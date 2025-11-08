¿Ya mandaste tu solicitud de retiro AFP? Estos son los siguientes pasos para las 4 UIT

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

El retiro AFP continúa. Según el cronograma oficial, del lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre los afiliados cuyo número del DNI termine en 6, 7 y 8 podrán registrar su solicitud de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos privados de pensiones.

Así, ya afiliados que tienen del número 5 al 0 y letra al final del número de su documento ya han podido solicitar (algunos pueden haber decidido esperar). Si bien a partir de esto no hay acciones que deban tomar y solo esperar a que lleguen sus depositos a las cuentas que registraron, sí podrán tomar pasos adicionales para revisar que estos vaya avanzando de acuerdo al proceso determinado.

Como se sabe, el primer depósito de 1 UIT debe llegar máximo 30 días calendario luego de haber hecho la solicitud, pero para esto los afiliados podrán revisar cómo va su solicitud haciendo seguimiento en su propia AFP.

AFP Integra . Se debe poner hacer clic en " ¿Cómo va mi solicitud de retiro? “: Link para revisar el estado del retiro en. Se debe poner hacer clic en "“: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat : www.afphabitat-seguimientoretiro.pe Link para hacer seguimiento en

Profuturo AFP : enlace. Link para hacer seguimiento del estado de la solicitud de registro en

Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/. Link para dar seguimiento en, entrar en

Los afiliados de las AFP esperan a recibir sus depósitos en noviembre. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Solicité retiro de AFP, ¿ahora qué sigue?

Prima AFP reveló en una publicación en sus redes sociales qué pasará luego que un afiliado haya registrado sus solicitud de retiro de AFP de hasta 4 UIT.

“Si ya realizaste tu solicitud de retiro, ten en cuenta que tu banco puede crearte una cuenta intangible, exclusiva para proteger el dinero de tu retiro”, aclaran. Es decir, que a pesar de haber puesto tu número de cuenta del banco, esta entidad podría crear otra de carácter intangible para que ahí recibas tus montos de AFP.

“¡Atento a tu correo! Ahí te confirmaremos la cuenta bancaria donde se depositará tu abono", añade Prima AFP. Asimismo, recuerda a sus afiliados que recuerden no cerrar la cuenta que el banco les cree hasta que reciban todo su dinero de la AFP, que tomará máximo 120 días en caso solicitarán 4 UIT.

Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Atento a los errores

Como se sabe, los afiliados a las AFP se encuentran masivamente haciendo sus solicitudes de retiro AFP en Integra, Prima, Profuturo y Habitat. Pero deben tener cuidado en no tener errores al hacer este pedido.

Uno de los errores en la solicitud sucede al colocar la cuenta bancaria que se pide para depositar los desembolsos de hasta 4 UIT. ¿Es posible modificar o enmendar la solicitud enviada?

“Una vez ingresada la solicitud de retiro, no es posible modificar el número de cuenta registrado”, resalta AFP Integra ante una consulta. “Pero si el número [de cuenta bancaria] es incorrecto, el banco rechazará la transferencia y te enviaremos un correo informándote sobre el estado de tu trámite. Luego podrás ingresar una nueva solicitud con los datos correctos, tal como hiciste la primera vez”, acotan.

Así, no estará todo perdido para quienes se equivoquen al solicitar AFP. Como se recuerda, el año pasado, durante el séptimo retiro de AFP, las empresas inclusive dieron más días para hacer la solicitud para aquellos afiliados cuya solicitud fue rechazada por motivos como estos.