Corte de luz en Arequipa hasta el 12 de noviembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a sus usuarios sobre cortes de luz eléctrica programados en diferentes distritos de Arequipa durante los días 9, 11 y 12 de noviembre de 2025, como parte de trabajos de reforzamiento y mantenimiento de redes, así como por cortes programados por la empresa generadora EGASA.
Corte de luz: 9 de noviembre
- Refuerzo de redes – Circuito [2001] Sosa Ruiz
- Horario: 06:00 a 15:00
- Motivo: Instalación de RECLOSER y reemplazo de BC-070502.
- Zonas afectadas: Cerro Colorado: Alto Libertad, Alto Victoria, Ampliación Alto Libertad, Andrés Avelino Cáceres, Apgv La Estrella del Cural, Artempa, Crucero La Estrella 1, El Solar, Irrigación El Cural Lateral 6-8, La Libertad, Lateral1 Sector Morro Negro-Irrigación Zamacola, Morro Negro, Parque Industrial vía de Evitamiento, Residencial Arboleda.
- Subestaciones involucradas: 3183, 3116, 1463, 3114, 1246, 1673, 1691, 3128, 1244, 1243, 3125, 3117, 3133, 1245, 3118, 2133, 3926, 3187, 2198, 1255, 3215, 3210, 3211, 3209, 3837, 2432, 3206, 3134, 3131, 3115, 3124, 2030, 3213, 3203, 3204, 3205, 3184, 3186, 2179, 3009, 1870, 1420, 3424, 3709, 3192, 3214, 3216, 3193, 3194, 3197, 1254, 3198, 3208, 3346, 1382, 1815, 1569, 2828, 2881, 2502, 2039, 2079, 3122, 3196, 4281, 4282, 4285, 4286, 4376, 4393, 4439, 4579, 4633, 4861, 4767, 4852, 4960, 4905, 5019, 5176, 5302, 5165, 5341, 5354, 5301, 5530, 5529, 5527, 5528, 5605, 5195, 5609, 5641, 5773, 5807, 5869, 5864, 5722, 5181, 10224.
- Mantenimiento de redes – Líneas [L-3064] y [L-3065] Chilina-Challapampa (SET 3 Chilina)
- Horario: 06:30 a 14:30
- Motivo: Mantenimiento de aislamiento, pruebas eléctricas y cambio de armado.
- Zonas afectadas: Distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Miraflores y Yanahuara. Se incluyen urbanizaciones como 1 de Enero, Alto Selva Alegre Zona A y C, Andrés Avelino Cáceres, Artesanal Aprona, Chilina, Centro Histórico Arequipa, Acequia Alta, La Tomilla Zona A-B, Las Terrazas de Cayma, Villa Militar Pedro R. Gallo, entre otras.
- Subestaciones involucradas: 3937, 3933, 1542, 3961, 3958, 4011, 1279, 1278, 2018, 1602, 3885, 3884, 3399, 3609, 2104, 1935, 2073, 2669, 3022, 2668, 1506, 3023, 2725, 2659, 1637, 2974, 3579, 1946, 2122, 1346, 3760, 1021, 1443, 1807, 2268, 2901, 2900, 2899, 1833, 1037, 2658, 2249, 3311, 4307, 3165, 2680, 1166, 2119, 1936, 1937, 1808, 1938, 3634, 2500, 3274, 1784, 3811, 3812, 3830, 3471, 2798, 3831, 1439, 3863, 2020, 2792, 2793, 2644, 2627, 1568, 3405, 2017, 1999, 3438, 3437, 3436, 3756, 1147, 1271, 2363, 3260, 3261, 3263, 3264, 2550, 3259, 3257, 3258, 1450, 1934, 3755, 1144, 1039, 3661, 3590, 1347, 2015, 3100, 1009, 3472, 3576, 1828, 1499, 1519, 1645, 2926, 2925, 3025, 2929, 2928, 3024, 3578, 3518, 1350, 1307, 2657, 2735, 2675, 1177, 2875, 2802, 2120, 2082, 2083, 2244, 1179, 3457, 3448, 3418, 2019, 3483, 3537, 2012, 3347, 1167, 2650, 2158, 2831, 1168, 2579, 2084, 1145, 1143, 1654, 1146, 1159, 2860, 2801, 2762, 2763, 2861, 3173, 1844, 2637, 1235, 1446, 2426, 2973, 1274, 2427, 3129, 2629, 3139, 1663, 1810, 3082, 3081, 3083, 3084, 2862, 1152, 1160, 1162, 2859, 2858, 2832, 2717, 2877, 3313, 3787, 1634, 2013, 1578, 1075, 2071, 2674, 3267, 3667, 3580, 2757, 1800, 2584, 2360, 1270, 1211, 3167, 2327, 3270, 1811, 3166, 1731, 1233, 1715, 3435, 1276, 1277, 1895, 4857, 1272, 2021, 3456, 3372, 3397, 1535, 2434, 3325, 3373, 1273, 1659, 1367, 2121, 1851, 1927, 1850, 2033, 2292, 1867, 2291, 3567, 3793, 3792, 3799, 3800, 1409, 3870, 3358, 3963, 2424, 1161, 3516, 1172, 1173, 4048, 1148, 4099, 4101, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 3883, 4170, 3962, 4209, 4242, 4248, 4295, 4318, 4319, 4320, 4321, 4324, 4268, 4365, 4374, 4361, 4371, 4390, 4411, 4458, 4450, 4483, 4491, 4479, 4480, 4378, 4379, 4377, 4502, 4503, 4575, 4586, 4584, 4498, 4555, 4497, 4496, 4495, 4556, 4632, 4629, 4664, 4654, 4675, 4681, 4685, 4691, 4696, 4721, 4709, 4739, 4732, 4831, 4855, 4695, 4859, 4858, 4882, 4854, 4856, 4808, 4946, 4914, 4916, 4818, 4935, 4982, 4981, 4636, 4582, 5024, 5022, 4999, 5016, 5041, 5042, 5040, 5060, 5179, 4913, 5245, 5252, 5152, 5017, 5018, 5285, 5304, 5279, 5311, 5297, 5249, 5250, 5251, 5353, 5290, 5372, 5328, 5413, 5373, 5518, 5520, 4970, 5524, 5667, 5617, 5691, 5692, 5693, 5656, 5677, 5676, 5056, 5751, 5759, 5387, 5787, 5746, 5809, 5621, 5417, 5830, 5843, 5823, 8613, 5800, 5882, 5892, 5905, 5900, 3238, 4942, 5952, 3164, 10239, 10045, 10065, 10063, 1232, 10079, 10132, 10047, 10138, 5959, 10101, 10190, 5967, 10188.
- Corte programado – Líneas L-3103 y L-3104 Charcani IV-Chilina (SET 33KV Charcani I)
- Horario: 07:00 a 15:00
- Motivo: Mantenimiento preventivo de líneas por corte programado de EGASA.
- Zonas afectadas: Distritos de Cayma y Cerro Colorado, incluyendo urbanizaciones como 1 de Junio Zona A-B, 11 de Mayo, 20 de Enero, Alto Cayma III Dean Valdivia, El Triunfo, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Villa Progreso, Virgen de Chapi Zona A, Villa Santa María, Villa Paraíso, Villa Magisterial 1-4, entre otras.
- Subestaciones involucradas: 3396, 2595, 3105, 2906, 2905, 2954, 2840, 2596, 2590, 4003, 3915, 2412, 3395, 3664, 2591, 2592, 2593, 2594, 1845, 3782, 3783, 2436, 1847, 2439, 2438, 3342, 3497, 3498, 3499, 2931, 3617, 2113, 1852, 1915, 1914, 3616, 2560, 1885, 2333, 2558, 2561, 2783, 1989, 1865, 2038, 2332, 1933, 1916, 2331, 2559, 2871, 2866, 2678, 3522, 3523, 2067, 2898, 3338, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 3337, 2589, 3104, 2571, 2572, 2949, 2950, 2952, 2833, 2834, 2839, 2835, 2837, 2836, 2838, 2953, 3666, 2947, 2948, 2263, 2265, 3665, 2437, 2210, 2435, 3344, 2872, 2865, 2867, 2869, 2868, 2870, 1846, 3340, 3339, 3341, 1709, 1577, 2022, 1275, 1834, 2640, 2028, 1132, 1660, 1001, 2270, 2992, 1714, 1889, 1886, 3094, 2417, 2409, 2415, 1888, 1887, 2408, 2416, 3108, 1635, 2032, 1404, 3802, 3809, 3810, 3858, 3999, 3996, 3992, 3993, 3998, 3997, 3994, 3995, 3990, 3991, 4036, 2951, 4037, 4060, 4061, 4062, 4116, 4115, 4126, 4128, 4097, 4129, 4096, 4095, 4113, 4114, 4123, 4125, 4122, 4119, 4118, 4117, 4120, 4121, 4222, 4253, 4327, 4274, 4273, 4269, 4271, 4272, 4364, 4375, 4124, 4415, 4434, 4437, 4416, 4417, 4451, 4435, 4506, 4518, 4507, 4508, 4509, 4510, 4519, 4520, 4512, 4560, 4600, 4601, 4692, 4693, 4717, 4835, 4836, 4837, 4832, 4833, 4834, 4755, 4757, 4756, 4768, 4991, 4962, 5002, 5118, 5153, 5077, 5081, 5082, 5086, 5085, 5177, 5030, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 4270, 5477, 5478, 5479, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5474, 5475, 5476, 5472, 5473, 5465, 5466, 5620, 5618, 5754, 5752, 5749, 5757, 5756, 5789, 5785, 5731, 5824, 5831, 5958, 10023, 5929, 5980, 5981, 5982, 5973, 10234, 3935, 3444, 1998, 2892, 2026, 2266, 2262, 2264, 2027, 4013, 4100, 4436, 5346, 5369.
Corte de luz: 11 de noviembre
- Refuerzo de redes – Circuito SED 9102
- Horario: 08:00 a 14:00
- Motivo: Instalación de sistemas de medición para proyecto de transformadores amorfos.
- Zonas afectadas: AAHH Ramiro Priale, AAHH Corazón de Jesús, AAHH Antonieta Zeballos de Priale, AAHH Tupac Amaru (Distrito de Samuel Pastor).
- Mantenimiento de redes – Circuito SED 3062
- Horario: 08:00 a 13:00
- Motivo: Traslado de carga de la SED 3062 hacia la SED 10233.
- Zonas afectadas: Urbanización CLISA y Av. Porongoche (Distrito de Paucarpata).
Corte de luz: 12 de noviembre
- Mantenimiento de redes – Circuito P. Yura desde BC - 080305
- Horario: 07:30 a 14:30
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión, incluyendo cambio de postes y conductor.
- Zonas afectadas: Pueblo de Yura (Distrito de Yura).
- Subestaciones involucradas: 3493.
SEAL recomienda a los vecinos programar sus actividades tomando en cuenta estos cortes y tomar medidas de precaución para minimizar inconvenientes durante las interrupciones del suministro eléctrico.
Más Noticias
Electricidad: Perú impone Regulación Primaria de Frecuencia a centrales de generación eólica y solar desde 2029
Electricidad con solares y eólicas en jaque: MINEM impone Regulación Primaria de Frecuencia a renovables desde 2029, mientras COES respalda la compra de baterías
Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos
Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más
Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento
Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera”
El expresidente del Consejo de Ministros recalcó que si bien le hizo saber su postura al entonces presidente, también le recordó que tenía los argumentos para proceder con la disolución
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada
Universitario empató con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, y Sporting Cristal celebró agónico triunfo con Cienciano en el Alberto Gallardo. Conoce cómo van las ubicaciones
MÁS NOTICIAS