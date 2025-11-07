Perú

Ya empezó el pago a pensionistas ONP: revisa el cronograma vía Banco de la Nación

Además, los jubilados afiliados a la ONP obtendrán un pago adicional en diciembre, siempre que hayan alcanzado el número mínimo de contribuciones exigidas dentro del Sistema Nacional de Pensiones

El pago a los jubilados
El pago a los jubilados se realiza mediante diferentes canales de entrega.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra el régimen público de pensiones del Estado y paga a sus beneficiarios mensualmente bajo distintas normas, entre ellas el Decreto Ley N.º 19990 y otras leyes especiales. Sus prestaciones incluyen jubilación, invalidez y pensiones de sobrevivencia, y el abono de cada mes se organiza de acuerdo con el tipo de pensión y el régimen al que pertenece el asegurado.

El depósito del dinero a los pensionistas se efectúa por varias vías: abono directo en una cuenta bancaria (en entidades con convenio como el Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y BanBif), cobro en ventanilla y, en muchos casos, entrega a domicilio para quienes están registrados en ese servicio. Los pagos suelen hacerse de forma escalonada durante varios días cada mes y se programan siguiendo criterios como la inicial del apellido paterno; así, las fechas de depósito varían según ese orden alfabético.

Cada mes la ONP y el Ministerio de Economía publican un cronograma oficial para que los jubilados sepan exactamente cuándo cobrar. En los últimos cronogramas difundidos se informó que, en meses recientes, cientos de miles de pensionistas —por ejemplo cerca de 771.459 beneficiarios en noviembre de 2025— reciben su pensión a través del Banco de la Nación y/o las modalidades señaladas; por eso es habitual que la propia ONP, el Banco de la Nación y medios locales publiquen las fechas y la modalidad vigente antes de cada pago.

Cronograma de pagos de la ONP para noviembre 2025

Decreto Ley Nº 19990

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria en Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

  • A – C: 7 de noviembre.
  • D – L: 10 de noviembre.
  • M – Q: 11 de noviembre.
  • R – Z: 12 de noviembre.
  • Convenios internacionales: 14 de noviembre.
  • Incluye pensionistas Ley N° 27803
  • Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre.
Mensualmente, la ONP junto con
Mensualmente, la ONP junto con el Ministerio de Economía difunden un calendario oficial que indica las fechas precisas en que los pensionistas podrán recibir su pago.

Decreto Ley N° 18846

Tipo de pago:

  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de noviembre.
  • Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 23 de noviembre.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de noviembre.
  • Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 23 de noviembre.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros

Tipo de pago:

  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo:

Tipo de pago:

  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif: 13 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.
Algunos pensionistas, pero no todos,
Algunos pensionistas, pero no todos, de la ONP reciben doble pago en diciembre y julio.

ONP pagará una pensión adicional para diciembre 2025

En diciembre, los jubilados peruanos afiliados a la ONP recibirán un pago adicional junto con su pensión habitual. Aunque aún falta poco para el cierre del año, este beneficio ya genera expectativa entre los pensionistas, pues representa un ingreso extra que se entrega dos veces al año, en reconocimiento a las Fiestas Patrias y la Navidad.

El monto corresponde al valor de una pensión mensual completa y se deposita automáticamente junto con el pago regular, lo que significa que en julio y diciembre los beneficiarios cobran el doble. Esta bonificación llega principalmente a quienes perciben su pensión a través del Banco de la Nación y forma parte de los beneficios tradicionales del sistema público de pensiones.

Cabe precisar que no todos los jubilados acceden a este pago extra. Solo los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que hayan registrado al menos 20 años de aportes pueden recibirlo. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 y otros regímenes especiales obtienen este abono de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

