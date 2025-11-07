Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: Expareja lo denunció por abuso contra ella y su hija

Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias| Panamericana

Una pasajera denunció que un taxista la agredió sexualmente mientras se transportaba junto a su bebé en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con ATV Noticias, el conductor, identificado como Jupp Jefer Flores Salas, registra al menos 16 denuncias previas por violencia sexual y familiar en distintas comisarías desde el año 2014.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando la víctima solicitó un taxi por aplicación para regresar a su domicilio. Según relató la familia a Panamericana, el conductor interrumpió la ruta, estacionó el vehículo en una zona desolada y pasó a la parte trasera, donde se encontraba la adolescente con su hijo de quince días de nacido.

La madre de la joven afirmó que el hombre aprovechó la vulnerabilidad de la pasajera para realizarle tocamientos e intentar besarla, mientras la amenazaba con frases de connotación sexual.

Denuncian a taxista en Lima, su historial revela múltiples acusaciones de agresión sexual| ATV Noticias

La joven permaneció inmóvil y asustada hasta que el conductor reanudó el viaje y la dejó en su destino. La denuncia fue presentada al día siguiente por la suegra de la víctima, al notar el estado de shock y llanto persistente de la adolescente.

“Toda la información de las denuncias y la dirección del acusado la conseguimos nosotros, no la policía”, señaló una allegada de la víctima.

Con paradero desconocido

Flores Salas, de 44 años, continúa en calidad de no habido. Los familiares y vecinos acudieron a su domicilio, donde hallaron el automóvil implicado en los hechos y denunciaron la demora de la policía para asegurar su captura.

Testigos de la zona confirmaron que el conductor habría abandonado el inmueble en la madrugada.

Taxista con 16 denuncias por violencia sexual, pasajera lo acusa de tocamientos en San Juan de Lurigancho| ATV Noticias

Las autoridades han confirmado que Flores Salas enfrenta denuncias por agresión sexual y violencia familiar, sumando un total de dieciséis casos documentados desde 2014.

Entre las víctimas figuran su expareja, su hija y, ahora, esta joven madre. Los familiares expresaron temor por la seguridad tanto de la menor agraviada como de su hijo recién nacido. Insistieron en la necesidad de acelerar los trámites policiales y judiciales. El caso ha causado indignación en el vecindario, donde se exige que el responsable sea ubicado y llevado ante la justicia.

El aplicativo de taxi donde se registraba el acusado no ha emitido una respuesta pública respecto a los filtros en su base de conductores. El vehículo implicado, con placa AMMM-247, sigue bajo vigilancia de los familiares, quienes solicitan a otras posibles víctimas que realicen la denuncia correspondiente.

Canales de ayuda

Las personas que sean víctimas de violencia sexual o tocamientos indebidos cuentan con varios canales de ayuda para realizar denuncias y recibir asesoría.

Una de las primeras opciones es acudir a la comisaría más cercana de la Policía Nacional del Perú (PNP) para presentar una denuncia formal.

También se encuentra disponible la Central de Emergencias 105 , que atiende llamadas gratuitas y brinda asistencia inmediata en situaciones de emergencia.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispone de la Línea 100 , servicio telefónico gratuito y confidencial las 24 horas, donde las víctimas pueden recibir orientación profesional en casos de violencia familiar y sexual.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atienden de manera presencial y ofrecen apoyo psicológico, legal y social.