Perú

Empresas ya pueden pagar la CTS de noviembre 2025, de acuerdo al Ministerio de Trabajo

El depósito de la CTS correspondiente al semestre mayo–octubre debe realizarse dentro de los primeros 15 días de noviembre. Este beneficio protege al trabajador frente a eventuales ceses y, gracias a la normativa vigente, es posible retirarlo al 100%

Guardar
Inicialmente, la CTS era una
Inicialmente, la CTS era una especie de seguro por si te quedabas sin trabajo. Sin embargo, con los constantes retiros, este uso es cada vez menos habitual. Foto: DepositPhotos

Las empresas del sector privado ya están habilitadas para realizar el depósito correspondiente a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del periodo mayo–octubre, cuyo plazo vence en los primeros quince días naturales de noviembre. Esta obligación, contemplada en la normativa laboral peruana, busca proteger al trabajador frente a imprevistos asociados al término de su vínculo laboral y garantizarle un fondo económico de respaldo.

El Ministerio de Trabajo recuerda que este beneficio tiene carácter obligatorio para los empleadores y derecho para los trabajadores que cumplan los requisitos establecidos. Además, precisa que la CTS debe ser abonada en la entidad financiera previamente elegida por el empleado. En caso de omisión o depósito fuera del plazo, el empleador será responsable de pagar los intereses que se hubieran generado, así como eventuales sanciones administrativas.

¿Quiénes tienen derecho a recibir CTS?

La CTS corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que cumplan con laborar, como mínimo, una jornada promedio diaria de cuatro horas. También están incluidos quienes reciben más del 30% de sus ingresos por tarifas abonadas directamente por el público, siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa.

Asimismo, el beneficio se aplica a empleados y obreros sin distinción, incluso si cuentan con un régimen especial de remuneración. Quedan excluidos quienes se rigen por sistemas compensatorios propios —como construcción civil, pescadores o trabajadores del hogar— salvo que se establezca su incorporación por norma específica.

El MTPE subraya que la
El MTPE subraya que la entrega de este beneficio es una obligación para las empresas y constituye un derecho para los trabajadores que reúnan las condiciones previstas en la normativa vigente. Foto: Ceupe

En los casos en que exista un convenio de remuneración integral anual que incluya este beneficio, el empleador no está obligado a realizar depósitos semestrales, pues la CTS ya se encuentra comprendida en el acuerdo pactado.

Cómo se calcula el depósito

El cálculo parte de la remuneración computable, integrada por el sueldo básico y los conceptos que el trabajador percibe de manera regular y de libre disposición, tanto en dinero como en especie. Para establecer el monto, se divide la remuneración computable entre 12 y se multiplica por los meses completos trabajados en el semestre. Luego se suma la parte proporcional por días, bajo el esquema de treintavos.

Se consideran remuneraciones computables diversos conceptos recurrentes, incluida la alimentación principal proporcionada por el empleador, mientras que se excluyen pagos ocasionales como gratificaciones extraordinarias, utilidades, asignaciones por educación, bonos por eventos familiares o viáticos destinados exclusivamente al desempeño de funciones.

En el caso de comisionistas o trabajadores con ingresos variables, el cálculo se realiza en base al promedio de comisiones o pagos percibidos durante el semestre. Si el trabajador no cumpliera un mes completo de servicios al cierre del periodo —30 de abril o 31 de octubre, según corresponda— el monto correspondiente se acumulará para el siguiente depósito.

La CTS se determina tomando
La CTS se determina tomando como base el salario y los pagos habituales que recibe el trabajador de forma libre, ya sea en efectivo o en bienes. Foto: iStock

Depósito de la CTS y elección del banco

El trabajador debe indicar a su empleador, mediante comunicación escrita, la entidad financiera y el tipo de cuenta donde se realizará el depósito. La elección debe corresponder a instituciones ubicadas en la misma provincia del centro de trabajo o en la más cercana si no existieran opciones locales. Si el empleado no cumple con esta comunicación dentro del plazo, el empleador podrá abrir una cuenta a su nombre en cualquiera de las entidades autorizadas y bajo la modalidad de depósito a plazo fijo.

La normativa establece que el depósito debe efectuarse dentro de los primeros quince días naturales de mayo y noviembre. Al completarse, el empleador debe entregar al trabajador, dentro de los cinco días hábiles siguientes, una liquidación detallando la remuneración computable, el periodo que cubre y la constancia otorgada por el banco, lo que permite verificar el cumplimiento.

Retiro CTS y acceso a los fondos

En condiciones ordinarias, la CTS solo puede retirarse una vez producido el cese laboral, previa presentación de la certificación correspondiente. Esta obligación del empleador debe cumplirse dentro de las 48 horas posteriores a la desvinculación. Si existe negativa o demora, la Autoridad Inspectiva de Trabajo puede emitir la constancia sustituyendo al empleador.

Existen excepciones por mandato legal, como la norma vigente que autoriza el retiro del 100% del fondo acumulado. Además, los depósitos son intangibles e inembargables, salvo en los casos de obligaciones por alimentos, donde puede retenerse hasta el 50%. En procesos judiciales por daños ocasionados al empleador, la CTS puede quedar retenida mientras se resuelve la controversia.

Temas Relacionados

CTSRetiro CTSMinisterio de TrabajoMTPEperu-economia

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se jugará la segunda jornada del torneo internacional y habrán duelos interesantes: Alianza Lima se medirá con Wanka, Universitario hará lo suyo ante Atenea, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 2

Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El ‘Cholito’ apareció para marcar y poner adelante en el marcador a los ‘celestes’. Además, superó a Luis Alberto Bonnet en la lista de máximo goleadores

Goles y doblete de Irven

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Wanka EN

Paro de transportistas del 4 de noviembre no tendrá bloqueo de avenidas: “Es un delito”, asegura Martín Ojeda

Vocero del gremio descarta acciones violentas y confirma protesta pacífica para exigir soluciones ante la ola de inseguridad

Paro de transportistas del 4

Señor de los Milagros EN VIVO: recorrido de la última procesión del Cristo moreno de este 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Estrella Torres se une a

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Mejor no”

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”

Magaly aconseja a Yiddá Eslava no repetir patrones en su relación con Ángel Fernández: “Lo mismo que hacía con Julián Zucchi”

DEPORTES

Resultados de la fecha 2

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos 4-1: resumen de la goleada ‘celeste’ en Cutervo por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025