Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Fuente: Canal N

El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, se burló este lunes de Zaira Arias, quien exige incorporarse al Parlamento como accesitaria del legislador Guillermo Bermejo, condenado días atrás a prisión por afiliación al terrorismo, con un grupo vinculado a Sendero Luminoso que opera en la Amazonía.

En diálogo con la prensa, el titular del Legislativo explicó haber recibido un informe de la Procuraduría sobre el punto de vista técnico y legal del petitorio, que sugiere no activar el procedimiento de reemplazo por accesitario previsto.

“Este informe de la Procuraduría va a pasar a la Oficina de Asesoría Legal para que ellos también den su opinión. Luego que tengamos las opiniones técnicas y legales del caso, la mesa directiva tomará una posición que será una recomendación para que el consejo directivo o eventualmente el pleno tomen la decisión final”, afirmó.

Rospigliosi también cuestionó a Arias, allegada del expresidente Pedro Castillo, y lanzó calificativos en su contra: “Lo que a mí me sorprende es que esta señora que dice que este Congreso es una porquería, que es una dictadura, que los congresistas son tales por cuales, esté como loquita para acceder a este Congreso. Yo no lo entiendo, pero ese es un asunto aparte”, dijo.

El titular del Legislativo explicó que recibió un documento técnico y legal de la Procuraduría que sugiere no activar el procedimiento de reemplazo por accesitario

“Ahorita estamos en semana de representación, no hay comisiones, no hay congresistas, nada. Entonces, esta señora también debería aprender que así es el Congreso. El Congreso se toma su tiempo, hay una serie de procedimientos que hay que seguir, cosa que esta señora parece no entender. Así son las cosas”, agregó.

Por la mañana, Arias acudió al Parlamento a reclamar su ingreso y entregó un documento formal. “Vengo a apersonarme por la incorporación de una accesitaria legítima por el congresista Guillermo Bermejo. Aquí se están vulnerando leyes, derechos, el principio de la democracia, que es el respeto a lo más sagrado, que es la voluntad popular, el voto popular”, señaló.

”Estoy viniendo a exigir mi incorporación inmediata como congresista de la República, ya que estos señores no lo quieren hacer. Y de paso, exijo un pronunciamiento inmediato. He traído este documento dirigido al señor Fernando Rospigliosi, que es el presidente de la mesa directiva, exigiendo mi incorporación temporal como congresista”, continuó.

Arias alegó que la sentencia contra Bermejo aún no es firme y acusó al Congreso de dilación y persecución política: “Hoy esta representación está incompleta, están callando nuevamente a nuestro pueblo. Hay una intención dilatoria por parte de esa mesa directiva criminal, que sabe perfectamente que corresponde velar por la democracia”, señaló.

La Tercera Sala Penal condenó a Guillermo Bermejo por participación en un grupo vinculado a Sendero Luminoso entre 2008 y 2009

Fallo

La sentencia de la Tercera Sala Penal indicó que, entre 2008 y 2009, Bermejo estuvo en dos campamentos en esa selva de un grupo liderado por sobrevivientes de Sendero Luminoso “para recibir instrucción ideológica y política” y captar nuevos milicianos. Según los jueces, la condena se basó en el testimonio de testigos, fotos y videos.

El legislador de 50 años, actualmente encarcelado, era precandidato presidencial por el partido Voces del Pueblo, que actualmente conforma una alianza electoral con Nuevo Perú por el Buen Vivir.

Antes de ingresar a la audiencia a fines de octubre, Bermejo declaró a la prensa que esperaba ser absuelto, tal como ocurrió en dos ocasiones anteriores. “Esto ha sido un circo demasiado largo. Son diez años de persecución política. He sido absuelto por dos salas, dos veces, en dos momentos distintos”, manifestó.