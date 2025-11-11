Nuevo asesinato de chofer de la ruta Lima - Callao hoy martes pese al estado de emergencia

Nuevo asesinato de chofer de la ruta Lima - Callao este martes pese al estado de emergencia - BDP

La madrugada de este martes, un conductor de transporte urbano en la ruta que conecta Lima con el Callao fue asesinado dentro de su unidad. El crimen ocurrió cerca de la intersección del pasaje Villegas y la avenida Comandante Pérez Salmón, en el Callao, mientras se mantiene vigente el estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí para enfrentar la crisis de seguridad en la capital peruana y la región portuaria.

El ataque al conductor venezolano

Según los primeros reportes policiales, Edgar Alexander Vargas Solís, ciudadano venezolano de 47 años, fue atacado cuando permanecía solo en su vehículo. El autor del crimen se acercó por la puerta del conductor y disparó en seis ocasiones. El transporte seguía en la vía pública, sin pasajeros al momento del ataque.

La policía llegó rápidamente para cercar la zona y recolectar evidencias. Fueron hallados seis casquillos de bala cerca del vehículo y las cámaras de seguridad de la zona ya están bajo revisión de los investigadores.

Testigos indicaron que uno de los agresores simuló requerir el servicio de transporte en el cruce mencionado. Aprovechó ese momento para ejecutar el ataque, según las imágenes revisadas por la policía. La víctima trabajaba en una unidad informal o “pirata”, que cubría la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao, transitando por la avenida Colonial.

Hipótesis policiales y contexto de amenazas

Las autoridades confirmaron que se manejan dos principales hipótesis sobre el móvil del ataque: el cobro de cupos a transportistas informales y un posible ajuste de cuentas. Los agentes continúan analizando grabaciones y tomando declaraciones para profundizar en estas líneas de investigación.

Fuentes policiales han informado que al menos dos bandas delictivas estarían detrás de la extorsión a choferes que operan en rutas urbanas del Callao y el Cercado de Lima. La semana pasada, se produjo la captura de un clan familiar vinculado con las amenazas a transportistas, aunque el grupo conocido como “Tito de Cercado” continúa en actividad según las investigaciones preliminares.

Transportistas del consorcio Vía Colonial y de otras empresas mantienen sus operaciones habituales, pese a la presencia de unidades informales en la zona y el temor que generan reiterados actos de violencia. La familia de Vargas Solís presentó ya información valiosa a la policía, que espera avanzar en la identificación de los responsables.

Otros choferes de la ruta Lima - Callao identificaron a la víctima como “Chico” y confirmaron que tanto él como otros conductores recibieron mensajes extorsivos antes del crimen. En los mensajes, los remitentes advirtieron que quienes no paguen el cupo correrán la misma suerte que el conductor venezolano asesinado.

El estado de emergencia y los resultados pendientes

El gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao hace veinte días, buscando frenar la ola de homicidios y extorsiones vinculadas al crimen organizado. La medida, que limita ciertos derechos civiles, suma un balance negativo en materia de violencia: desde su inicio, los reportes oficiales y extraoficiales registran más de un centenar de asesinatos.

José Jerí prometió un balance riguroso del impacto de la emergencia, aunque hasta la fecha el Ejecutivo no ha presentado un informe completo sobre los resultados de la estrategia. La persistencia de nuevos asesinatos, como el de este martes, alimenta la preocupación ciudadana y pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno.

Según cifras policiales, se han registrado 129 homicidios en las primeras dos semanas del mandato de Jerí, cifra que mantiene la percepción de inseguridad en la población peruana. El propio presidente reconoció retrasos en la consolidación de información y advirtió que los cambios en la seguridad “no son inmediatos”.

Mientras tanto, las muertes violentas de transportistas, como la de esta madrugada, reflejan la profundidad de la crisis y la complejidad de erradicar las mafias que operan en Lima y el Callao. La policía anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas para dar detalles sobre el avance de la investigación y las posibles capturas relacionadas con el crimen.