Perú

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

En pleno juicio, Ricardo Hernández rememoró la infame versión del golpista expresidente sobre la parábola del niño y el pollo. La próxima semana inician las autodefensas de los acusados

Guardar
Abogado de Pedro Castillo revive la historia del niño y el pollo en pleno juicio. Video: Justicia TV

El defensor público del golpista expresidente Pedro Castillo, Ricardo Hernández Medina, protagonizó un pecular momento durante sus alegatos finales en el juicio contra el exmandatario por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En la parte final de su exposición, Hernández recordó la vez en la que Castillo intentó narrar la parabola del niño y el pollo, recordada sobre todo por la confusa explicación por parte del entonces jefe de Estado.

“Hubo una historia que todo el mundo conoce y que el señor Pedro Castillo lo dijo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven o ustedes lo condenan”, dijo el defensor público a los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.

Abogado de Pedro Castillo y
Abogado de Pedro Castillo y su peculiar intervención.

Según el defensor público, la Fiscalía “ha fracasado” en probar que Castillo haya incurrido en delito de rebelión porque, dice, “nunca hubo alzamiento en armas”. Sostiene que tampoco podría imputarse el delito de conspiración para la rebelión porque “nunca hubo un acuerdo” documentado.

Por el contrario, el abogado de oficio sostiene al igual que los simpatizantes del golpista que el mensaje a la Nación donde dispuso el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia fue una “proclama política individual”.

Ricardo Hernández se ratificó en que el referido mensaje fue inconstitucional, pero, dice, no un delito. “Un acto de rebeldía inconstitucional porque era acorralado por sus adversarios políticos”, dice. “Nunca planificó con nadie. Lo hizo solo”.

El defensor de Pedro Castillo también rechazó una posible desvinculación procesal para condenarlo por conspiración ya que, afirma, la Fiscalía descartó ese delito en etapa de investigación preparatoria. “No se puede construir una condena sobre las ruinas de otro”, sostuvo.

Fotografía de archivo del expresidente
Fotografía de archivo del expresidente peruano Pedro Castillo, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Por ello, pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que absuelva a Pedro Castillo del delito de rebelión, así como los cargos por abuso de autoridad y grave pertubación de la tranquilidad pública, y declare infundada el pedido de la Procuraduría para que el golpista pague más de 60 millones de dólares como reparación civil.

Juicio en su recta final

En la sesión de este viernes 14 de noviembre del juicio oral, expusieron sus alegatos finales las defensa de Pedro Castillo y de la tercera legitimada. En las audiencias anteriores lo hicieron la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Jesús Venero y Manuel Lozada.

En la sesión del próximo martes 18 hará sus alegatos finales el defensor público de Betssy Chávez. Tenía que haberlo hecho Raúl Noblecilla; sin embargo, renunció ayer.

Ese mismo día iniciarán las autodefensas de los acusados. Iniciará Aníbal Torres y le seguirán los efectivos involucrados, Willy Huerta y Pedro Castillo. Se desconoce si Chávez dará sus últimas palabras luego de huir de la justicia al asilarse en la Embajada de México.

Una vez que concluya ello, se dará por finalizado el juicio oral y los jueces fijarán hora y fecha para la lectura de sentencia.

Temas Relacionados

Pedro CastilloGolpe de EstadoPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

CTS 2025: estas son las mejores y peores tasas en bancos y cajas para obtener rentabilidad con el depósito de noviembre

‘Guerra’ de tasas. Los trabajadores peruanos buscan las mejores opciones para su CTS, con entidades que ofrecen hasta 7,50%, ante el inminente depósito que vence este 17 de noviembre

CTS 2025: estas son las

Designan a Sergio Ludeña como nuevo presidente del IPD, investigado por presunta administración fraudulenta en Cienciano

El cambio se dio de manera inesperada, a tan solo ocho días del inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025

Designan a Sergio Ludeña como

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

La gerente de Fiscalización Municipal aclaró que la declaración de intangibilidad de la plaza no está relacionada con las protestas ciudadanas, sino que forma parte del plan de recuperación y ordenamiento del Centro de Lima

Municipalidad de Lima limita concentraciones

Congreso oficializa nuevo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral: Así se aplicará desde el 2026

Por medio del diario oficial El Peruano, el actual Congreso unicameral oficializó los nuevos procesos de vacancia, entre ellos, el de incapacidad moral

Congreso oficializa nuevo proceso de

PNP detiene a ‘Los furiosos del Sur’: banda delictiva se dedicaba al tráfico de billetes falsos en agravio del BCRP

Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos y capturaron a siete personas vinculadas a la producción y tráfico de moneda falsa

PNP detiene a ‘Los furiosos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Municipalidad de Lima limita concentraciones

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Congreso oficializa nuevo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral: Así se aplicará desde el 2026

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Karla Tarazona presenta demanda para aumentar pensión de alimentos a Leonard León

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025