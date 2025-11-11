Perú

Bajo la supervisión de José Jerí: PNP captura a ‘Los Gallegos del Hampa’ en Independencia y decomisan armas y dinamita

El operativo fue ejecutado durante la madrugada del martes 11 de noviembre. El accionar permitió a la Policía Nacional del Perú desarticular a una organización señalada por delitos de sicariato y extorsión

Presidente Jerí resaltó acción policial
Presidente Jerí resaltó acción policial por captura de organización criminal “Los Gallegos del Hampa” en Independencia. (Foto: Andina)

La madrugada del 11 de noviembre, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo en el distrito de Independencia que condujo a la captura de cinco presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Gallegos del Hampa’.

El operativo fue supervisado personalmente por el presidente José Jerí, quien acudió para respaldar las labores policiales en el marco del estado de emergencia declarado en Lima y Callao.

La intervención se centró en el ingreso a un inmueble de cinco niveles que, de acuerdo al reporte de PNP, funcionaba como búnker y centro de operaciones de este grupo delictivo.

Equipamiento incautado y vínculos con otros crímenes

Durante la intervención nocturna, la PNP decomisó armas de fuego, cartuchos de dinamita y teléfonos celulares de última generación.

Los detenidos —todos ciudadanos venezolanos— fueron identificados como Wilber Jaimes Toro (‘Pana’), Roider Rodríguez García (‘Tini’), Jeiberson Gamboa Parra (‘Veneco’), Keiber Muija Pereira (‘Diablo’) y el cabecilla Luis José Arteaga Bracho (‘Chamo’).

El coronel Santos Trauco, jefe de la DIVPOL Norte 2, detalló que en el inmueble se encontraron “dos pistolas semiautomáticas, dos revólveres calibre 38 con sus municiones, dos cajas de municiones” y diversos equipos móviles. 

La banda utilizaba celulares iPhone para encriptar comunicaciones y evitar el rastreo policial. Además, se incautaron dos motocicletas, guantes y pasamontañas, elementos usados para dificultar la identificación de los autores durante ejecutorias de extorsión y presuntos ataques sicariales.

Según el mismo funcionario policial, se halló un cartel con las letras ‘PHS’ y símbolos vinculados a la organización ‘Puro Hermano Sicario’.

La investigación apunta a que ‘Los Gallegos del Hampa’ serían remanentes de este grupo antitren y habrían adoptado una nueva identidad tras procesos de disgregación interna. Un tatuaje en el hombro derecho del cabecilla da cuenta de la vinculación con la organización madre.

Denuncias e investigaciones abiertas

El general Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, acompañó al mandatario durante la supervisión y sostuvo que se ha reforzado el control territorial y las acciones de inteligencia para enfrentar el crecimiento de redes criminales extranjeras y locales. 

Entre los objetos confiscados figuran también “cartuchos de dinamita, droga, armamento y equipos móviles”, los cuales serán incorporados a la investigación fiscal y servirán para esclarecer otros delitos violentos recientes.

Los detenidos serán denunciados por delitos contra la salud y la seguridad pública en agravio del Estado, adelantó el Ministerio del Interior.

Además, las motocicletas incautadas presentan características similares a las utilizadas en el doble crimen ocurrido semanas atrás en Los Olivos, hecho atribuido a ciudadanos venezolanos, según declaraciones recogidas por Exitosa.

Este dato será clave en las pericias balísticas y tecnológicas para determinar la relación de la banda con homicidios no resueltos.

Las autoridades destacaron el valor de los teléfonos incautados como insumos para rastrear redes de extorsión operativas y contactos de la organización.

El Poder Ejecutivo reiteró que continuarán los operativos inopinados y el patrullaje intensivo en puntos estratégicos de la capital y el resto del país.

