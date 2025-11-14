Hermana de joven que cayó de combi y está grave denuncia ser víctima de amenazas de muerte y de extorsión: le piden 8 millones de soles

La hermana de Deivi Lucano, joven de veintiséis años que permanece en estado crítico tras caer de una combi en movimiento en Huaycán, distrito de Ate, denunció que es víctima de amenazas de muerte y extorsión después de que su número telefónico se hiciera público en su solicitud de apoyo tras el accidente. Según relató, los delincuentes exigen un pago de 8 millones de soles a cambio de su seguridad y la de su familia.

El incidente que dejó a Deivi Lucano hospitalizado ocurrió hace una semana. Desde entonces, el joven se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hipólito Unanue, luchando por su vida. Durante este periodo, la respuesta de las autoridades ha causado inquietud entre los allegados de Lucano, ya que hasta ahora no se ha iniciado una investigación oficial para esclarecer las circunstancias en las que el joven cayó del vehículo.

Las extorsiones tras el accidente

Bianca Lucano, única familiar directa de Deivi en la capital, relató que los hostigamientos empezaron después de que ella hiciera público su número telefónico para recibir ayuda y difundir el caso. La primera amenaza llegó directamente después de una intervención televisiva. En ese mensaje, un individuo que aseguró ser el conductor de la combi involucrada exigió la suma millonaria.

“Que me van a matar, que ya conocen a mi familia, que ya conocen mi cara y que me cuide si no les doy lo que ellos quieren”, expresó Bianca Lucano acerca de las amenazas. Ella agregó que los extorsionadores insistieron identificarse como el responsable del accidente y aumentaron la presión con mensajes intimidantes.

En un mensaje recibido tras el enlace en vivo, la voz tras el teléfono solicitó ocho millones de soles, bajo amenaza de causar daño a Bianca y su entorno más cercano. Pese a la gravedad de estas amenazas, la hermana de Deivi indicó que ya realizó una denuncia formal en la comisaría de Huaycán, aunque el acoso no ha cesado desde entonces.

Impacto psicológico y reclamo a las autoridades

Bianca Lucano, visiblemente afectada, describió el impacto emocional y la tensión constante que vive desde el inicio de las amenazas. “Me da mucha tristeza al ver que me mandan esas cosas, prácticamente amenazándome a mí y a mi familia”, relató con preocupación sobre la difícil situación que enfrenta.

Otra preocupación latente es el riesgo para sus hijos, ya que los mensajes amenazan con represalias directas en caso de que la exigencia económica no sea cumplida. Mientras tanto, la familia persiste con los esfuerzos para conseguir justicia y esclarecer la responsabilidad de los involucrados en el accidente de Deivi Lucano.

Movilización de apoyo y actividades solidarias

Amigos y personas cercanas han organizado actividades de apoyo para el joven afectado. Se prevé que este domingo se lleve a cabo una actividad prosalud en favor de Deivi Lucano, mientras su hermana insiste en que necesita protección y mayor respaldo por parte de las autoridades para enfrentar las amenazas y el proceso judicial.

Con la atención centrada en el estado de salud de Deivi Lucano, el caso también pone de manifiesto la vulnerabilidad de las víctimas que reclaman justicia y la necesidad de mayor acción institucional para proteger a quienes son objeto de intimidación tras denunciar hechos graves.