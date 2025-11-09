Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

Yiddá Eslava llora al defenderse de las críticas por pedir apoyo para su película. América TV/ El Reventozano de la Chola.

La actriz y productora Yiddá Eslava vivió un emotivo momento durante su participación en el programa de entretenimiento “El Reventonazo de la Chola”. La también exintegrante del reality Combate se emocionó hasta las lágrimas al referirse a la intensa reacción en redes sociales luego de solicitar a sus seguidores que asistan al estreno de la película La Habitación Negra.

Eslava fue blanco de comentarios negativos por un video publicado en sus plataformas digitales, donde invitaba a la audiencia a respaldar la producción nacional en las salas de cine.

El caso tomó relevancia en la conversación pública porque, tras la publicación original, usuarios en diferentes plataformas interpretaron sus palabras como una exigencia y no como una invitación amistosa. En medio de la controversia, la intérprete acudió al programa conducido por Ernesto Pimentel para compartir su versión y aclarar los hechos.

Yiddá Eslava se defiende de la ola de críticas. América TV/ El Reventonazo de los sábados

Durante su intervención, afirmó que nunca tuvo la intención de coaccionar a nadie. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien o alguna persona se sintió ofendida o presionada, me disculpo”, declaró Eslava.

El episodio televisivo se desarrolló en un ambiente cargado de emoción, marcado por el quiebre de la artista en plena transmisión. “Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, manifestó en un principio la actriz ante la ola de críticas que han llovido contra ella.

Durante su descargo, Eslava atribuyó la confusión al tono y la forma que utiliza al comunicarse con su comunidad digital. Explicó que su estilo directo pudo originar interpretaciones adversas. “Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no”, puntualizó la actriz, resaltando que no buscó incomodar, sino motivar a sus seguidores para apoyar su producción.

Yiddá Eslava responde a las críticas sobre ‘La Habitación Negra’: “Antes de rajar, mírala”.

El intercambio mediático sirvió para que la protagonista de La Habitación Negra reafirmara su apuesta por el arte y su propósito de continuar trabajando en la industria audiovisual, a pesar de la incomodidad generada por la situación. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Si quiero llorar, voy a llorar, si quiero reír, voy a reír. Si quiero hacer otra película, lo voy a hacer. Porque lo hago con energía”, expresó Eslava.

¿De qué trata La Habitación Negra?

La película peruana La Habitación Negra, dirigida por Pedro Flores Maldonado y protagonizada por Yiddá Eslava, presenta un thriller psicológico que explora los peligros de la obsesión con la popularidad en redes sociales. Estrenada el 30 de octubre como parte de la apuesta nacional por el terror, la cinta propone una mirada sobre la validación digital y sus extremos.

Yidda Eslava justifica debilidades de su película: “Es por falta de presupuesto”

El filme sigue la historia de Camila, una influencer próxima a los 40 años que busca desesperadamente entrar a La Casa de los Influencers. Su objetivo la lleva a intentar una transmisión en vivo de más de 30 minutos y atraer una audiencia superior a 100,000 espectadores. Sin embargo, la situación se transforma cuando es secuestrada y forzada a transmitir su propio cautiverio desde un espacio ominoso conocido como La Habitación Negra. Allí, enfrenta pruebas degradantes bajo la atenta mirada de una audiencia anónima, exponiéndose a un espectáculo macabro donde la ética queda al margen.

Yiddá Eslava negó toda intención de manipular la empatía del público. “No lloré, no pedí lástima”, dijo. Reivindicó su derecho a hablar sin filtros sobre la dificultad de crear cine independiente. (Difusión)

El elenco incluye a Pietro Sibille como el manipulador Mateo Viral, Mayra Couto, Claudio Calmet y Nanya Eslava.