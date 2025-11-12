Ariana Bolo Arce denuncia estafa de su contadora: “Le deposité más 40 mil soles y se fue del país”

Ariana Bolo Arce denuncia que fue estafada por su contadora. YouTube: Ariana Bolo Arce.

La youtuber Ariana Bolo Arce sorprendió a sus seguidores al revelar en su podcast que fue víctima de una presunta estafa por parte de su contadora, una mujer de confianza a la que conocía desde su infancia.

Según contó, la profesional le habría quitado más de 40 mil soles bajo el pretexto de pagos a la SUNAT, para luego huir del país.

Durante la conversación, Ariana relató que todo ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando comenzó a trabajar con marcas y generar ingresos como creadora de contenido digital. En ese momento, decidió confiar la parte tributaria de su negocio a una contadora llamada Raquel Granados, amiga cercana de su hermana.

“A mí me estafó una contadora. Fue hace como cuatro años. Se llama Raquel Granados. Ella vivía en Lima y cuando todo se complicó, agarró y se largó a España”, contó la influencer visiblemente indignada.

Ariana explicó que, al ser su primera experiencia manejando ingresos por publicidad, no tenía conocimientos sobre cómo emitir facturas, recibos por honorarios o pagos a la SUNAT, por lo que delegó todo a esta mujer. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar inconsistencias.

La creadora de contenido explicó que durante años le depositaba sumas de dinero para supuestos pagos a la SUNAT. Captura de YouTube: ABA

Los depósitos a nombre de la contadora

Según su testimonio, Granados le pedía mensualmente fuertes sumas de dinero para “pagar los impuestos”. La influencer confiaba plenamente y realizaba los depósitos sin sospechar que el dinero nunca llegaba a las cuentas del Estado.

“Ella me decía: ‘Chiquilina, tienes que depositarme nueve mil soles porque eso se tiene que pagar a la SUNAT’. Y yo le creía. Le deposité alrededor de cuarenta mil soles por cojuda, porque confiaba y no preguntaba”, lamentó Ariana.

Durante meses, siguió transfiriéndole dinero cada vez que una marca le pagaba por publicidad. Hasta que un día su cuenta bancaria fue congelada por la SUNAT debido a una deuda acumulada que desconocía completamente.

“La SUNAT me congeló las cuentas y ahí descubrí todo”

Ariana recordó que se enteró del fraude de la peor manera posible. Mientras realizaba compras en un supermercado, su tarjeta fue rechazada por “saldo insuficiente”. Creyó que le habían robado, pero al acudir al banco le informaron que la SUNAT había bloqueado sus cuentas por falta de pago.

“Llamé a Raquel y me dijo: ‘Saca todo tu dinero porque la SUNAT está bien jodida’. En ese momento aún le creía. No sabía que era ella la que no había pagado nada”, reveló.

Más tarde, una contadora de confianza de su hermana revisó sus movimientos y descubrió que nunca se habían realizado los pagos a la SUNAT. Todo el dinero que Ariana había entregado para impuestos terminó en manos de su contadora.

La influencer reveló que su contadora se quedó con más de 40 mil soles y luego huyó del país rumbo a España. Captura de YouTube: ABA

La estafadora habría montado un negocio con el dinero

Para su sorpresa, Bolo Arce también se enteró de que la mujer en la que confió durante años había utilizado el dinero para su propio beneficio.

“Le compró una laptop a su hijo, abrió una tienda y hasta compró refrigeradoras. Todo eso con mi plata. Mientras tanto, yo tenía deudas con la SUNAT”, narró indignada.

Fue entonces cuando su familia comenzó a sospechar. Su hermana le advirtió que estaba pagando montos demasiado altos en impuestos y le pidió que exigiera comprobantes o vouchers de los supuestos depósitos. Ariana se dio cuenta de que nunca había recibido un solo comprobante.

“Ahí recién reaccioné. Me di cuenta de que no tenía ningún voucher. Todo fue de palabra porque confiaba en ella”, comentó.

La deuda superaba los 40 mil soles

Con la ayuda de una nueva contadora, Ariana acudió a las oficinas de la SUNAT, donde le confirmaron que tenía una deuda de más de 40 mil soles por tributos no cancelados. La entidad además le había impuesto multas adicionales por los incumplimientos.

“Cuando me dijeron que tenía una deuda tan grande casi me desmayo. No podía creerlo. Vi todos los depósitos que yo había hecho: de cinco mil, nueve mil, tres mil… y nada había sido pagado. Todo se lo había quedado ella”, relató.

Ariana Bolo Arce revela que encaró a su contadora, pero ella se fue del país. YouTube: Ariana Bolo Arce.

Ariana: “Ojalá se te devuelva lo que me hiciste”

Finalmente, Ariana confesó que, tras confrontar a su excontadora, esta admitió parcialmente el delito, pero intentó justificarlo y solo ofreció pagar “la mitad” de lo robado.

“Le dije: ‘Tú me has robado’. Y ella me respondió: ‘Pequeña, puedo asumir la mitad’. La conchudez hecha persona. Se fue del Perú diciendo que yo la estaba difamando”, denunció.

La influencer aprovechó su espacio para advertir a otros creadores de contenido y emprendedores sobre los peligros de confiar ciegamente en terceros, incluso si son amigos o conocidos de años.

“Es importante alzar la voz. Que esto sirva para que nadie más caiga en una estafa así. Siempre pidan comprobantes, revisen su clave SOL, y no dejen que nadie maneje su dinero sin transparencia”, aconsejó.

Hoy, Ariana asegura que aprendió la lección y que se encarga personalmente de supervisar sus pagos e impuestos. Aunque logró regularizar su situación con la SUNAT, la experiencia la marcó profundamente.

“Confiar en alguien que conoces desde niña y que te traicione de esa forma te destruye. Pero al menos pude contarlo para que otros no pasen lo mismo”, concluyó.