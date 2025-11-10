“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas | TiKTok

La actriz y productora peruana Yiddá Eslava enfrenta una oleada de comentarios tras el estreno de La Habitación Negra, su más reciente producción cinematográfica. La respuesta directa de la artista al cuestionamiento sobre por qué siempre protagoniza sus películas generó debate en redes sociales y alimentó la discusión sobre su figura pública.

A raíz de la poca aceptación que ha tenido la película entre el público, Eslava recurrió a redes sociales para invitar a su audiencia a acudir a los cines. Paralelamente, la también exintegrante de programas de telerrealidad se presentó en distintos espacios para promover la cinta. Una entrevista que mantuvo con Giancarlo “El Flaco” Granda para el programa Tiempo Muerto fue la que mayor repercusión generó antes de su estreno oficial este 10 de noviembre a las 18:00 horas.

En el adelanto difundido a través de plataformas digitales, el conductor planteó de forma clara: “todas las películas que produces tú las protagonizas”. Eslava confirmó y, ante la pregunta de “¿eso a qué se debe?”, respondió sin titubear: “porque me da la gana”, con un tono seguro y perceptible incomodidad. A partir de este fragmento, la reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar.

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Cientos de comentarios expresaron opiniones negativas. Entre los mensajes que circularon, destaca: “Como a ti te da la gana de protagonizar tus películas, a la gente no le da la gana de ver tu película ! Ahora sí estamos de acuerdo”.

Otro usuario apuntó: “su problema es la soberbia y el ego. si fuera más humilde, la gente iría a ver su pela SOLO POR APOYAR. pero cae antipática”. Críticas como “Es que es bien bestia para dar entrevistas y responder todo a la defensiva, ese flaco le tiró varias salvavidas pero bueno solita se hundió” también forman parte de la conversación digital. Frases del tipo “asuu que tal manera de contestar” se repitieron en publicaciones derivadas de la entrevista preliminar.

El estreno de La Habitación Negra no ha contado con la acogida esperada y, frente a esta situación, Eslava decidió elevar el tono de la promoción y dar explicaciones públicas sobre su rol como protagonista en todas sus películas. El fragmento viralizado de la entrevista con Granda solo corresponde a una parte del diálogo, cuyo contenido completo se emitirá más adelante.

Yiddá Eslava recibe críticas por declaraciones sobre su película.

Yiddá Eslava dio más detalles de su vida personal

El programa Tiempo Muerto adelantó que en la entrevista se abordaron aspectos personales de Eslava, desde su situación sentimental hasta detalles familiares. Ante la consulta de si consideraba iniciar una nueva relación para formar, eventualmente, una nueva familia, la actriz comentó que no piensa en eso y prefiere centrarse en el vínculo que mantiene con su actual pareja.

Durante la conversación, surgió el tema de su relación con Julián Zucchi, el padre de sus hijos. Eslava afirmó nunca haber discutido con él delante de los niños y aseguró que sus hijos desconocen cualquier disputa de pareja, algo que fue recibido con escepticismo por parte de Granda dentro del adelanto mostrado.

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Uno de los puntos que más reacciones generó entre los seguidores fue la manera en la que la actriz asume el concepto de “madre soltera”. Yiddá Eslava explicó que, aunque recibe cuestionamientos porque el padre de sus hijos forma parte de sus vidas, ella utiliza el término de modo literal: “madre” por su función y “soltera” en cuanto a su estado civil.

La conversación íntegra podrá verse la tarde del lunes 10 de noviembre. Mientras tanto, la promoción de La Habitación Negra avanza en paralelo al debate que sigue creciendo en redes sociales, en el que la figura de Yiddá Eslava vuelve a polarizar opiniones entre seguidores y detractores.