Incluso no descartaron viajar con todo el equipo para grabar un especial desde Lima, una idea que emocionó a los seguidores de ambos países. “¿Y quién te dice que no vayamos en algún momento a Perú?”, comentó Santi Talledo, generando aún más expectativa.

La posibilidad de un cruce cultural entre ambas propuestas ha generado conversación en redes latinoamericanas, donde los fans imaginan colaboraciones, sketches, entrevistas y transmisiones en vivo que unan a las dos comunidades digitales más activas de la región.

Hablando Huevadas: éxito internacional en expansión

El crecimiento de Jorge Luna y Ricardo Mendoza se mantiene en ascenso. Con teatros llenos en Chile, Colombia, México y Argentina, 'Hablando Huevadas’ se ha consolidado como uno de los shows en vivo más exitosos de Latinoamérica. Su paso por Luzu TV refuerza su presencia internacional y les permite conectar con una audiencia que ya consume su contenido, incluso sin haber pisado antes Buenos Aires.

Mientras tanto, en Perú su comunidad sigue creciendo y consolidándose, convirtiendo cada nueva función en un evento masivo. La aparición en Nadie Dice Nada será una oportunidad ideal para dar a conocer su visión del humor, conversar sobre su proceso creativo y mostrar al público argentino por qué su propuesta se ha convertido en un fenómeno continental.

