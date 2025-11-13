Perú

Entradas gratuitas a los Pantanos de Villa este 22 de noviembre: ¿quiénes pueden ingresar sin pagar al Wellness Day?

Entre danzas, yoga y feria holística, los visitantes podrán reconectarse con la naturaleza en una jornada que promueve el equilibrio y la sostenibilidad ambiental

"Wellness Day”, jornada gratuita en
"Wellness Day”, jornada gratuita en el Humedal Pantanos de Villa (Chorrillos) el sábado 22 de noviembre. (Difusión)

El Humedal Pantanos de Villa, uno de los pulmones naturales más importantes de Lima, abrirá sus puertas a una experiencia dedicada al equilibrio físico, mental y emocional. Este sábado 22 de noviembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa (Prohvilla), invita al público a participar en el “Wellness Day”, una jornada gratuita que busca unir movimiento, salud y naturaleza en un solo espacio.

La cita promete una programación diversa que comenzará desde las 8:30 a. m. y se extenderá hasta las 5:30 p. m. Durante ese tiempo, los visitantes podrán participar en una serie de actividades que estimulan el bienestar integral y promueven estilos de vida saludables. “Queremos que las personas redescubran la importancia de convivir con la naturaleza mientras cuidan su cuerpo y mente”, explicaron voceros de Prohvilla.

El objetivo de la jornada es ofrecer a las familias una oportunidad para reconectarse con el entorno natural, promover el turismo sostenible y consolidar la relación de la ciudadanía con los espacios ecológicos de la ciudad. El humedal, ubicado en el distrito de Chorrillos, se convertirá en un punto de encuentro donde la energía positiva y la serenidad se encontrarán en armonía.

Actividades para el cuerpo y la mente

Fomentar la salud física, mental
Fomentar la salud física, mental y emocional; promover el turismo sostenible y la conexión con la naturaleza. (Difusión)

El “Wellness Day” contará con una agenda pensada para todo tipo de público. Entre las principales atracciones destacan las activaciones deportivas y las sesiones de danza aeróbica en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que invitarán al movimiento colectivo y al disfrute en comunidad.

Asimismo, los asistentes podrán apreciar un pasacalle lleno de ritmo y color, acompañado por una serie de presentaciones culturales. Las master class de danzas españolas, caporales e hindúes ofrecerán un recorrido por distintas tradiciones artísticas que integran expresión corporal, música y energía.

“Buscamos que el visitante experimente una jornada completa, donde el ejercicio físico se complemente con la tranquilidad del paisaje natural”, comentaron desde la organización. De esta manera, el evento no solo apunta a la recreación, sino también al aprendizaje y al cuidado integral.

Espacios para la calma y la conexión

Un espacio para reconectar cuerpo,
Un espacio para reconectar cuerpo, mente y entorno natural en un ecosistema vital para Lima. (Difusión)

Para quienes prefieren un ritmo más pausado, el evento incluirá clases de yoga frente al humedal, una experiencia que combinará respiración, movimiento consciente y contemplación del entorno. Además, se instalará una feria holística en la que se ofrecerán productos naturales, terapias alternativas y asesorías sobre hábitos saludables.

Las sesiones de masajes relajantes estarán disponibles a lo largo de la jornada, con el propósito de que los visitantes logren liberar tensiones y alcancen un estado de bienestar físico y mental. “La idea es que cada persona encuentre su propio equilibrio, ya sea a través del movimiento o del descanso”, añadieron los organizadores.

El público que se inscriba mediante el formulario en línea podrá participar también en un sorteo especial, una iniciativa pensada para incentivar la participación y fortalecer el vínculo con la comunidad.

El “Wellness Day” representa una propuesta que busca combinar recreación, salud y sostenibilidad ambiental. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta actividad forma parte de una estrategia más amplia para promover estilos de vida saludables y revalorar los espacios naturales urbanos.

Desde Prohvilla destacaron que el evento busca consolidar una cultura de respeto hacia los ecosistemas que rodean la ciudad. “El humedal es un espacio vivo que debemos cuidar y disfrutar de manera responsable. Iniciativas como esta nos permiten reforzar el compromiso de Lima con el desarrollo sostenible”, indicaron.

De esta manera, el Humedal Pantanos de Villa se prepara para recibir a vecinos, familias y visitantes en una jornada que une naturaleza, movimiento y equilibrio. La invitación está abierta a todos los que deseen participar en una experiencia que renueva el cuerpo y la mente en medio del paisaje natural de la capital.

