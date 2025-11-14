Así opera pareja de robacasas en Los Olivos: ella hace de “campana” mientras él ingresa a las viviendas y se lleva todo a su paso

Así opera la pareja de robacasas en Los Olivos: ella hace de 'campana' y él fuerza la puerta. Fuente: Panamericana Televisión.

En el distrito de Los Olivos, una pareja, conformada por un hombre y una mujer, ha sido señalada por vecinos como responsable de varios robos en la zona de Los Pinares. El caso más reciente se produjo de madrugada, cuando ambos ingresaron a un edificio mientras la familia afectada dormía.

Las acciones delictivas se concentran entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, en calles con escasa iluminación y baja presencia de patrullaje. Los vecinos sostienen que esta pareja ha operado en varias viviendas aplicando el mismo método: la mujer se adelanta, verifica la ausencia de testigos y actúa como vigía; el hombre fuerza puertas y sube a los pisos superiores.

Las denuncias se acumulan en el sector, donde varios residentes han entregado videos de seguridad a las autoridades que revelan el modo de operar de estos delincuentes. Pese a la reciente intervención del serenazgo y patrullaje conjunto con policías y militares, los vecinos consideran que la presencia aún resulta insuficiente.

Así opera pareja de robacasas en Los Olivos

Imágenes difundidas por 24 Horas de Panamericana Televisión muestran a la mujer aproximándose a la vivienda seleccionada para observar si hay algún movimiento. Segundos después, llega su cómplice, quien intenta abrir la puerta principal del edificio mientras ella permanece alerta. De acuerdo con el medio, ambos abrieron la puerta en segundos y entraron sin levantar sospechas.

Las cámaras de seguridad registraron a la mujer vigilando la zona mientras su cómplice forcejeaba la puerta del edificio para ingresar en cuestión de segundos. Foto: Composición Infobae Perú

Ya dentro del inmueble, la pareja sube al segundo piso y fuerza otra puerta; todo quedó captado por cámaras de seguridad. El robo ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la familia dormía. Según relató la propietaria, los delincuentes sustrajeron laptops, iPads, celulares, dinero y tarjetas, alcanzando un valor aproximado de 17 mil soles.

“Han entrado y salido como en su propia casa”, señaló la vecina afectada a Panamericana. Además, afirmó que, pese al pago de tributos y seguridad, la vigilancia municipal no se mantiene. Relató también que otros asaltos incluyeron el uso de armas blancas y motociclistas con cascos que interceptan a quienes transitan por la zona.

Otro residente destacó que varios vecinos han entregado videos a las autoridades. “Ya han sido identificados por las imágenes. Parece que usaron algún líquido, porque resulta extraño que una familia tan grande no haya sentido nada”, opinó, sugiriendo que los delincuentes poseen experiencia y conocen con precisión el horario para ingresar sin ser percibidos.

Vecinos reclaman mayor patrullaje e iluminación en Los Olivos

Durante la cobertura, 24 Horas registró la llegada de camionetas de serenazgo acompañadas por policías y militares; sin embargo, los vecinos advierten que esta presencia no representa la rutina diaria del sector. Los robos ocurren durante la noche y la madrugada, cuando los criminales aprovechan la escasa iluminación del parque y calles cercanas.

1. El sujeto ingresaba impunemente a las viviendas tras forzar la puerta en segundos, mientras su cómplice vigilaba la zona. Foto: Composición Infobae Perú

Los residentes exigen varias medidas: incremento del patrullaje municipal y policial, mantenimiento constante de los puntos de iluminación y vigilancia en los accesos al parque donde se concentran los robos. Según testimonios recogidos por Panamericana, la oscuridad facilita el acceso sin ser detectados.

Hace una semana ocurrió un robo similar en un edificio de Los Olivos

Los hechos recientes no son aislados. Una semana antes, en el mismo distrito, una banda de robacasas ingresó a un edificio sin forzar la puerta y sustrajo objetos valorizados en más de 10 mil soles. El reportaje presentado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión mostró cómo una camioneta de lujo llegó al lugar a las 19:19 y una pareja abrió la puerta del edificio en segundos.

En el robo ocurrido la semana pasada, una banda ingresó sin forzar la puerta y sustrajo más de S/ 10 mil en equipos, prendas y objetos de valor en otro edificio de Los Olivos. Foto: Composición Infobae Perú

Un tercer cómplice se sumó al grupo e ingresó también. En menos de 15 minutos, los delincuentes robaron equipos electrónicos, consolas de videojuegos, accesorios, ropa, zapatillas y laptops. La familia afectada había salido temprano a entregar medicamentos y al volver encontró el departamento violentado.

“Todo había sido abierto. Teníamos equipos de sonido, celulares, videojuegos, una computadora valorizada en más de dos mil soles”, comentó el afectado. Las cámaras captaron a los delincuentes saliendo del edificio con bolsas y mochilas repletas, sin ningún impedimento.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Sol de Oro, mientras los vecinos de Los Olivos reclaman rapidez en las investigaciones por la repetición de casos con métodos similares.