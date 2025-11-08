Perú

Corte de luz en Arequipa hasta el 12 de noviembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas

La empresa realizó una nueva programación de corte de energía eléctrica que iniciará este domingo 9 de noviembre, por motivos de mantenimiento en las redes

Seal anuncia cortes de luz
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a sus usuarios sobre cortes de luz eléctrica programados en diferentes distritos de Arequipa durante los días 9, 11 y 12 de noviembre de 2025, como parte de trabajos de reforzamiento y mantenimiento de redes, así como por cortes programados por la empresa generadora EGASA.

Corte de luz: 9 de noviembre

  1. Refuerzo de redes – Circuito [2001] Sosa Ruiz
    1. Horario: 06:00 a 15:00
    2. Motivo: Instalación de RECLOSER y reemplazo de BC-070502.
    3. Zonas afectadas: Cerro Colorado: Alto Libertad, Alto Victoria, Ampliación Alto Libertad, Andrés Avelino Cáceres, Apgv La Estrella del Cural, Artempa, Crucero La Estrella 1, El Solar, Irrigación El Cural Lateral 6-8, La Libertad, Lateral1 Sector Morro Negro-Irrigación Zamacola, Morro Negro, Parque Industrial vía de Evitamiento, Residencial Arboleda.
    4. Subestaciones involucradas: 3183, 3116, 1463, 3114, 1246, 1673, 1691, 3128, 1244, 1243, 3125, 3117, 3133, 1245, 3118, 2133, 3926, 3187, 2198, 1255, 3215, 3210, 3211, 3209, 3837, 2432, 3206, 3134, 3131, 3115, 3124, 2030, 3213, 3203, 3204, 3205, 3184, 3186, 2179, 3009, 1870, 1420, 3424, 3709, 3192, 3214, 3216, 3193, 3194, 3197, 1254, 3198, 3208, 3346, 1382, 1815, 1569, 2828, 2881, 2502, 2039, 2079, 3122, 3196, 4281, 4282, 4285, 4286, 4376, 4393, 4439, 4579, 4633, 4861, 4767, 4852, 4960, 4905, 5019, 5176, 5302, 5165, 5341, 5354, 5301, 5530, 5529, 5527, 5528, 5605, 5195, 5609, 5641, 5773, 5807, 5869, 5864, 5722, 5181, 10224.
  2. Mantenimiento de redes – Líneas [L-3064] y [L-3065] Chilina-Challapampa (SET 3 Chilina)
    1. Horario: 06:30 a 14:30
    2. Motivo: Mantenimiento de aislamiento, pruebas eléctricas y cambio de armado.
    3. Zonas afectadas: Distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Miraflores y Yanahuara. Se incluyen urbanizaciones como 1 de Enero, Alto Selva Alegre Zona A y C, Andrés Avelino Cáceres, Artesanal Aprona, Chilina, Centro Histórico Arequipa, Acequia Alta, La Tomilla Zona A-B, Las Terrazas de Cayma, Villa Militar Pedro R. Gallo, entre otras.
    4. Subestaciones involucradas: 3937, 3933, 1542, 3961, 3958, 4011, 1279, 1278, 2018, 1602, 3885, 3884, 3399, 3609, 2104, 1935, 2073, 2669, 3022, 2668, 1506, 3023, 2725, 2659, 1637, 2974, 3579, 1946, 2122, 1346, 3760, 1021, 1443, 1807, 2268, 2901, 2900, 2899, 1833, 1037, 2658, 2249, 3311, 4307, 3165, 2680, 1166, 2119, 1936, 1937, 1808, 1938, 3634, 2500, 3274, 1784, 3811, 3812, 3830, 3471, 2798, 3831, 1439, 3863, 2020, 2792, 2793, 2644, 2627, 1568, 3405, 2017, 1999, 3438, 3437, 3436, 3756, 1147, 1271, 2363, 3260, 3261, 3263, 3264, 2550, 3259, 3257, 3258, 1450, 1934, 3755, 1144, 1039, 3661, 3590, 1347, 2015, 3100, 1009, 3472, 3576, 1828, 1499, 1519, 1645, 2926, 2925, 3025, 2929, 2928, 3024, 3578, 3518, 1350, 1307, 2657, 2735, 2675, 1177, 2875, 2802, 2120, 2082, 2083, 2244, 1179, 3457, 3448, 3418, 2019, 3483, 3537, 2012, 3347, 1167, 2650, 2158, 2831, 1168, 2579, 2084, 1145, 1143, 1654, 1146, 1159, 2860, 2801, 2762, 2763, 2861, 3173, 1844, 2637, 1235, 1446, 2426, 2973, 1274, 2427, 3129, 2629, 3139, 1663, 1810, 3082, 3081, 3083, 3084, 2862, 1152, 1160, 1162, 2859, 2858, 2832, 2717, 2877, 3313, 3787, 1634, 2013, 1578, 1075, 2071, 2674, 3267, 3667, 3580, 2757, 1800, 2584, 2360, 1270, 1211, 3167, 2327, 3270, 1811, 3166, 1731, 1233, 1715, 3435, 1276, 1277, 1895, 4857, 1272, 2021, 3456, 3372, 3397, 1535, 2434, 3325, 3373, 1273, 1659, 1367, 2121, 1851, 1927, 1850, 2033, 2292, 1867, 2291, 3567, 3793, 3792, 3799, 3800, 1409, 3870, 3358, 3963, 2424, 1161, 3516, 1172, 1173, 4048, 1148, 4099, 4101, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 3883, 4170, 3962, 4209, 4242, 4248, 4295, 4318, 4319, 4320, 4321, 4324, 4268, 4365, 4374, 4361, 4371, 4390, 4411, 4458, 4450, 4483, 4491, 4479, 4480, 4378, 4379, 4377, 4502, 4503, 4575, 4586, 4584, 4498, 4555, 4497, 4496, 4495, 4556, 4632, 4629, 4664, 4654, 4675, 4681, 4685, 4691, 4696, 4721, 4709, 4739, 4732, 4831, 4855, 4695, 4859, 4858, 4882, 4854, 4856, 4808, 4946, 4914, 4916, 4818, 4935, 4982, 4981, 4636, 4582, 5024, 5022, 4999, 5016, 5041, 5042, 5040, 5060, 5179, 4913, 5245, 5252, 5152, 5017, 5018, 5285, 5304, 5279, 5311, 5297, 5249, 5250, 5251, 5353, 5290, 5372, 5328, 5413, 5373, 5518, 5520, 4970, 5524, 5667, 5617, 5691, 5692, 5693, 5656, 5677, 5676, 5056, 5751, 5759, 5387, 5787, 5746, 5809, 5621, 5417, 5830, 5843, 5823, 8613, 5800, 5882, 5892, 5905, 5900, 3238, 4942, 5952, 3164, 10239, 10045, 10065, 10063, 1232, 10079, 10132, 10047, 10138, 5959, 10101, 10190, 5967, 10188.
  3. Corte programado – Líneas L-3103 y L-3104 Charcani IV-Chilina (SET 33KV Charcani I)
    1. Horario: 07:00 a 15:00
    2. Motivo: Mantenimiento preventivo de líneas por corte programado de EGASA.
    3. Zonas afectadas: Distritos de Cayma y Cerro Colorado, incluyendo urbanizaciones como 1 de Junio Zona A-B, 11 de Mayo, 20 de Enero, Alto Cayma III Dean Valdivia, El Triunfo, Dean Valdivia Sector 2-3-4-5-6-8-9-13, Villa Progreso, Virgen de Chapi Zona A, Villa Santa María, Villa Paraíso, Villa Magisterial 1-4, entre otras.
    4. Subestaciones involucradas: 3396, 2595, 3105, 2906, 2905, 2954, 2840, 2596, 2590, 4003, 3915, 2412, 3395, 3664, 2591, 2592, 2593, 2594, 1845, 3782, 3783, 2436, 1847, 2439, 2438, 3342, 3497, 3498, 3499, 2931, 3617, 2113, 1852, 1915, 1914, 3616, 2560, 1885, 2333, 2558, 2561, 2783, 1989, 1865, 2038, 2332, 1933, 1916, 2331, 2559, 2871, 2866, 2678, 3522, 3523, 2067, 2898, 3338, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 3337, 2589, 3104, 2571, 2572, 2949, 2950, 2952, 2833, 2834, 2839, 2835, 2837, 2836, 2838, 2953, 3666, 2947, 2948, 2263, 2265, 3665, 2437, 2210, 2435, 3344, 2872, 2865, 2867, 2869, 2868, 2870, 1846, 3340, 3339, 3341, 1709, 1577, 2022, 1275, 1834, 2640, 2028, 1132, 1660, 1001, 2270, 2992, 1714, 1889, 1886, 3094, 2417, 2409, 2415, 1888, 1887, 2408, 2416, 3108, 1635, 2032, 1404, 3802, 3809, 3810, 3858, 3999, 3996, 3992, 3993, 3998, 3997, 3994, 3995, 3990, 3991, 4036, 2951, 4037, 4060, 4061, 4062, 4116, 4115, 4126, 4128, 4097, 4129, 4096, 4095, 4113, 4114, 4123, 4125, 4122, 4119, 4118, 4117, 4120, 4121, 4222, 4253, 4327, 4274, 4273, 4269, 4271, 4272, 4364, 4375, 4124, 4415, 4434, 4437, 4416, 4417, 4451, 4435, 4506, 4518, 4507, 4508, 4509, 4510, 4519, 4520, 4512, 4560, 4600, 4601, 4692, 4693, 4717, 4835, 4836, 4837, 4832, 4833, 4834, 4755, 4757, 4756, 4768, 4991, 4962, 5002, 5118, 5153, 5077, 5081, 5082, 5086, 5085, 5177, 5030, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 4270, 5477, 5478, 5479, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5474, 5475, 5476, 5472, 5473, 5465, 5466, 5620, 5618, 5754, 5752, 5749, 5757, 5756, 5789, 5785, 5731, 5824, 5831, 5958, 10023, 5929, 5980, 5981, 5982, 5973, 10234, 3935, 3444, 1998, 2892, 2026, 2266, 2262, 2264, 2027, 4013, 4100, 4436, 5346, 5369.

Corte de luz: 11 de noviembre

Seal anuncia suspensión de su
  1. Refuerzo de redes – Circuito SED 9102
    1. Horario: 08:00 a 14:00
    2. Motivo: Instalación de sistemas de medición para proyecto de transformadores amorfos.
    3. Zonas afectadas: AAHH Ramiro Priale, AAHH Corazón de Jesús, AAHH Antonieta Zeballos de Priale, AAHH Tupac Amaru (Distrito de Samuel Pastor).
  2. Mantenimiento de redes – Circuito SED 3062
    1. Horario: 08:00 a 13:00
    2. Motivo: Traslado de carga de la SED 3062 hacia la SED 10233.
    3. Zonas afectadas: Urbanización CLISA y Av. Porongoche (Distrito de Paucarpata).

Corte de luz: 12 de noviembre

  1. Mantenimiento de redes – Circuito P. Yura desde BC - 080305
    1. Horario: 07:30 a 14:30
    2. Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión, incluyendo cambio de postes y conductor.
    3. Zonas afectadas: Pueblo de Yura (Distrito de Yura).
    4. Subestaciones involucradas: 3493.

SEAL recomienda a los vecinos programar sus actividades tomando en cuenta estos cortes y tomar medidas de precaución para minimizar inconvenientes durante las interrupciones del suministro eléctrico.

