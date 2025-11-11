Perú

Rutas de Lima lanza advertencia: suspensión de peajes hará que deje de operar vías concesionadas en 3 semanas

La concesionaria advierte que su situación financiera es crítica tras la orden judicial que suspendió el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, y responsabiliza al Estado por el riesgo operativo

RDL señaló que las decisiones del Estado y de la Municipalidad de Lima han reducido drásticamente sus ingresos, comprometiendo el cumplimiento de sus responsabilidades. Foto: ATV

Rutas de Lima (RDL) advirtió que podría dejar de operar las vías concesionadas que administra si en las próximas tres semanas no se revierte la medida judicial que ordenó suspender el cobro de peajes en los sectores de Villa y Punta Negra. La empresa señaló que la decisión del Poder Judicial ha generado una situación financiera insostenible, al punto de comprometer la continuidad del servicio que brinda en la Red Vial 2 Sur y la Panamericana Norte.

Según la concesionaria, las medidas adoptadas por distintas entidades del Estado, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), han ocasionado la pérdida casi total de sus ingresos, lo que pone en riesgo la atención de sus obligaciones operativas y contractuales. “En caso la sentencia que suspendió el cobro de peajes en las unidades de peaje de Villa y Punta Negra no se revierta en las próximas tres semanas, RDL se verá en la imposibilidad de seguir operando las vías concesionadas”, advirtió la empresa en un comunicado difundido este martes 11 de noviembre.

Impacto económico y riesgo operativo

Rutas de Lima explicó que, durante los últimos 21 meses, ha registrado una generación de caja negativa por más de S/ 200 millones, cifra que refleja el deterioro de su flujo financiero a raíz de las decisiones judiciales y administrativas que han afectado su principal fuente de ingresos. La empresa afirmó que la operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes, por lo que la suspensión dispuesta por el Poder Judicial “acelera el consumo de las escasas reservas de caja con las que cuenta la concesionaria”.

En el comunicado, RDL sostuvo que los “reiterados y graves incumplimientos” de la MML también han contribuido a agravar su situación, al impedir la ejecución de los términos establecidos en el contrato de concesión. De persistir esta falta de ingresos, la empresa señaló que podría verse impedida de cubrir los costos de mantenimiento, seguridad vial y atención de emergencias en las vías que administra.

Comunicado de Rutas de Lima.
Comunicado de Rutas de Lima. Foto: Rutas de Lima

Decisión judicial y alcance de la medida

La advertencia de Rutas de Lima ocurre pocos días después de que el Poder Judicial ratificara la suspensión del cobro de peajes en Villa y Punta Negra. La jueza Patricia Romero Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, resolvió que la sentencia emitida el 13 de octubre debía ejecutarse de inmediato, sin esperar el resultado de la apelación presentada por la concesionaria.

De acuerdo con el fallo, mantener el cobro de peaje en esos sectores vulnera el derecho constitucional a la libertad de tránsito de los vecinos del sur, quienes deben pagar para salir de sus hogares ante la falta de rutas alternas. Por ese motivo, la magistrada consideró que el perjuicio económico alegado por la empresa no puede prevalecer sobre dicho derecho.

La resolución dispone, además, que el expediente sea remitido al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín para su ejecución y advierte que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas a la concesionaria.

Reacción de las autoridades locales

El alcalde de Santa María del Mar, Hugo Monteverde, celebró la decisión judicial y sostuvo que esta “aclara sin ambigüedades que Rutas de Lima debió suspender el cobro de peajes desde el momento en que fue notificada”. El burgomaestre también expresó su expectativa de que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur falle en el mismo sentido respecto a los peajes de Puente de Villa y Conchán.

Hugo Monteverde, alcalde de Santa
Hugo Monteverde, alcalde de Santa María del Mar. Foto: difusión

“Esperemos que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resuelva también de manera favorable para que se suspenda el cobro de los otros peajes”, declaró Monteverde a Radio Exitosa. Según explicó, la empresa reanudó el cobro argumentando que la jueza no había precisado la fecha exacta de suspensión, pese a que la sentencia inicial ya advertía sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.

