Perú

Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: Expareja lo denunció por abuso contra ella y su hija

Un conductor registrado en una aplicación enfrenta nuevos señalamientos luego de que una joven madre relatara haber sufrido tocamientos indebidos

Guardar
Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias| Panamericana

Una pasajera denunció que un taxista la agredió sexualmente mientras se transportaba junto a su bebé en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con ATV Noticias, el conductor, identificado como Jupp Jefer Flores Salas, registra al menos 16 denuncias previas por violencia sexual y familiar en distintas comisarías desde el año 2014.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando la víctima solicitó un taxi por aplicación para regresar a su domicilio. Según relató la familia a Panamericana, el conductor interrumpió la ruta, estacionó el vehículo en una zona desolada y pasó a la parte trasera, donde se encontraba la adolescente con su hijo de quince días de nacido.

La madre de la joven afirmó que el hombre aprovechó la vulnerabilidad de la pasajera para realizarle tocamientos e intentar besarla, mientras la amenazaba con frases de connotación sexual.

Denuncian a taxista en Lima,
Denuncian a taxista en Lima, su historial revela múltiples acusaciones de agresión sexual| ATV Noticias

La joven permaneció inmóvil y asustada hasta que el conductor reanudó el viaje y la dejó en su destino. La denuncia fue presentada al día siguiente por la suegra de la víctima, al notar el estado de shock y llanto persistente de la adolescente.

“Toda la información de las denuncias y la dirección del acusado la conseguimos nosotros, no la policía”, señaló una allegada de la víctima.

Con paradero desconocido

Flores Salas, de 44 años, continúa en calidad de no habido. Los familiares y vecinos acudieron a su domicilio, donde hallaron el automóvil implicado en los hechos y denunciaron la demora de la policía para asegurar su captura.

Testigos de la zona confirmaron que el conductor habría abandonado el inmueble en la madrugada.

Taxista con 16 denuncias por
Taxista con 16 denuncias por violencia sexual, pasajera lo acusa de tocamientos en San Juan de Lurigancho| ATV Noticias

Las autoridades han confirmado que Flores Salas enfrenta denuncias por agresión sexual y violencia familiar, sumando un total de dieciséis casos documentados desde 2014.

Entre las víctimas figuran su expareja, su hija y, ahora, esta joven madre. Los familiares expresaron temor por la seguridad tanto de la menor agraviada como de su hijo recién nacido. Insistieron en la necesidad de acelerar los trámites policiales y judiciales. El caso ha causado indignación en el vecindario, donde se exige que el responsable sea ubicado y llevado ante la justicia.

El aplicativo de taxi donde se registraba el acusado no ha emitido una respuesta pública respecto a los filtros en su base de conductores. El vehículo implicado, con placa AMMM-247, sigue bajo vigilancia de los familiares, quienes solicitan a otras posibles víctimas que realicen la denuncia correspondiente.

Canales de ayuda

Las personas que sean víctimas de violencia sexual o tocamientos indebidos cuentan con varios canales de ayuda para realizar denuncias y recibir asesoría.

  • Una de las primeras opciones es acudir a la comisaría más cercana de la Policía Nacional del Perú (PNP) para presentar una denuncia formal.
  • También se encuentra disponible la Central de Emergencias 105, que atiende llamadas gratuitas y brinda asistencia inmediata en situaciones de emergencia.
  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispone de la Línea 100, servicio telefónico gratuito y confidencial las 24 horas, donde las víctimas pueden recibir orientación profesional en casos de violencia familiar y sexual.
  • Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atienden de manera presencial y ofrecen apoyo psicológico, legal y social.

Temas Relacionados

tocamientos indebidosperu-noticiasSan Juan de Lurigancho

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ están listos para celebrar el tricampeonato frente el ‘rico garci’ con toda su hinchada. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

Pago de CTS podrá demorar: Empresas tienen fecha límite hasta el 17 de noviembre

Este año ocurrirá algo diferente con el pago de la CTS, monto que miles de trabajadores esperan poder retirar. La guía oficial del MTPE detalla por qué las empresas podrán depositarlo luego del 15 de noviembre sin incurri en infracción

Pago de CTS podrá demorar:

Perú se endeudará por más de 780 millones de soles para combatir el cambio climático y desastres naturales

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el préstamo contingente a la Agencia Francesa de Desarrollo y deberá pagar en un plazo de 20 años

Perú se endeudará por más

Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Universitario y Alianza Lima: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

El ‘Genio’ se volvió a presentar en el podcast ‘Enfocados’ y realizó reveladoras confesiones. Mostró su deseo de mantenerse en Matute, y eso fue celebrado por la ‘Foquita’

Miguel Trauco sorprendió al elegir

Retiro AFP: Consulta en el cronograma tu fecha para solicitar y calcula cuándo te depositan

Continúa el octavo retiro de AFP en noviembre de 2025. Esta semana pueden pedir los afiliados con dígitos 4, 5 y 6 al final del número del DNI

Retiro AFP: Consulta en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi pide al JEE

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar proceso por presunta falta de neutralidad en evento de Keiko Fujimori

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta

Madre de Vladimir Cerrón afirma que su hijo “está en el Perú” y denuncia persecución política

Defensoría Anticorrupción exige identificar quién autorizó salida de cámara del Congreso usada en mitin de Keiko Fujimori

PNP debilita a la Diviac: ya no investigará corrupción ni hará inteligencia propia

ENTRETENIMIENTO

Chef peruano, fan de Guns

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Universitario y Alianza Lima: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

Erick Noriega es tendencia en Brasil: elogios y críticas tras derrota de Gremio frente Cruzeiro

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Se conoció contundente razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para duelos con Rusia y Chile