Perú

Oficializan nombramiento del CAS Salud: Trabajadores tendrán CTS y aguinaldo en 2026

Según detalla la norma legal publica en diario oficial El Peruano, máximo en enero deberá publicarse la normativa complementaria para llevar a cabo este proceso

Guardar
Los actuales trabajadores CAS de
Los actuales trabajadores CAS de Salud podrán pasar al 276 y tener mayores beneficios. - Crédito Andina

Finalmente se ha publicado en el diario oficial El Peruano la norma legal que oficializa el nombramiento del 100% de los trabajadores CAS (decreto legislativo 1057, de Contrato Administrativo de Servicios) del sector Salud.

Como se recuerda, esta Ley había sido observada por la expresidenta Dina Boluarte, pero hace unos días fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso de la República. Esta medida exceptúa a estos trabajadores del límite que plantea la Ley del Presupuesto Público del 2025.

Según la norma legal, máximo el martes 13 de enero (en 60 días calendario) deberá dar el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, deberá elaborar, aprobar y publicar la normativa correspondiente para la ejecución del respectivo nombramiento.

Más derechos laborales para más
Más derechos laborales para más trabajadores. Aprueban el nombramiento CAS del 100%. - Crédito Andina

Los trabajadores CAS considerados

La norma legal exceptúa el nombramiento de hasta el 100% de los profesionales de la salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, de la prohibición que plantea la Ley del Presupuesto Público 2025 para mayores gastos en incorporación de personal.

Pero, según el texto de la norma legal, esto incluye a los trabajadores a los que hace referencia la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, contratados al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 que se encuentren registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a la entrada en vigencia de la Ley Nº 31638.

Dicho porcentaje incluye el porcentaje autorizado en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en el literal ñ) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

El nombramiento del 100% del
El nombramiento del 100% del CAS del Ministerio de Salud se aprobó y se promulgó en el diario oficial El Peruano. - Crédito Congreso

Modificarán el presupuesto

Como se sabe, este nombramiento implica que los CAS pasarán a ser parte del personal contratado bajo el decreto legislativo 276.

De acuerdo al decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, régimen al cual serán incorporados los trabajadores CAS (bajo el decreto legislativo 1057) a través del nombramiento aprobado, estos gozan de los siguiente beneficios:

  • Una asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios
  • Aguinaldos: Se otorgan en Fiestas Patrias y Navidad por el monto que se fije por Decreto Supremo cada año (normalmente, de S/300 cada una)
  • Compensación por Tiempo de Servicios: Será equivalente a una remuneración total del trabajador.

Asimismo, los trabajadores 276 gozan anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas (salvo acumulación convencional hasta de 2 periodos) y pueden hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales.

Por esto, esto implicará destinar más presupuesto para estos cambios y pagos. Así, la nueva Ley autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático y en el nivel institucional a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, previo cálculo del costo diferencial respectivo, para financiar el nombramiento del cien por ciento (100 %) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

Temas Relacionados

CASNombramiento CASSector Salud276peru-economia

Más Noticias

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

Las ‘blanquiazules’ volvieron a demostrar su superioridad venciendo 3-0 a Circolo luego de su opaca presentación ante Olva Latino el último fin de semana

Maria Alejandra Marin se defiende

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

El conductor aseguró que no tiene deudas pendientes con la madre de su hija y afirmó que los pagos han sido realizados, mientras la denunciante sostiene que el incumplimiento le afecta en la manutención

Paco Bazán habla sobre su

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Alex Valera marcó el gol de la igualdad con un remate desde fuera del área. Ahora, la ‘bicolor’ se medirá con Chile el próximo martes 18 de noviembre

Perú vs Rusia 1-1: goles

Zaira Arias lejos de asumir la curul de Guillermo Bermejo: Fernando Rospigliosi espera informe legal

La decisión final sobre la incorporación será tomada una vez que la oficina de asesoría legal entregue su análisis completo

Zaira Arias lejos de asumir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zaira Arias lejos de asumir

Zaira Arias lejos de asumir la curul de Guillermo Bermejo: Fernando Rospigliosi espera informe legal

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

¿Mientras más opciones mejor? Analizando las elecciones del 2026 desde la economía del comportamiento

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán habla sobre su

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

El Papa León XIV enumera sus películas favoritas: ‘La Vida es Bella’ está en la lista

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian su primer embarazo: “Abril 2026, te esperamos

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin se defiende

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025