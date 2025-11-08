Perú

Cancillería peruana da por concluida labor de Carlos ‘Gallo’ Zamora como embajador de Cuba en el país

El diplomático cubano abandonó el país el pasado martes 28 de octubre tras reunirse con el vicecanciller, meses después de que oficiales retirados de la Marina cuestionaran su gestión

Carlos Zamora Rodríguez abandona la
Carlos Zamora Rodríguez abandona la Embajada de Cuba en Lima tras concluir sus funciones como embajador, luego de una reunión con la Cancillería peruana. Foto: Facebook

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que el embajador de Cuba, Carlos Zamora Rodríguez, abandonó el país tras una reunión con el vicecanciller. La partida del diplomático ocurre en medio de tensiones políticas y luego de solicitudes de exoficiales peruanos en retiro para su retiro.

La noticia fue comunicada por la Cancillería peruana, junto a la autorización de un salvoconducto para la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México. El comunicado oficial precisa que el encuentro con Zamora tuvo como objetivo conversar sobre las actividades del embajador en territorio nacional.

El viceministro citó a Zamora el martes 28 de octubre para abordar asuntos relativos a su gestión. Luego de la reunión, se informó que Zamora culminó sus funciones en Perú y salió definitivamente del país.

Gobierno de José Jerí plantea
Gobierno de José Jerí plantea cambiar norma interamericana sobre asilo por su uso indebido. (Foto: Agencia Andina)

El comunicado consigna: “Por otra parte, se informa que el pasado martes 28 de octubre, el vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva”.

Aunque las razones de la salida de Zamora no se han detallado oficialmente, meses antes, el congresista José Cueto divulgó un pronunciamiento de exoficiales de la Marina de Guerra del Perú donde solicitaron su retiro, alegando riesgos para la seguridad nacional.

Oficiales en retiro exigieron el retiro del embajador cubano y su esposa del Perú

El 16 de agosto, la organización Unión Naval, conformada por oficiales en retiro, difundió un comunicado exigiendo la salida de Zamora bajo el argumento de que la seguridad y tranquilidad nacional podría verse comprometida. Según el documento, el gobierno cubano busca expandir su ideología en América Latina y cuestiona la designación de Zamora durante la administración de Pedro Castillo.

Oficiales en retiro de la
Oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, agrupados en UNIÓN NAVAL, solicitaron públicamente la salida de Zamora del país por considerarlo un riesgo para la seguridad nacional. Foto: X/ José Cueto

De acuerdo con los exmarinos, basándose en declaraciones de exagentes de inteligencia cubanos, “tanto él como su esposa, son agentes de inteligencia entrenados por la KGB”. Además, propusieron reducir el vínculo diplomático con Cuba al nivel consular y solicitaron que “el señor Carlos Zamora y su esposa deban dejar inmediatamente el Perú”. Argumentan que esto incrementaría la seguridad del país ante las elecciones generales de 2026.

Exmarinos alertan sobre la cercanía de Carlos Zamora con Pedro Castillo

El pronunciamiento de los exmarinos subrayó la existencia de reuniones de Zamora con funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, como la sostenida con el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, que no figuró en los registros oficiales de Transparencia. “Resulta también preocupante que durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ministro del Interior se haya reunido con Carlos Zamora Rodríguez, para tratar posibilidades de cooperación en materia de seguridad ciudadana”, advirtió el grupo de oficiales retirados.

Durante la pandemia de COVID-19, la presencia de 85 médicos y enfermeros cubanos fue interpretada como posible fachada para operaciones de inteligencia, aunque se desconoce su labor específica en el país. El comunicado añade: “El régimen cubano utiliza como pretexto el envío de ayuda humanitaria para encubrir el ingreso de operadores psicológicos y expertos agitadores”.

Los exmarinos responsabilizan a la influencia cubana de generar inestabilidad en otras naciones latinoamericanas como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Por ello, solicitaron medidas preventivas que incluyeran la salida de Zamora y su esposa en defensa de la seguridad y tranquilidad nacional.

Quién es Carlos Zamora, el embajador cubano retirado del Perú

Según Perú 21, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, apodado “El Gallo”, comenzó su trayectoria en la inteligencia cubana en 1968 y ocupó cargos diplomáticos en Ecuador (1984), Panamá (1998), Brasil (2009) y El Salvador (2017-2018). En 2019, fue presentado ante Evo Morales en Bolivia, según la publicación mencionada.

Carlos Zamora, alias “El Gallo”,
Carlos Zamora, alias “El Gallo”, ha desarrollado una carrera diplomática de décadas, con misiones en Ecuador, Panamá, Brasil, El Salvador y Bolivia.

Exagentes cubanos apuntan que Zamora y su esposa, Maura Juampere Pérez, tienen rango de coronel en la Dirección de Inteligencia de Cuba. “Sus colegas lo apodábamos ‘el Gallo’. Trabajé junto a su esposa Maura Juanperez; ambos tienen el rango de coroneles dentro de la Dirección de Inteligencia cubana”, declaró Enrique García, exagente cubano, al medio referido.

Durante el mandato de Pedro Castillo, Zamora asumió la embajada en una coyuntura señalada como estratégica por sus críticos, quienes advierten sobre su influencia y posibles riesgos para la seguridad. La salida de Zamora marca el cierre de un capítulo polémico para la diplomacia cubana en el Perú.

