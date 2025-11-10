Perú

Tragedia en Huaral: Padrastro asesina a madre y sus dos hijos y los entierra dentro de su propia vivienda

La Policía Nacional halló los cuerpos de la mujer y sus pequeños en una casa del sector Los Jardines. El principal sospechoso, pareja sentimental de la víctima, fue detenido y permanece bajo investigación del Ministerio Público

La Policía realiza peritajes dentro de la casa donde se descubrieron los tres cuerpos enterrados. | Facebook: Séptimo Día

Una escena atroz ha sacudido a los vecinos de la urbanización Bautista, sector Los Jardines, en la ciudad de Huaral, luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) descubriera los cuerpos sin vida de una mujer y sus dos pequeños hijos enterrados dentro de su propio hogar. El hallazgo, ocurrido la noche del domingo 9 de noviembre, ha provocado una profunda consternación y un pedido de justicia en toda la comunidad.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, las víctimas fueron identificadas como María Pérez Tarifeño, de 38 años, y sus dos menores hijos: una niña y un niño. Los tres cuerpos fueron encontrados en diferentes momentos durante la noche, tras una búsqueda que comenzó por reportes de familiares y vecinos alarmados por su desaparición.

El hallazgo que estremeció a todo un vecindario

El primer descubrimiento ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando los agentes de la PNP hallaron el cuerpo de María Pérez, envuelto en plástico y enterrado en el interior de la vivienda. Horas más tarde, cerca de las 11:50 p. m., los investigadores ubicaron el cuerpo de uno de los menores, lo que confirmó la magnitud de un crimen que ya se perfilaba como uno de los más impactantes ocurridos este año en Huaral.

El presunto responsable fue trasladado
El presunto responsable fue trasladado a la comisaría local bajo estrictas medidas de seguridad.

Según medios locales, el principal sospechoso del triple homicidio es la pareja sentimental de la víctima, identificado como Luis Ordinola Sotomayor de 28 años, quien habría actuado movido por celos. Testimonios de vecinos señalan que el hombre, tras cometer el crimen, permaneció en la vivienda como si nada hubiera ocurrido e incluso llegó a dormir en el lugar mientras los cuerpos permanecían enterrados bajo el piso.

Vecinos relatan una historia marcada por los celos y la violencia

En declaraciones recogidas por medios locales, residentes del sector Los Jardines relataron que la pareja mantenía constantes discusiones y que la mujer habría intentado alejarse en varias ocasiones. “Ella era muy trabajadora, siempre estaba pendiente de sus hijos. Nadie imaginó que acabaría así”, comentó una vecina entre lágrimas.

Otro morador narró que la tragedia habría tenido como detonante un ataque de celos. “Nos dijeron que fue por celos, él no soportaba que ella hablara con otras personas. Es lamentable lo que ha hecho, ha destruido una familia entera”, expresó. Los pobladores también contaron que el sospechoso habría enterrado a las víctimas con sus propias manos antes de intentar ocultar las evidencias y continuar con su rutina.

Investigación policial y pedido de justicia en Huaral

El presunto responsable fue trasladado a la comisaría local bajo estrictas medidas de seguridad. | América Noticias

El presunto autor fue detenido por agentes de la Policía Nacional y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público de Huaral, mientras se practican las pericias forenses que determinarán las causas exactas de la muerte. La Fiscalía dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue provincial para las diligencias de ley.

Las autoridades también iniciaron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona y la recopilación de testimonios que permitan esclarecer los momentos previos al crimen. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no se descarta la participación de más personas, aunque por ahora la línea principal apunta a un caso de violencia familiar motivado por celos.

La noticia ha generado una profunda indignación entre los vecinos, quienes exigieron sanción ejemplar. “Queremos justicia para María y sus hijos. No puede quedar impune lo que ha hecho este hombre”, reclamaron en los exteriores de la vivienda.

Mientras la investigación avanza, la comunidad huaralina ha organizado vigilias y cadenas de oración en memoria de las víctimas, en un intento por enfrentar el dolor y exigir que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

