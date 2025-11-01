Corte de luz en Arequipa hasta el 4 de noviembre: Seal restringue su servicio en varias zonas por obras

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La empresa de servicios eléctricos Seal anunció que realizará trabajos de reforzamiento y mantenimiento de sus redes eléctricas en distintos circuitos de Arequipa, lo que provocará cortes de luz entre el 2 y 4 de noviembre. Las labores buscan mejorar la infraestructura, instalar nuevos equipos y trasladar cargas entre subestaciones, garantizando un suministro más estable a mediano plazo.

Corte de luz para el domingo 2 de noviembre

El primer corte se registrará en el distrito de Chala, específicamente en el circuito [5802] Bellavista, desde las 06:00 hasta las 15:00 horas. La interrupción del servicio se debe a la instalación de un recloser y el reemplazo del equipo REC-560263.

Las zonas afectadas serán:

A.H. Bellavista

A.H. Jerusalén Chala Norte

A.H. Virgencita de Chapi

Av. Los Pinos de Chala Norte

Independencia de Chala

Manuel Prado

Mecánicos Unidos de Chala

Miramar

P.J. El Progreso

Sector Bares Renacer

Túpac Amaru de Chala Norte

Las subestaciones eléctricas de distribución involucradas son: 8785, 9347, 9572, 9642, 9648, 9651, 9653, 9698, 9699, 9809, 9845, 9851, 9865, 9866, 9867, 9868, 9870, 9972, 9978, 9979, 9981 y 9982.

Corte de luz para el martes 4 de noviembre

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

El 4 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 01:30 horas, se realizará mantenimiento de redes en el circuito [1410] Pizarro, para la conexión de cables subterráneos de salida de AMT en la Estructura 22 y 24.

Las urbanizaciones afectadas en Arequipa incluyen: Aurora, Conjunto Multifamiliar Metrópolis 054, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas – Asvea, Pensionistas Banco de la Nación y Santa Isabel.En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P., Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Juan Manuel Polar, Killari I Etapa, La Cantuta, La Castro, Las Dunas del Sur, Malecón Paucarpata, Santa María y Santo Domingo.En Paucarpata: Cooperativa Villa Hermoza 19, Industrial El Cayro, Jesús María, Manuel Prado y Santa María.

Las subestaciones involucradas en estas zonas son: 3960, 3057, 3048, 3179, 3149, 3059, 3152, 3181, 3176, 3180, 1465, 1871, 2389, 2387, 3182, 3051, 3047, 3056, 3058, 3055, 1287, 2380, 1570, 2379, 1689, 1295, 1422, 2622, 1717, 2388, 2390, 2362, 1899, 3062, 3061, 3177, 1376, 1296, 1991, 3060, 4065, 4325, 4333, 4424, 4425, 4426, 4428, 4430, 4429, 4580, 5065, 5185, 5023, 5288, 5310, 5248, 5348, 5426, 5573, 5233, 5902, 10104, 10233 y 10035.

Martes 4 de noviembre: Circuitos SED 3979, 3978 y 1728Asimismo, entre las 08:00 y 13:00 horas, SEAL trasladará cargas entre subestaciones, lo que afectará a:

SED 3979 y 3978 : Asociación José Luis Bustamante y Rivero, Sector I y II, en el distrito de Cerro Colorado.

SED 1728: Urb. La Campiña, Urb. Programa La Campiña y Urb. Las Dalias, en el distrito de Socabaya.

SEAL recomienda a los vecinos programar el uso de sus electrodomésticos y tomar precauciones durante los cortes programados, que buscan garantizar un servicio eléctrico más confiable en toda la región.