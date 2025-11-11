Perú

Senamhi alerta por fenómeno meteorológico desde este jueves 13 en Lima y otras regiones de la sierra

El organismo meteorológico instó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada ante el incremento de la temperatura diurna y el aumento de la radiación ultravioleta

Senamhi advierte fin del frío
Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones de la sierra. (Foto: Agencia Andina)

Entre el jueves 13 y el sábado 15 de noviembre de 2025, se registrará un incremento de la temperatura diurna en la sierra del país, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este fenómeno, que durará más de 60 horas, presentará una intensidad moderada a fuerte y estará asociado a escasa nubosidad, aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El aviso meteorológico N.º 405, de nivel naranja, fue emitido el martes 11 de noviembre y advierte sobre el riesgo de exposición prolongada al sol, especialmente en sectores altoandinos. Durante este periodo, se espera un incremento sostenido de las temperaturas máximas y una reducción de la humedad ambiental, situación que crea un entorno favorable para golpes de calor y deshidratación.

El Senamhi informó que, si bien la magnitud del incremento térmico variará, el efecto se sentirá progresivamente en toda la sierra peruana. Se enfatizó la importancia de mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades locales de defensa civil y salud para prevenir daños relacionados con la exposición solar y las fluctuaciones climáticas.

Foto: Senamhi
Foto: Senamhi

Niveles de alerta y zonas afectadas por el incremento de la temperatura

Jueves 13 de noviembre:

Para esta jornada, el Senamhi prevé valores máximos de temperatura entre 20℃ y 29℃ en la sierra centro, y entre 17℃ y 29℃ en la sierra sur. El nivel de peligro será amarillo, lo que advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos que, aunque potencialmente peligrosos, permanecen dentro de los parámetros habituales para la temporada. Áncash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima son los departamentos donde se prevé mayor impacto.

Viernes 14 de noviembre:

Durante el viernes, el incremento térmico alcanzará su valor más alto, con temperaturas de hasta 29℃ tanto en la sierra sur como en la centro, y mínimos de 16℃. Se elevará el nivel de peligro a naranja, lo que indica que el fenómeno podría tener repercusiones sobre la salud, actividades agrícolas y ecosistemas. Los departamentos en alerta incluyen Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno.

Sábado 15 de noviembre:

La fase final del evento reportará temperaturas máximas de entre 20℃ y 24℃ en la sierra norte, 19℃ y 29℃ en la sierra centro, y 17℃ y 29℃ en la sierra sur. El nivel de alerta naranja continuará, aunque el área de mayor exposición al fenómeno será menor que el viernes. Los departamentos incluidos durante este día son los mismos del viernes: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno.

Recomendaciones del Senamhi ante el incremento de la temperatura

El nivel naranja advierte sobre fenómenos peligrosos con potencial para afectar a la población, las actividades productivas y, especialmente, a los ecosistemas andinos. Frente a este panorama, el Senamhi exhortó a evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 15:00, intervalo en el que la radiación UV presenta índices elevados o extremos.

Se recomienda utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, ropa ligera y lentes con protección UV, junto con una hidratación constante. Para agricultores y ganaderos, se sugiere programar las actividades al aire libre durante las primeras horas del día y cuidar a los animales del sol directo.

El Senamhi insistió en que la combinación de poca nubosidad y ráfagas de viento agravará los efectos de la radiación, por lo que es fundamental seguir las medidas preventivas y consultar los reportes diarios en los canales oficiales.

Finalmente, el organismo reiteró la importancia de “mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir las instrucciones dadas por las autoridades”, sobre todo en las regiones donde persiste el nivel de peligro naranja.

