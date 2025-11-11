Perú

Cuáles son los dos tipos de pastillas anticonceptivas

Ambas cumplen la misma función de evitar la ovulación y reducir la posibilidad de embarazo, pero se diferencian en su composición hormonal

Guardar
Los dos tipos de pastillas
Los dos tipos de pastillas anticonceptivas, cuando se usan correctamente, ofrecen una protección anticonceptiva de más del 99 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pastillas anticonceptivas son uno de los métodos más comunes y confiables para prevenir embarazos no deseados. En el Perú, según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cada vez más mujeres optan por este método debido a su alta efectividad (superior al 99 % si se usa correctamente), su facilidad de uso y su accesibilidad económica, ya que se puede encontrar una amplia variedad de marcas y precios en farmacias y centros de salud. Además, EsSalud promueve su uso dentro de los programas de planificación familiar como parte de la atención integral en salud reproductiva.

Sin embargo, lo que muchas mujeres desconocen es que no todas las pastillas anticonceptivas son iguales. Existen dos tipos principales: las pastillas combinadas y la minipíldora. Ambas cumplen la misma función de evitar la ovulación y reducir la posibilidad de embarazo, pero se diferencian en su composición hormonal, sus efectos secundarios y en los casos en que se recomienda su uso. Conocer estas diferencias es clave para elegir el método más adecuado junto con la orientación de un profesional de la salud.

Pastillas anticonceptivas combinadas

Las pastillas combinadas contienen dos tipos de hormonas sintéticas: estrógeno y progestina (una versión artificial de la progesterona). Estas hormonas actúan de manera conjunta para inhibir la ovulación, espesar el moco cervical (lo que impide el paso de los espermatozoides) y adelgazar el revestimiento del útero, dificultando que un óvulo fecundado se implante. Existen varias presentaciones: de 21, 24 o 28 pastillas, dependiendo del laboratorio. En los envases de 28, las últimas píldoras suelen ser inactivas (placebo) y se toman para mantener el hábito diario.

Entre sus beneficios adicionales, las pastillas combinadas pueden ayudar a regular los ciclos menstruales, reducir el dolor menstrual, disminuir el acné y controlar el síndrome premenstrual. También han mostrado efectos protectores frente a algunos tipos de cáncer, como el de ovario y endometrio.

Las pastillas combinadas contienen dos
Las pastillas combinadas contienen dos tipos de hormonas sintéticas: estrógeno y progestina (Salud Femenina)

Sin embargo, no todas las mujeres pueden usarlas. Están contraindicadas en mujeres fumadoras mayores de 35 años, o en aquellas con antecedentes de trombosis, hipertensión no controlada o enfermedades hepáticas. Por ello, su uso siempre debe estar supervisado por un médico.

La minipíldora

La minipíldora, también llamada píldora de progestina sola, contiene únicamente progestina, sin estrógeno. Su mecanismo de acción principal es espesar el moco cervical para impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo, y en algunos casos también inhibe la ovulación.

Esta opción se recomienda especialmente para mujeres que no pueden tomar estrógenos por razones médicas, como aquellas que están en periodo de lactancia, fuman después de los 35 años, o tienen riesgo de trombosis o presión alta.

A diferencia de las pastillas combinadas, la minipíldora debe tomarse todos los días a la misma hora, sin interrupciones entre envases. Incluso un retraso de más de tres horas puede disminuir su eficacia. Aunque puede causar cambios en el sangrado menstrual (como sangrados irregulares o ausencia de menstruación), suele ser bien tolerada por la mayoría de mujeres. Además, tiene menos riesgo de efectos secundarios relacionados con los estrógenos, como náuseas o retención de líquidos.

Diferencia entre las pastillas anticonceptivas combinadas y la minipíldora

La minipíldora, también llamada píldora
La minipíldora, también llamada píldora de progestina sola, contiene únicamente progestina, sin estrógeno (Freepik)

La principal diferencia entre ambos tipos de pastillas está en su composición hormonal: las combinadas tienen estrógeno y progestina, mientras que la minipíldora contiene solo progestina. Esto influye tanto en su forma de uso como en los posibles efectos secundarios y las indicaciones médicas.

Las pastillas combinadas ofrecen ciclos menstruales más regulares y suelen tolerarse bien en mujeres jóvenes y sanas. Sin embargo, debido a la presencia de estrógenos, no son recomendadas para quienes presentan riesgos cardiovasculares o antecedentes de trombosis.

Por su parte, la minipíldora es ideal para mujeres que no pueden o no desean usar estrógenos, así como para las que están dando de lactar, ya que no afecta la producción de leche materna. Su efectividad depende mucho más de la puntualidad en la toma diaria.

Ambos tipos de pastillas, cuando se usan correctamente, ofrecen una protección anticonceptiva de más del 99 %. No obstante, es importante recordar que no protegen contra infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que se recomienda complementarlas con el uso del preservativo.

Temas Relacionados

pastillas anticonceptivas combinadasminipíldoramétodos anticonceptivosperu-salud

Más Noticias

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

El exjefe de la Diviac argumentó que su decisión surge tras observar el desempeño del actual Parlamento, al que acusó de favorecer a la criminalidad y a intereses particulares. “Ahí está la madre del cordero”, mencionó

Harvey Colchado anuncia su candidatura

“La fiscal Elizabeth Peralta tiene problemas locomotores, pudo haberse escondido o asilado”, señala su abogado

La fiscal suspendida regresó a prisión preventiva tras ser vinculada a una presunta red de tráfico de influencias. Su abogado sostiene que enfrenta serios problemas de salud y cuestiona las decisiones judiciales que revirtieron su excarcelación

“La fiscal Elizabeth Peralta tiene

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

La influencer, con estudios en Psicología, anunció su postulación a diputada por Avanza País, partido que postula al presentador Phillip Butters como candidato presidencial

Karen Paniagua, tiktoker y modelo

Paul Michael asegura que Pamela López postularía al Congreso: “Se está preparando, y quiere luchar por los demás”

El cantante sorprendió al revelar que la estaría analizando una posible candidatura al Congreso. Según él, la expareja de Christian Cueva se prepara y recibe asesorías políticas

Paul Michael asegura que Pamela

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

La exvedette Susy Díaz confesó en El valor de la verdad que mantuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola durante el 2003, cuando este era viceministro. ‘No le importaba que nos ampayen”

Susy Díaz confiesa romance con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado anuncia su candidatura

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Gobierno aprueba dar más de S/290 mil a Ollanta Humala para su defensa en caso Gasoducto Sur Peruano

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karen Paniagua, tiktoker y modelo

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Paul Michael asegura que Pamela López postularía al Congreso: “Se está preparando, y quiere luchar por los demás”

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

DEPORTES

Roberto Mosquera y los jugadores

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”