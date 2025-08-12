Avenida Los Alisos, que une Néstor Gambetta con Canta Callao, será remodelada tras años de abandono: esta será su millonaria inversión

Remodelación de la Avenida Alisos desde Néstor Gambeta hasta Canta Callao| Municipalidad del Callao

La Municipalidad del Callao confirmó la aprobación del financiamiento para la remodelación de la avenida Los Alisos, arteria que conecta el puerto con distintos distritos de Lima. La noticia fue informada por el alcalde Pedro Spadaro a través de redes sociales, donde también detalló que la obra se ejecutará mediante cofinanciamiento con el gobierno central.

La avenida Los Alisos, que vincula la avenida Néstor Gambetta con la avenida Canta Callao, será modernizada tras décadas de abandono, facilitando el desplazamiento entre el Callao y varios distritos de Lima. La comuna detalló que en agosto comenzará la licitación del proyecto. Se ha otorgado una inversión de alrededor de los S/ 3 millones.

El anuncio se produjo después de una reunión entre el alcalde y dirigentes del sector Oquendo, en la que se informó sobre el estado actual de las pistas y veredas de la zona. Asimismo, se señaló que la transformación de Los Alisos representa un avance relevante para la conectividad vial y el desarrollo urbano del Callao.

La obra contempla la rehabilitación integral de más de siete kilómetros de vía. Las autoridades aseguran que la avenida pasará a contar con mejores estándares de calidad, seguridad y durabilidad.

Invertirán más de S/ 3.000 millones en modernización de la avenida Los Alisos| Municipalidad del Callao

La remodelación de Los Alisos ha sido una demanda histórica de los vecinos y, de acuerdo con la municipalidad, la ejecución del proyecto corregirá años de postergaciones administrativas y deterioro de la infraestructura vial. La inversión busca optimizar la circulación y aportar al crecimiento ordenado del entorno.

Reclamos de los vecinos

Residentes del sector Oquendo en el Callao han manifestado su preocupación por el mal estado de la avenida Los Alisos. En declaraciones recogidas por el diario La República, vecinos relataron las dificultades diarias que enfrentan por la presencia constante de polvo, baches y tierra en la zona.

Uno de los testimonios expone la afectación directa en la vida cotidiana de las familias. Los residentes coinciden en que el deterioro de la vía genera problemas sanitarios y dificulta el desplazamiento, sobre todo en temporada de lluvias.

La rehabilitación busca dejar atrás años de abandono y responder a una demanda de la comunidad. Se espera que la próxima licitación permita iniciar los trabajos en los plazos estimados, una vez concluya el proceso administrativo.

Avenida Los Alisos será modernizada tras décadas de abandono| Municipalidad del Callao

Remodelación de la avenida Carlos Izaguirre

En abril de 2025 también se inauguró la nueva avenida Carlos Izaguirre, proyecto financiado mediante una transferencia del Gobierno Regional del Callao y ejecutado por la Municipalidad Provincial del Callao. La obra tuvo una inversión total de S/11 millones 183 mil 223. La avenida, ubicada en la zona de Oquendo, conecta la avenida Néstor Gambetta con la avenida Alejandro Bertello y facilita el acceso hacia la avenida Canta Callao, mejorando la conexión entre el Callao y Lima Norte.

El proyecto beneficia directamente a unas 50 mil personas de la zona y de forma indirecta a miles de usuarios que transitan diariamente por el primer puerto. La nueva infraestructura incluye más de un kilómetro de pista rehabilitada, veredas, áreas verdes e iluminación LED, además de la próxima instalación de cámaras de seguridad. De esta manera, los vecinos esperaban que se continúen con las obras.