Perú

Corte de luz en Arequipa hasta el 4 de noviembre: Seal restringue su servicio en varias zonas por obras

La suspensión del servicio se realizará entre el 2 y 4 de noviembre en distintos circuitos de la ciudad por reforzamiento y mantenimiento de redes eléctricas

Guardar
Seal anuncia suspensión del servicio
Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La empresa de servicios eléctricos Seal anunció que realizará trabajos de reforzamiento y mantenimiento de sus redes eléctricas en distintos circuitos de Arequipa, lo que provocará cortes de luz entre el 2 y 4 de noviembre. Las labores buscan mejorar la infraestructura, instalar nuevos equipos y trasladar cargas entre subestaciones, garantizando un suministro más estable a mediano plazo.

Corte de luz para el domingo 2 de noviembre

El primer corte se registrará en el distrito de Chala, específicamente en el circuito [5802] Bellavista, desde las 06:00 hasta las 15:00 horas. La interrupción del servicio se debe a la instalación de un recloser y el reemplazo del equipo REC-560263.

Las zonas afectadas serán:

  • A.H. Bellavista
  • A.H. Jerusalén Chala Norte
  • A.H. Virgencita de Chapi
  • Av. Los Pinos de Chala Norte
  • Independencia de Chala
  • Manuel Prado
  • Mecánicos Unidos de Chala
  • Miramar
  • P.J. El Progreso
  • Sector Bares Renacer
  • Túpac Amaru de Chala Norte

Las subestaciones eléctricas de distribución involucradas son: 8785, 9347, 9572, 9642, 9648, 9651, 9653, 9698, 9699, 9809, 9845, 9851, 9865, 9866, 9867, 9868, 9870, 9972, 9978, 9979, 9981 y 9982.

Corte de luz para el martes 4 de noviembre

Seal anuncia suspensión de su
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

El 4 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 01:30 horas, se realizará mantenimiento de redes en el circuito [1410] Pizarro, para la conexión de cables subterráneos de salida de AMT en la Estructura 22 y 24.

Las urbanizaciones afectadas en Arequipa incluyen: Aurora, Conjunto Multifamiliar Metrópolis 054, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas – Asvea, Pensionistas Banco de la Nación y Santa Isabel.En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P., Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Juan Manuel Polar, Killari I Etapa, La Cantuta, La Castro, Las Dunas del Sur, Malecón Paucarpata, Santa María y Santo Domingo.En Paucarpata: Cooperativa Villa Hermoza 19, Industrial El Cayro, Jesús María, Manuel Prado y Santa María.

Las subestaciones involucradas en estas zonas son: 3960, 3057, 3048, 3179, 3149, 3059, 3152, 3181, 3176, 3180, 1465, 1871, 2389, 2387, 3182, 3051, 3047, 3056, 3058, 3055, 1287, 2380, 1570, 2379, 1689, 1295, 1422, 2622, 1717, 2388, 2390, 2362, 1899, 3062, 3061, 3177, 1376, 1296, 1991, 3060, 4065, 4325, 4333, 4424, 4425, 4426, 4428, 4430, 4429, 4580, 5065, 5185, 5023, 5288, 5310, 5248, 5348, 5426, 5573, 5233, 5902, 10104, 10233 y 10035.

Martes 4 de noviembre: Circuitos SED 3979, 3978 y 1728Asimismo, entre las 08:00 y 13:00 horas, SEAL trasladará cargas entre subestaciones, lo que afectará a:

  • SED 3979 y 3978: Asociación José Luis Bustamante y Rivero, Sector I y II, en el distrito de Cerro Colorado.
  • SED 1728: Urb. La Campiña, Urb. Programa La Campiña y Urb. Las Dalias, en el distrito de Socabaya.

SEAL recomienda a los vecinos programar el uso de sus electrodomésticos y tomar precauciones durante los cortes programados, que buscan garantizar un servicio eléctrico más confiable en toda la región.

Temas Relacionados

corte de luzArequipaSealperu-noticias

Más Noticias

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El extremo argentino marcó el 1-0 con ayuda de un defensor de las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Gol de tiro libre de

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ están obligados a sacar un triunfo frente las ‘águilas’ para meterse a los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

DreamWorks gana caso contra empresa peruana por vender peluches de ‘Chimuelo’ de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ de manera ilegal

La Comisión de Derecho de Autor de Indecopi determinó que la firma Renbike Motors importó 180 peluches que reproducían sin autorización al reconocido personaje animado y ordenó el comiso de la mercancía, además de aplicarle una multa

DreamWorks gana caso contra empresa

Señor de los Milagros EN VIVO: inició la última procesión del Cristo moreno de este 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Halloween y el Día de

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026