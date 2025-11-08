Perú

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué pasará con la exministra si no se le otorga este documento para abandonar el Perú?

En entrevista con Infobae Perú, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que Betssy Chávez podría permanecer indefinidamente en la embajada de México

Guardar
José Jerí aclara que Betssy Chávez no podrá salir del país hasta que se le otorgue el salvoconducto. Canal N

El Gobierno del Perú ha decidido extender el análisis sobre la solicitud de salvoconducto presentada por México para permitir la salida de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien se mantiene asilada en la embajada mexicana en Lima desde hace varios días. Mientras la Cancillería revisa los alcances jurídicos y políticos de esta decisión, el futuro de la exfuncionaria permanece en suspenso.

Entonces, qué ocurre si Perú no entrega el salvoconducto. El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que, en el escenario en el que el Perú decidiera no entregar el salvoconducto, Chávez podría quedarse viviendo en la embajada de México, pues ese espacio es el único donde puede permanecer protegida.

“Así es, porque ese es su único espacio en el que puede permanecer y nadie podrá entrar ahí, e incluso así no haya relaciones diplomáticas”, detalló.

ARCHIVO - La ex primera
ARCHIVO - La ex primera ministra peruana Betssy Chávez llega a su juicio por cargos de rebelión y conspiración contra el Estado, el martes 18 de marzo de 2025, en una base policial de las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

El internacionalista recordó que, en situaciones de ruptura diplomática, las sedes de las embajadas son inviolables y pueden quedar bajo la custodia de un tercer país. “El local, la sede o local de la misión diplomática es inviolable y la sede pasa a custodia de un tercer Estado que elige el Estado que ya rompió relaciones diplomáticas y que comunica al Estado receptor, en este caso al Perú”, explicó.

Rodríguez Mackay advirtió que una intervención en la sede diplomática, como ocurrió en Ecuador tras la irrupción de la policía en la embajada de México, sería inadmisible para el derecho internacional. “Y eso fue una gravísima actitud del gobierno del presidente de Ecuador. Tiró al tacho el derecho internacional. Eso no debe hacerse nunca. Y a nosotros, que tenemos una Cancillería prestigiosa, ni por asomo se nos puede pasar por la cabeza”, afirmó.

José Jerí: “Al no otorgarse
José Jerí: “Al no otorgarse el salvoconducto, Betssy Chávez no puede viajar a México”. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura Canal N)

El argumento del Gobierno y la posición de Cancillería

Tras el pedido de México, la Cancillería cuestionó el uso político del asilo y advirtió que en los últimos años “se ha producido una evolución negativa” en su aplicación, al haberse otorgado en casos donde no existía persecución política.

“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”, señaló la entidad.

José Jerí se pronuncia sobre el salvoconducto en espera para Betssy Chávez. Canal N

Asimismo, el Ministerio anunció que promoverá ante la OEA una modificación de la Convención de Caracas de 1954 “para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.

“Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”, añadió.

José Jerí sobre Betssy Chávez

El jefe de Estado, José Jerí, también se refirió a la situación de Betssy Chávez, precisando que, mientras no exista una decisión final sobre el salvoconducto, la exministra deberá permanecer en territorio nacional. “Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional”, indicó.

El mandatario explicó que, al no otorgarse el salvoconducto, el efecto práctico es que Chávez no puede abandonar el país. “Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, sostuvo.

Temas Relacionados

Betssy ChávezJosé JeríCancilleríaMéxicoOEAperu-politica

Más Noticias

Electricidad: Perú impone Regulación Primaria de Frecuencia a centrales de generación eólica y solar desde 2029

Electricidad con solares y eólicas en jaque: MINEM impone Regulación Primaria de Frecuencia a renovables desde 2029, mientras COES respalda la compra de baterías

Electricidad: Perú impone Regulación Primaria

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más

Resultados de la fecha 3

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera”

El expresidente del Consejo de Ministros recalcó que si bien le hizo saber su postura al entonces presidente, también le recordó que tenía los argumentos para proceder con la disolución

Salvador del Solar no habría

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario empató con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, y Sporting Cristal celebró agónico triunfo con Cienciano en el Alberto Gallardo. Conoce cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Salvador del Solar no habría

Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera”

José Jerí promete intensificar lucha contra la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

Abogado de Betssy Chávez defiende asilo y acusa a Perú de “dar la espalda al derecho internacional”

¿Es viable? Congreso quiere recuperar ‘La Covadonga’, la histórica embarcación de la Guerra del Pacífico: expertos se pronuncian

Zaira Arias exige entrar al Congreso por Guillermo Bermejo: Dice que se lo impiden por ser “contestataria”

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo deslumbra en la

Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26