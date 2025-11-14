Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Abogado de Pedro Castillo revive la historia del niño y el pollo en pleno juicio. Video: Justicia TV

El defensor público del golpista expresidente Pedro Castillo, Ricardo Hernández Medina, protagonizó un pecular momento durante sus alegatos finales en el juicio contra el exmandatario por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En la parte final de su exposición, Hernández recordó la vez en la que Castillo intentó narrar la parabola del niño y el pollo, recordada sobre todo por la confusa explicación por parte del entonces jefe de Estado.

“Hubo una historia que todo el mundo conoce y que el señor Pedro Castillo lo dijo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven o ustedes lo condenan”, dijo el defensor público a los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.

Abogado de Pedro Castillo y su peculiar intervención.

Según el defensor público, la Fiscalía “ha fracasado” en probar que Castillo haya incurrido en delito de rebelión porque, dice, “nunca hubo alzamiento en armas”. Sostiene que tampoco podría imputarse el delito de conspiración para la rebelión porque “nunca hubo un acuerdo” documentado.

Por el contrario, el abogado de oficio sostiene al igual que los simpatizantes del golpista que el mensaje a la Nación donde dispuso el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia fue una “proclama política individual”.

Ricardo Hernández se ratificó en que el referido mensaje fue inconstitucional, pero, dice, no un delito. “Un acto de rebeldía inconstitucional porque era acorralado por sus adversarios políticos”, dice. “Nunca planificó con nadie. Lo hizo solo”.

El defensor de Pedro Castillo también rechazó una posible desvinculación procesal para condenarlo por conspiración ya que, afirma, la Fiscalía descartó ese delito en etapa de investigación preparatoria. “No se puede construir una condena sobre las ruinas de otro”, sostuvo.

Fotografía de archivo del expresidente peruano Pedro Castillo, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Por ello, pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que absuelva a Pedro Castillo del delito de rebelión, así como los cargos por abuso de autoridad y grave pertubación de la tranquilidad pública, y declare infundada el pedido de la Procuraduría para que el golpista pague más de 60 millones de dólares como reparación civil.

Juicio en su recta final

En la sesión de este viernes 14 de noviembre del juicio oral, expusieron sus alegatos finales las defensa de Pedro Castillo y de la tercera legitimada. En las audiencias anteriores lo hicieron la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Jesús Venero y Manuel Lozada.

En la sesión del próximo martes 18 hará sus alegatos finales el defensor público de Betssy Chávez. Tenía que haberlo hecho Raúl Noblecilla; sin embargo, renunció ayer.

Ese mismo día iniciarán las autodefensas de los acusados. Iniciará Aníbal Torres y le seguirán los efectivos involucrados, Willy Huerta y Pedro Castillo. Se desconoce si Chávez dará sus últimas palabras luego de huir de la justicia al asilarse en la Embajada de México.

Una vez que concluya ello, se dará por finalizado el juicio oral y los jueces fijarán hora y fecha para la lectura de sentencia.