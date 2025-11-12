Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Emilio Osorio llega al Perú para presentar concierto.

El talentoso actor, cantante e influencer mexicano Emilio Osorio regresa al Perú con una propuesta fresca y renovada. Tras conquistar al público con su carisma y versatilidad artística, el joven intérprete se lanza al ritmo de la cumbia pop con su nuevo sencillo “Yo quisiera”, tema que ya viene generando gran aceptación entre sus seguidores.

Con esta nueva faceta musical, Emilio Osorio demuestra que su carrera sigue en constante evolución. El artista, que ha sabido ganarse un lugar en la escena latinoamericana, llegará a Lima para ofrecer un concierto exclusivo y meet & greet el próximo 6 de diciembre a las 8:00 p.m. en La Estación de Barranco, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital peruana.

Emilio Osorio es hijo del productor Juan Osorio. (Foto: Instagram)

Su regreso al país es muy esperado por los fanáticos que lo siguen desde sus inicios. Esta presentación promete ser una noche llena de energía, ritmo y cercanía con su público, en la que interpretará sus temas más conocidos, además de su reciente éxito “Yo quisiera”.

Gracias a su estilo fresco y su carisma innato, Emilio Osorio ha colaborado con reconocidas agrupaciones como La Sonora Santanera, Súper Lamas, Paulina Foto, entre otros. Además, una de sus composiciones fue seleccionada como parte de la banda sonora de la telenovela “Amanecer”, consolidando su faceta como compositor y músico integral.

Su primer disco, titulado “Emilio”, le otorgó un Disco de Oro y lo llevó a realizar una gira internacional que abarcó México, Argentina, Colombia y Perú, donde dejó una gran impresión en cada escenario que pisó.

¿Quién es Emilio Osorio?

Emilio Osorio Marcos es un multifacético artista mexicano que ha sabido destacar en la música, la actuación y las redes sociales. Hijo de la reconocida y polémica actriz Niurka Marcos y del productor Juan Osorio, Emilio ha logrado construir una sólida carrera por mérito propio, demostrando disciplina y talento desde muy joven.

En la actualidad, interpreta a Tonatiuh en la telenovela “Amanecer”, una producción de Televisa a cargo de su padre, Juan Osorio. Sin embargo, su trayectoria actoral abarca diversos proyectos exitosos como “El Rey” (donde dio vida a un joven Alejandro Fernández), “Sueño de amor”, “Mi corazón es tuyo” y “Mi marido tiene familia”, entre otros.

Su participación en el reality “La casa de los famosos México” marcó un momento icónico en su carrera, al convertirse en uno de los favoritos del público y alcanzar el puesto de quinto finalista dentro del popular Team Infierno, donde participó con Nicola Porcella.

Con apenas poco más de veinte años, Emilio Osorio se perfila como una de las figuras más prometedoras del entretenimiento latino. Su capacidad para conectar con distintas audiencias, su autenticidad y su constante reinvención artística lo posicionan como un artista integral que sigue conquistando corazones dentro y fuera de México.

Los tickets para disfrutar de su concierto en Lima están disponibles desde S/80 en la plataforma digital Teleticket. Una oportunidad imperdible para vivir de cerca el talento y la energía de Emilio Osorio.

Emilio Osorio y sus padres Juan Osorio y Niurka Marcos. Foto:Cuartoscuro

La vez que Nicola Porcella y Emilio Osorio se tatuaron juntos

En 2023, tal como lo habían anunciado durante su paso por La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella y Emilio Osorio cumplieron su palabra y se tatuaron el icónico tridente del Team Infierno, símbolo del grupo que conquistó al público durante el reality.

El esperado momento se llevó a cabo el domingo 3 de septiembre, y no faltaron las risas, los nervios y, por supuesto, el dolor. Ambos eligieron el mismo lugar para el tatuaje: el chamorro de la pierna derecha. Nicola decidió hacerlo en la parte trasera, mientras que Emilio optó por el costado.

La sesión fue documentada por Romina Marcos, hermana de Emilio, quien compartió las divertidas imágenes en redes sociales. Entre bromas y quejas, El cantante confesó que era su primer tatuaje y que tenía miedo al dolor: “¿Qué hacen si me desmayo?”, preguntó entre risas. Romina lo animó diciéndole: “Ay, te han dolido más otras cosas en tu vida”.

Nicola, por su parte, soportó con valentía, aunque reconoció que el proceso fue más doloroso de lo esperado. “Sí me duele”, admitió el peruano, quien originalmente quería el tridente en color rojo, pero finalmente lo hizo en negro por recomendación del tatuador.

“Primero y último”, bromeó Emilio al final. “Bienvenido al mundo de los tatuajes”, respondió su hermana entre risas, sellando así un momento inolvidable entre los amigos del Team Infierno.

El actor se convirtió en el quinto finalista del reality show, La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla / Vix)