Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

La colaboración creada para los 25 años de los Hermanos Yaipén revive “Dime tú”, canción de Amaranta que ahora suma millones de reproducciones y marca un nuevo hito para la música andina contemporánea.

Los Hermanos Yaipén y Amaranta
Los Hermanos Yaipén y Amaranta fusionan sus géneros musicales.

Amaranta, agrupación liderada por Karina Benites, está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera gracias al éxito arrasador de “Dime tú”, su reciente colaboración con los Hermanos Yaipén. El tema, que fusiona la cumbia con los sonidos andinos característicos de la agrupación, supera ya 1 millón 600 mil reproducciones en YouTube a pocas semanas de su lanzamiento, convirtiéndose en una de las colaboraciones más celebradas de la música peruana en 2024.

La canción fue grabada y estrenada durante el imponente show por los 25 años de trayectoria de los Hermanos Yaipén, celebrado el pasado 20 de septiembre en la explanada de Plaza Norte. Aquella noche, miles de asistentes presenciaron en vivo el encuentro musical entre dos estilos profundamente arraigados en el público: la cumbia norteña y el folclore andino contemporáneo. Esa fusión se tradujo en un video viral que ha conquistado tanto a los seguidores de la orquesta como a los fanáticos de Amaranta.

Hermanos Yaipén celebraropn sus 25
Hermanos Yaipén celebraropn sus 25 años con concierto, junto a Amaranta.

Karina Benites reconoce que el impacto ha superado cualquier expectativa. “Me encuentro gratamente sorprendida y agradecida a la vez, porque el público de la cumbia ha recibido con mucho cariño esta canción que originalmente fue hecha al estilo andino. Estoy feliz y con la esperanza de que continúen disfrutándola”, expresó la vocalista, quien sigue de cerca el crecimiento del videoclip, que está muy cerca de alcanzar los dos millones de vistas.

¿Cómo nació la colaboración?

La colaboración nació a raíz de una invitación especial de don Walter y don Javier Yaipén, líderes de una de las orquestas de cumbia más influyentes del país. “La propuesta vino de ellos, quienes querían trabajar juntos esta canción. Por temas de tiempo la colaboración se retrasó, pero finalmente logramos concretarla justo para su aniversario, y fue una experiencia muy bonita poder interpretarla en vivo junto a ellos”, recordó Benites.

Hermanos Yaipén
Hermanos Yaipén

Ese encuentro no solo marcó un hito artístico, sino también un momento emotivo para Amaranta, que vio cómo uno de sus temas más queridos adquiría nueva vida. “Dime tú” no es ajeno al repertorio de la agrupación. La canción fue grabada hace ocho años y forma parte del catálogo más emblemático del proyecto musical. Su videoclip original, publicado en 2020, acumula más de 40 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que confirma su vigencia y la conexión que mantiene con el público.

El tema fue escrito por Jimmy Tarki, compositor iqueño y amigo cercano de Amaranta, quien supo capturar en su letra un mensaje de dolor, nostalgia y esperanza. Con la versión junto a los Hermanos Yaipén, esta historia musical se renueva con arreglos cumbiamberos y un aire festivo y tropical que ha logrado llegar a nuevas audiencias.

Amaranta y Hermanos Yaipén conquistaron
Amaranta y Hermanos Yaipén conquistaron con su nuevo tema.

Más proyectos de Amaranta

Karina Benites, líder de Amaranta, adelantó que esta colaboración es solo el inicio de una serie de proyectos que buscan seguir expandiendo el alcance del género y explorando nuevas fusiones. “Se vienen más colaboraciones, tenemos pendiente otra canción con los Hermanos Yaipén y varias sorpresas para nuestro aniversario, que celebraremos el 21 de febrero en el Parque de la Exposición”, reveló la cantante, confirmando que este es un momento de gran crecimiento para la agrupación.

Mientras “Dime tú” continúa viralizándose, Amaranta se encuentra en plena preparación de su VI Gala Tunantera, uno de los eventos más esperados por sus seguidores. Este espectáculo se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, donde la agrupación promete una noche inolvidable llena de música, danza y tradición.

Líder de Amaranta prepara más
Líder de Amaranta prepara más colaboraciones.

