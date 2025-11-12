Perú

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio vuelve al país tras varios años para reencontrarse con sus fans peruanos y compartir una noche llena de ritmo, carisma y buena música.

Guardar
Emilio Osorio llega al Perú
Emilio Osorio llega al Perú para presentar concierto.

El talentoso actor, cantante e influencer mexicano Emilio Osorio regresa al Perú con una propuesta fresca y renovada. Tras conquistar al público con su carisma y versatilidad artística, el joven intérprete se lanza al ritmo de la cumbia pop con su nuevo sencillo “Yo quisiera”, tema que ya viene generando gran aceptación entre sus seguidores.

Con esta nueva faceta musical, Emilio Osorio demuestra que su carrera sigue en constante evolución. El artista, que ha sabido ganarse un lugar en la escena latinoamericana, llegará a Lima para ofrecer un concierto exclusivo y meet & greet el próximo 6 de diciembre a las 8:00 p.m. en La Estación de Barranco, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital peruana.

Emilio Osorio es hijo del
Emilio Osorio es hijo del productor Juan Osorio. (Foto: Instagram)

Su regreso al país es muy esperado por los fanáticos que lo siguen desde sus inicios. Esta presentación promete ser una noche llena de energía, ritmo y cercanía con su público, en la que interpretará sus temas más conocidos, además de su reciente éxito “Yo quisiera”.

Gracias a su estilo fresco y su carisma innato, Emilio Osorio ha colaborado con reconocidas agrupaciones como La Sonora Santanera, Súper Lamas, Paulina Foto, entre otros. Además, una de sus composiciones fue seleccionada como parte de la banda sonora de la telenovela “Amanecer”, consolidando su faceta como compositor y músico integral.

Su primer disco, titulado “Emilio”, le otorgó un Disco de Oro y lo llevó a realizar una gira internacional que abarcó México, Argentina, Colombia y Perú, donde dejó una gran impresión en cada escenario que pisó.

¿Quién es Emilio Osorio?

Emilio Osorio Marcos es un multifacético artista mexicano que ha sabido destacar en la música, la actuación y las redes sociales. Hijo de la reconocida y polémica actriz Niurka Marcos y del productor Juan Osorio, Emilio ha logrado construir una sólida carrera por mérito propio, demostrando disciplina y talento desde muy joven.

En la actualidad, interpreta a Tonatiuh en la telenovela “Amanecer”, una producción de Televisa a cargo de su padre, Juan Osorio. Sin embargo, su trayectoria actoral abarca diversos proyectos exitosos como “El Rey” (donde dio vida a un joven Alejandro Fernández), “Sueño de amor”, “Mi corazón es tuyo” y “Mi marido tiene familia”, entre otros.

Su participación en el reality “La casa de los famosos México” marcó un momento icónico en su carrera, al convertirse en uno de los favoritos del público y alcanzar el puesto de quinto finalista dentro del popular Team Infierno, donde participó con Nicola Porcella.

Con apenas poco más de veinte años, Emilio Osorio se perfila como una de las figuras más prometedoras del entretenimiento latino. Su capacidad para conectar con distintas audiencias, su autenticidad y su constante reinvención artística lo posicionan como un artista integral que sigue conquistando corazones dentro y fuera de México.

Los tickets para disfrutar de su concierto en Lima están disponibles desde S/80 en la plataforma digital Teleticket. Una oportunidad imperdible para vivir de cerca el talento y la energía de Emilio Osorio.

Emilio Osorio y sus padres
Emilio Osorio y sus padres Juan Osorio y Niurka Marcos. Foto:Cuartoscuro

La vez que Nicola Porcella y Emilio Osorio se tatuaron juntos

En 2023, tal como lo habían anunciado durante su paso por La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella y Emilio Osorio cumplieron su palabra y se tatuaron el icónico tridente del Team Infierno, símbolo del grupo que conquistó al público durante el reality.

El esperado momento se llevó a cabo el domingo 3 de septiembre, y no faltaron las risas, los nervios y, por supuesto, el dolor. Ambos eligieron el mismo lugar para el tatuaje: el chamorro de la pierna derecha. Nicola decidió hacerlo en la parte trasera, mientras que Emilio optó por el costado.

La sesión fue documentada por Romina Marcos, hermana de Emilio, quien compartió las divertidas imágenes en redes sociales. Entre bromas y quejas, El cantante confesó que era su primer tatuaje y que tenía miedo al dolor: “¿Qué hacen si me desmayo?”, preguntó entre risas. Romina lo animó diciéndole: “Ay, te han dolido más otras cosas en tu vida”.

Nicola, por su parte, soportó con valentía, aunque reconoció que el proceso fue más doloroso de lo esperado. “Sí me duele”, admitió el peruano, quien originalmente quería el tridente en color rojo, pero finalmente lo hizo en negro por recomendación del tatuador.

“Primero y último”, bromeó Emilio al final. “Bienvenido al mundo de los tatuajes”, respondió su hermana entre risas, sellando así un momento inolvidable entre los amigos del Team Infierno.

El actor se convirtió en
El actor se convirtió en el quinto finalista del reality show, La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla / Vix)

Temas Relacionados

Emilio Osorioperu-entretenimientoJuan Osorio

Más Noticias

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Walter Martínez informó que se ha iniciado un proceso disciplinario que debe seguir su curso antes de adoptar una decisión definitiva, por lo que Iván Paredes continuará en el cargo mientras duren las investigaciones

Ministro de Justicia minimiza acusaciones

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Los dirigidos por Manuel Barreto enfrentarán a un duro rival con un solo día de entrenamiento producto del retraso de su vuelo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Rusia EN VIVO

Nike, Adidas y Gucci denunciaron a peruano por importar zapatillas falsificadas: Fue multado con S/36 mil

Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas

Nike, Adidas y Gucci denunciaron

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto prepara su mejor estrategia para intentar dar el golpe en suelo ruso ante una selección que mantiene un invicto desde 2023. Conoce aquí las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Rusia

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

La reina peruana no apareció una de las recientes actividades del certamen de belleza, sin embargo no fue la única afectada

Karla Bacigalupo se enfermó en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia minimiza acusaciones

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

Suheyn Cipriani se burla de las disculpas de César Vega: “Justo ayer dejamos de perdonar”

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Perú debuta en el Mundial de Vóley Playa 2025: grupo, calendario oficial y dónde ver los partidos de la ‘blanquirroja’

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo