Perú

Exministro de Energía y Minas advierte intereses políticos tras intento de ampliar el REINFO: “Están buscando votos”

Jorge Montero cuestionó la iniciativa de algunos parlamentarios que plantea una nueva ampliación del REINFO hasta el 2027

Guardar
Congreso debate ampliar REINFO hasta 2027 en plena coyuntura electoral

La Comisión de Energía y Minas del Congreso debate una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027. Las distintas propuestas dentro del grupo de trabajo, así como el tiempo que dejaron pasar para discutir los límites del proceso de formalización, generan dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta iniciativa legislativa.

El exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, advirtió que los congresistas que promueven una nueva ampliación buscan ganar votos, ya que se acerca la etapa electoral y muchos irán a la reelección.

“Seguramente que sí, obviamente. Estamos en época electoral, están buscando un bolsón de votos que no lo van a obtener”, declaró en una entrevista con RPP. Según explicó, los intentos por extender la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2027 “son innecesarios” y responden a intereses particulares que no contribuyen a la formalización minera.

FILE PHOTO: Peru's Minister of
FILE PHOTO: Peru's Minister of Energy and Mines Jorge Luis Montero speaks to the foreign media at a press conference, in Lima, Peru June 3, 2025. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Para Montero, insistir en una prórroga sin cambios estructurales es una forma de perpetuar la informalidad. “La formalización responsable no significa seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo hace cinco o seis años. Ampliar para que nada cambie, ampliar para que todo siga igual. Esa no es una formalización responsable”, señaló.

El exministro recordó que, al 30 de junio de 2024, 50.565 registros concluyeron su proceso de formalización. De ellos, solo un 4% presentó acciones de reconsideración ante el Ministerio de Energía y Minas. “Eso significa que los otros registros no les interesa estar en actividad productiva, les interesa estar con un papel que les da un privilegio en las manos para poderlo comercializar”, dijo.

mineria - reinfo
mineria - reinfo

Mercado negro de Reinfos

Durante la entrevista, Montero también denunció un mercado paralelo de compraventa de registros, que, según dijo, era aprovechado por mineros ilegales para blanquear oro. “Era evidente por todas las redes y por muchos medios, salieron anuncios que indicaban: compramos Reinfos y compramos Reinfos suspendidos. Eso era un mercado. Un mercado de la ilegalidad”, aseguró.

El exministro explicó que los registros suspendidos eran activados “presentando cuatro papeles”, lo que permitía que el oro extraído de zonas prohibidas ingresara al circuito formal. “Insisto y repito: presentando cuatro papeles y con el Reinfo vigente empezaban a blanquear el oro negro de la ilegalidad”, subrayó.

Comando Unificado Pataz realizó más
Comando Unificado Pataz realizó más de 500 patrullajes de control contra la minería ilegal

Respecto a la propuesta de “reinscripción” impulsada por algunos precandidatos, Montero fue tajante: “No hay ninguna reinscripción. El Reinfo está cerrado desde el año 2020. No es un registro en el que se pueda reinscribir a libre albedrío. Los registros depurados concluyeron su proceso en el marco de la ley, nadie los excluyó ni canceló”.

El exministro reiteró que la formalización minera no puede seguir siendo “una bandera electoral”, sino un proceso técnico y transparente. “Lo que necesitamos es que el Perú esté mejor y no que una individualidad o un grupo aislado esté mejor”, concluyó.

Debate en la Comisión de Energía y Minas

La Comisión de Energía y Minas del Congreso dejó en cuarto intermedio el predictamen que busca ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2027 y reincorporar a más de 50 mil registros ya depurados. La propuesta, impulsada por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-VP-BM), recoge cuatro proyectos de ley de distintas bancadas, entre ellas Podemos Perú, la Bancada Socialista y Somos Perú.

Sesión de la Comisión de
Sesión de la Comisión de Energía y Minas del 7 de noviembre. Foto: captura Congreso TV

El documento sostiene que la medida es “indispensable” para evitar un retroceso hacia la ilegalidad y garantizar que los pequeños mineros culminen su proceso de formalización.

Algunos parlamentarios, como Guido Bellido insistió en ampliar el registro hasta 2029 e incluir la suspensión de exclusiones y la reincorporación de los depurados, además de permitir operaciones en áreas sin estudios de impacto ambiental.

Temas Relacionados

ReinfoMinemVotosCongresoComisión de Energía y Minasminería ilegalperu-politica

Más Noticias

Martín Vizcarra podría evitar su inhabilitación por el cierre del Congreso gracias al fallo que benefició a Salvador del Solar

El abogado constitucionalista, Luciano López explicó que uno de los magistrados se pronunció sobre la sentencia del TC y este voto podría ser un argumento en favor del expresidente

Martín Vizcarra podría evitar su

Magaly Medina califica de “vergüenza ajena” la pelea entre Pamela López y Pamela Franco: “Estas Pamelas siguen en su charco”

La conductora criticó duramente el reciente altercado entre las dos figuras, lamentando que ambas hayan caído en provocaciones y actitudes poco ejemplares para el público

Magaly Medina califica de “vergüenza

Canciller Hugo de Zela participará en la cumbre Celac–UE, en Colombia, en reemplazo del presidente de Perú

La presencia del ministro de Relaciones Exteriores busca reforzar la agenda peruana en seguridad regional y marcar un gesto político tras las tensiones que llevaron a Perú y Colombia a retirar a sus embajadores este año, luego del impasse por la isla Santa Rosa

Canciller Hugo de Zela participará

Sedapar programa corte de agua en Arequipa: conoce los distritos afectados del 11 de noviembre

Al menos siete distritos de la ciudad blanca se quedarán sin el servicio debido a una programación de trabajo de mantenimiento

Sedapar programa corte de agua

Migraciones recomienda renovar el pasaporte antes de los seis meses del vencimiento: esta es la razón

La Superintendencia Nacional de Migraciones también confirmó el arribo de nuevos lotes de documentos y se incrementan las opciones para tramitar el pasaporte electrónico

Migraciones recomienda renovar el pasaporte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Hugo de Zela participará

Canciller Hugo de Zela participará en la cumbre Celac–UE, en Colombia, en reemplazo del presidente de Perú

Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera”

José Jerí promete intensificar lucha contra la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

Abogado de Betssy Chávez defiende asilo y acusa a Perú de “dar la espalda al derecho internacional”

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué pasará con la exministra si no se le otorga este documento para abandonar el Perú?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina califica de “vergüenza

Magaly Medina califica de “vergüenza ajena” la pelea entre Pamela López y Pamela Franco: “Estas Pamelas siguen en su charco”

Melissa Paredes aconseja a Christian Domínguez por conflicto con Melanie Martínez: “Hay que bajar las armas”

Percy Céspedez responde a Leslie Shaw: “Usando sus palabras, ‘hay niveles’. Me han rogado años para trabajar con ella y no he querido”

Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 8

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?