Perú expresa sus condolencias a Filipinas por las víctimas del devastador tifón Kalmaegi que deja más de 180 muertos

Gobierno peruano se solidariza con Filipinas tras tragedia causada por el tifón Kalmaegi. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Filipinas ante las graves consecuencias ocasionadas por el paso del tifón Kalmaegi, considerado uno de los más destructivos de la actual temporada. A través de un comunicado difundido por la Cancillería peruana, se transmitieron las más sentidas condolencias por la pérdida de vidas humanas y los severos daños materiales registrados en la región central del país asiático.

“El Perú se solidariza con las familias de las víctimas y los numerosos damnificados por este desastre natural”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales oficiales. Asimismo, el mensaje reafirma la disposición del Estado peruano de acompañar al pueblo filipino en este momento de dolor y emergencia humanitaria.

Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)

Asistencia y comunicación con la Embajada

La Cancillería informó además que los ciudadanos peruanos que se encuentren en Filipinas o zonas cercanas pueden solicitar asistencia o reportar emergencias a través de la Embajada del Perú en el Reino de Tailandia, que tiene jurisdicción sobre el territorio filipino. Los peruanos pueden comunicarse al número telefónico +66(0)818591222 o al correo info@peruthai.or.th, habilitados para atender cualquier solicitud urgente.

El pronunciamiento se dio luego de conocerse los informes oficiales sobre el impacto del tifón Kalmaegi, que dejó al menos 188 fallecidos, 135 desaparecidos y cerca de 9.400 viviendas dañadas, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Filipinas (NDRRMC).

Perú expresa sus condolencias a Filipinas por las víctimas del devastador tifón Kalmaegi. (Foto: X/Cancillería)

Devastación y calamidad en Filipinas

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de calamidad nacional tras el paso del tifón, que tocó tierra siete veces en distintas zonas del archipiélago, afectando a más de dos millones de personas, de las cuales medio millón debieron ser desplazadas de sus hogares.

La isla de Cebú resultó la más afectada, con 139 fallecidos y numerosos daños en infraestructuras, cultivos y viviendas. Las autoridades locales mantienen las labores de búsqueda y rescate de más de un centenar de desaparecidos, mientras continúan las tareas de asistencia a las comunidades damnificadas.

Debris is scattered on the ground after Typhoon Kalmaegi pummelled coastal regions with destructive winds and heavy rain, according to officials, in Quy Nhon, Vietnam, November 7, 2025,in this screengrab from video obtained from social media. Auto 102 Quy Nhon/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Reuters was able to confirm the location from the position and shape of the buildings and footpath which matched satellite and file imagery of the area. - Reuters confirmed the date of the video with the source.

Kalmaegi se degrada

Kalmaegi, que ingresó a Filipinas con vientos huracanados y lluvias torrenciales, se degradó a depresión tropical tras avanzar hacia Vietnam, donde también provocó daños materiales y cortes de energía.

El tifón es uno de los fenómenos más intensos registrados en el Pacífico occidental en lo que va del año. Su paso ha generado una amplia respuesta de la comunidad internacional, que ha expresado su solidaridad con Filipinas ante las pérdidas humanas y materiales que deja a su paso.