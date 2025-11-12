Perú

COP30: La Conferencia Eclesial de la Amazonía estará presente en el encuentro climático más grande del planeta

El cardenal Pedro Barreto resaltó que esta será una oportunidad para que el mundo escuche nuevamente el grito de la Amazonía

Guardar
El cardenal peruano Pedro Barreto,
El cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, habla durante un seminario este 9 de agosto en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) prepara su participación en la próxima COP30, que se celebrará en Belem do Pará, Brasil. La delegación estará encabezada por el cardenal Pedro Barreto, presidente de la CEAMA, y la reconocida lideresa indígena Patricia Gualinga, representante del pueblo kichwa de Sarayaku en Ecuador y portavoz de los pueblos originarios ante la Conferencia. Este encuentro representa para la CEAMA un espacio clave para reafirmar su compromiso con la defensa de la vida, el cuidado de la Casa Común y la promoción de una ecología integral inspirada en los principios de Laudato Si’ y Querida Amazonia.

La presencia de la CEAMA en la COP30 responde a la convicción de que el debate ambiental debe incorporar la voz de las comunidades amazónicas y de los defensores de los territorios. Pedro Barreto remarcó que “la COP30 será una oportunidad para que el mundo escuche nuevamente el grito de la Amazonía. La Iglesia amazónica quiere aportar esperanza y caminos de conversión ecológica”. Esta postura, basada en el diálogo entre la fe y el compromiso socioambiental, evidencia el interés de la institución por participar en la búsqueda de soluciones globales frente a la crisis climática.

Por su parte, Patricia Gualinga subrayó la urgencia de que los pueblos indígenas sean escuchados en los espacios de decisión internacional. Señaló: “No venimos solo a hablar de cambio climático, sino de justicia, de derechos y de vida en plenitud para nuestros pueblos.” La lideresa ecuatoriana defendió que las comunidades amazónicas cumplen un papel esencial como guardianes de los bosques y custodios de la biodiversidad planetaria, argumentando que el reconocimiento de sus derechos resulta indispensable para la preservación de la Amazonía y la estabilidad ambiental global.

El cardenal Pedro Barreto resaltó
El cardenal Pedro Barreto resaltó que esta será una oportunidad para que el mundo escuche nuevamente el grito de la Amazonía

La CEAMA, integrada por representantes eclesiales y sociales de toda la región panamazónica, buscará en Belem do Pará fortalecer alianzas con organizaciones civiles, movimientos indígenas y autoridades políticas para poner en el centro de la discusión las problemáticas que atraviesan la Amazonía. Entre sus objetivos figura impulsar el respeto a los territorios ancestrales, exigir medidas frente al cambio climático y denunciar las amenazas que sufre el ecosistema amazónico por la expansión de actividades extractivas.

La próxima edición de la COP30 se presenta como una instancia relevante para visibilizar la situación de los pueblos originarios y la urgencia de avanzar hacia modelos de desarrollo que respeten la diversidad cultural y natural del planeta. La participación de la Iglesia amazónica y de liderazgos indígenas reforzará el llamado internacional a proteger la Amazonía y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y ambientales.

La CEAMA ante el papa León XIV

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) fue recibida en audiencia por el papa León XIV el 29 de octubre en el Vaticano. Durante el encuentro, marcado por un ambiente de comunión y diálogo, la delegación presentó al pontífice los avances logrados por CEAMA desde su creación, los desafíos actuales y el horizonte de su misión en la región amazónica.

El cardenal Pedro Barreto, presidente de CEAMA, destacó ante el papa que la organización surgió como fruto directo del Sínodo para la Amazonía en 2019 y se constituyó oficialmente el 29 de junio de 2020, en plena pandemia, como reflejo concreto de la sinodalidad. Según Barreto, CEAMA representa la comunión activa entre pueblos originarios, vida consagrada, obispos, sacerdotes y laicos de la Amazonía, permitiendo que el Sínodo mantenga su vigencia a través del trabajo conjunto.

La audiencia incluyó reportes sobre el reciente Encuentro de Obispos de la Amazonía realizado en Bogotá, al que asistieron más de noventa obispos de toda la región. Esa reunión fortaleció la articulación entre las iglesias locales y confirmó el objetivo de continuar una misión común, respondiendo a los desafíos medioambientales y sociales de la Amazonía desde una perspectiva de unidad y corresponsabilidad eclesial.

Temas Relacionados

COP30Pedro BarretoAmazoníaperu-noticias

Más Noticias

¿Este 14 de noviembre hay paro de transportistas? Gremios responden si apoyarán protesta de la Generación Z

Colectivos juveniles y sindicatos convocan a movilizaciones en varias regiones para exigir justicia por Mauricio Ruiz, mientras el sector transportista muestra posturas divididas ante la convocatoria

¿Este 14 de noviembre hay

Retiro AFP: Te podrían depositar un monto menor al solicitado, solo en estos casos

El desembolso de la primera UIT llega pronto, según el cronograma de depósitos calculado por Infobae Perú. Pero los afiliados podrían no recibir el monto exacto pedido

Retiro AFP: Te podrían depositar

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla cierra totalmente por riesgo de colapso: “en siete años no se ha solucionado”, afirma el alcalde

El alcalde del distrito, Jhovinson Vásquez, afirmó que incluso aunque hoy se haya anunciado la buena pro para una obra de recuperación de la vía, no es posible iniciarla por un problema de expropiación de terrenos

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el ex jefe de la Diviac, revela lo que buscará en la organización política por la que podría postular al Congreso, y propuso renovar todo el alto mando de la PNP por investigaciones contra sus integrantes

Harvey Colchado se lanza al

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

El seleccionado nacional, a cargo de Manuel Barreto, llegó a San Petersburgo para cumplir su segunda prueba al mando de la ‘Muñeca’. Genera expectativa la presencia de Pedro Gallese en la portería y el debut de Fabio Gruber

Dónde ver Perú vs Rusia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado se lanza al

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

José Cueto sugiere iniciar un proceso sancionador contra IDL y la CNDDHH por pedir que Tomás Gálvez sea reemplazado como fiscal de la Nación

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro se emociona cuando

Xiomy Kanashiro se emociona cuando le preguntan sobre boda con Jefferson Farfán: “En algún momento...”

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda: “Estoy pidiéndole que cumpla”

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Rusia

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Facundo Morando reconoció las dificultades de Alianza Lima para vencer a Olva Latino: “Somos un equipo en construcción”