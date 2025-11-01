Corte de luz en Arequipa hasta el 4 de noviembre: Seal restringue su servicio en varias zonas por obras

La empresa de servicios eléctricos Seal anunció que realizará trabajos de reforzamiento y mantenimiento de sus redes eléctricas en distintos circuitos de Arequipa, lo que provocará cortes de luz entre el 2 y 4 de noviembre. Las labores buscan mejorar la infraestructura, instalar nuevos equipos y trasladar cargas entre subestaciones, garantizando un suministro más estable a mediano plazo.
Corte de luz para el domingo 2 de noviembre
El primer corte se registrará en el distrito de Chala, específicamente en el circuito [5802] Bellavista, desde las 06:00 hasta las 15:00 horas. La interrupción del servicio se debe a la instalación de un recloser y el reemplazo del equipo REC-560263.
Las zonas afectadas serán:
- A.H. Bellavista
- A.H. Jerusalén Chala Norte
- A.H. Virgencita de Chapi
- Av. Los Pinos de Chala Norte
- Independencia de Chala
- Manuel Prado
- Mecánicos Unidos de Chala
- Miramar
- P.J. El Progreso
- Sector Bares Renacer
- Túpac Amaru de Chala Norte
Las subestaciones eléctricas de distribución involucradas son: 8785, 9347, 9572, 9642, 9648, 9651, 9653, 9698, 9699, 9809, 9845, 9851, 9865, 9866, 9867, 9868, 9870, 9972, 9978, 9979, 9981 y 9982.
Corte de luz para el martes 4 de noviembre
El 4 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 01:30 horas, se realizará mantenimiento de redes en el circuito [1410] Pizarro, para la conexión de cables subterráneos de salida de AMT en la Estructura 22 y 24.
Las urbanizaciones afectadas en Arequipa incluyen: Aurora, Conjunto Multifamiliar Metrópolis 054, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas – Asvea, Pensionistas Banco de la Nación y Santa Isabel.En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P., Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Juan Manuel Polar, Killari I Etapa, La Cantuta, La Castro, Las Dunas del Sur, Malecón Paucarpata, Santa María y Santo Domingo.En Paucarpata: Cooperativa Villa Hermoza 19, Industrial El Cayro, Jesús María, Manuel Prado y Santa María.
Las subestaciones involucradas en estas zonas son: 3960, 3057, 3048, 3179, 3149, 3059, 3152, 3181, 3176, 3180, 1465, 1871, 2389, 2387, 3182, 3051, 3047, 3056, 3058, 3055, 1287, 2380, 1570, 2379, 1689, 1295, 1422, 2622, 1717, 2388, 2390, 2362, 1899, 3062, 3061, 3177, 1376, 1296, 1991, 3060, 4065, 4325, 4333, 4424, 4425, 4426, 4428, 4430, 4429, 4580, 5065, 5185, 5023, 5288, 5310, 5248, 5348, 5426, 5573, 5233, 5902, 10104, 10233 y 10035.
Martes 4 de noviembre: Circuitos SED 3979, 3978 y 1728Asimismo, entre las 08:00 y 13:00 horas, SEAL trasladará cargas entre subestaciones, lo que afectará a:
- SED 3979 y 3978: Asociación José Luis Bustamante y Rivero, Sector I y II, en el distrito de Cerro Colorado.
- SED 1728: Urb. La Campiña, Urb. Programa La Campiña y Urb. Las Dalias, en el distrito de Socabaya.
SEAL recomienda a los vecinos programar el uso de sus electrodomésticos y tomar precauciones durante los cortes programados, que buscan garantizar un servicio eléctrico más confiable en toda la región.