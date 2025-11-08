Corte de luz en Arequipa hasta el 12 de noviembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas

SEAL recomienda a los vecinos programar sus actividades tomando en cuenta estos cortes y tomar medidas de precaución para minimizar inconvenientes durante las interrupciones del suministro eléctrico.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión, incluyendo cambio de postes y conductor.

Motivo: Traslado de carga de la SED 3062 hacia la SED 10233.

Motivo: Instalación de sistemas de medición para proyecto de transformadores amorfos.

Zonas afectadas: Distritos de Cayma y Cerro Colorado, incluyendo urbanizaciones como 1 de Junio Zona A-B, 11 de Mayo, 20 de Enero, Alto Cayma III Dean Valdivia, El Triunfo, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Villa Progreso, Virgen de Chapi Zona A, Villa Santa María, Villa Paraíso, Villa Magisterial 1-4, entre otras.

Zonas afectadas: Distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Miraflores y Yanahuara. Se incluyen urbanizaciones como 1 de Enero, Alto Selva Alegre Zona A y C, Andrés Avelino Cáceres, Artesanal Aprona, Chilina, Centro Histórico Arequipa, Acequia Alta, La Tomilla Zona A-B, Las Terrazas de Cayma, Villa Militar Pedro R. Gallo, entre otras.

Zonas afectadas: Cerro Colorado: Alto Libertad, Alto Victoria, Ampliación Alto Libertad, Andrés Avelino Cáceres, Apgv La Estrella del Cural, Artempa, Crucero La Estrella 1, El Solar, Irrigación El Cural Lateral 6-8, La Libertad, Lateral1 Sector Morro Negro-Irrigación Zamacola, Morro Negro, Parque Industrial vía de Evitamiento, Residencial Arboleda.

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste ( Seal ) informó a sus usuarios sobre cortes de luz eléctrica programados en diferentes distritos de Arequipa durante los días 9, 11 y 12 de noviembre de 2025 , como parte de trabajos de reforzamiento y mantenimiento de redes, así como por cortes programados por la empresa generadora EGASA.

Más Noticias

Electricidad: Perú impone Regulación Primaria de Frecuencia a centrales de generación eólica y solar desde 2029 Electricidad con solares y eólicas en jaque: MINEM impone Regulación Primaria de Frecuencia a renovables desde 2029, mientras COES respalda la compra de baterías

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera” El expresidente del Consejo de Ministros recalcó que si bien le hizo saber su postura al entonces presidente, también le recordó que tenía los argumentos para proceder con la disolución