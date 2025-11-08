Perú

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

El cantante puertorriqueño vivió una experiencia mágica en su paso por el Perú y dejó mensajes llenos de espiritualidad para sus fans.

Farruko sorprende con su visita
Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

El reconocido cantante urbano Farruko sorprendió a sus millones de seguidores al compartir imágenes y reflexiones de su reciente viaje a Cusco, donde exploró algunos de los destinos más emblemáticos del Perú. El artista puertorriqueño visitó Machu Picchu, la Montaña de Siete Colores y pueblos tradicionales andinos, viviendo de cerca la conexión espiritual y cultural que caracteriza a esta región.

Farruko en Cusco: una experiencia espiritual entre montañas y cultura inca

El intérprete de éxitos como “Pepas” y “Calma” llegó al Cusco en total discreción, acompañado de un pequeño equipo, para recorrer los principales atractivos turísticos del lugar. Durante su estancia, compartió en redes sociales varias fotografías y videos donde se le ve maravillado por los paisajes peruanos, interactuando con locales y disfrutando de la gastronomía regional.

“El fuego me habló esta noche… Me recordó que no hay sabiduría sin silencio, ni camino sin raíz. Aquí, bajo la luna, el espíritu del inca vela, y el guardián descansa sabiendo que la misión continúa”, escribió el artista en una de sus publicaciones.

El mensaje, cargado de misticismo y reflexión, generó una ola de comentarios entre sus fans peruanos, quienes destacaron la humildad del reguetonero y su interés genuino por conectarse con la cultura ancestral del país.

Farruko sorprende con su visita
Farruko sorprende con su visita a Cusco: disfrutó de los paisajes peruanos. IG

Subió a la Montaña de Siete Colores y encantó a los turistas

Farruko no se limitó a visitar los destinos más conocidos. El puertorriqueño también se aventuró a subir la Montaña de Siete Colores, una de las rutas más exigentes de Cusco, ubicada a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar.

A pesar de la altura, el artista no perdió la sonrisa y compartió videos de su ascenso, mostrando la belleza del paisaje y agradeciendo a los guías locales que lo acompañaron.

“Gracias, Perú, por tanto amor. Este lugar tiene una energía que no se compara con nada. Uno se siente parte de la tierra”, expresó en sus historias de Instagram.

Los turistas que coincidieron con él no tardaron en registrar el momento. En redes sociales se difundieron clips donde se le ve conversando con otros viajeros y tomándose fotos con admiradores peruanos y extranjeros.

Farruko sorprende con su visita
Farruko sorprende con su visita a Cusco: subió a la Montaña de Siete Colores

Canta en el tren a Machu Picchu y sorprende a los pasajeros

Uno de los momentos más comentados de su visita ocurrió en el tren que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes, camino a Machu Picchu. Farruko sorprendió a los pasajeros al interpretar algunos de sus temas más populares junto a los músicos locales que animaban el trayecto.

El improvisado concierto fue recibido entre aplausos y celulares grabando, creando un ambiente de alegría y conexión. Los videos rápidamente se hicieron virales en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios elogiaron su espontaneidad y cercanía con la gente.

“Esto es lo bonito de la música: unir culturas y corazones. Hoy canto con mis hermanos peruanos, con respeto y admiración”, comentó el cantante tras la experiencia.

Farruko sorprende con su visita
Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu. IG

Mensaje de humildad y conexión cultural

Durante su estancia, Farruko destacó no solo la belleza natural del Cusco, sino también la sabiduría espiritual y el valor humano del pueblo peruano. En varias de sus publicaciones, mencionó su deseo de seguir explorando Latinoamérica y de reencontrarse con sus raíces.

El artista, que en los últimos años ha mostrado una faceta más introspectiva y espiritual tras su cambio de vida, se mostró profundamente conmovido por la energía de los Andes y el legado del Imperio Inca.

“Cada viaje me enseña algo nuevo. Aquí uno entiende lo que es caminar con propósito”, escribió.

Farruko también visitó el Callao y ofreció un show callejero sorpresa

Pero su paso por Perú no terminó en Cusco. Días antes de su aventura andina, Farruko había causado furor en el Callao, donde protagonizó una presentación improvisada en plena calle, ante cientos de vecinos y fanáticos.

El reggaetonero se presentó en el Pozo de Saloom, uno de los lugares más representativos del puerto chalaco, y cantó temas como “Cosita que hacíamos” mientras era ovacionado por el público.

Las imágenes del momento se viralizaron en minutos, generando miles de reacciones y destacando el gesto del cantante por acercarse a la gente sin intermediarios ni escenarios de lujo.

“No olvides de dónde vienes. Gracias a Dios por permitirme crecer en este movimiento llamado reguetón”, escribió en Instagram junto a las fotos del evento.

Farruko se presentó de sorpresa
Farruko se presentó de sorpresa en el Callao: “Por aquí no camina cualquiera”

