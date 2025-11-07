Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Escándalo continúa ‘Miss Universo 2025′: Miss Chile genera polémica tras difundir controvertido video. TikTok.

El certamen internacional más importante de belleza, el Miss Universo 2025, que se desarrolla en Tailandia, no ha estado exento de controversias desde que inició su concentración.

A pocos días del arranque oficial, la representante de Chile, Inna Moll, se convirtió en tendencia por un video que ha dividido opiniones en redes sociales y entre los seguidores del concurso.

Inna Moll y el video que desató la controversia

Inna Moll, modelo y cantante chilena, decidió unirse a un trend viral de TikTok, conocido como “Addicted to You”, sin imaginar que su acción causaría un efecto completamente opuesto al esperado.

En el clip, la Miss Chile simula inhalar un polvo translúcido, que más tarde se reveló era simplemente maquillaje, como parte de una broma para mostrar su transformación con ayuda de los maquilladores del certamen.

Aunque el video fue grabado con tono humorístico, la publicación desató una ola de críticas entre fanáticos del concurso y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que la participante había actuado con poca prudencia al difundir ese tipo de contenido mientras representaba a su país en un evento internacional.

Inna Mol, 'Miss Chile' y el video que desató la controversia en el Miss Universo 2025. TikTok

“Fomentas malos ejemplos”: las duras críticas en redes

Las reacciones no se hicieron esperar. En la cuenta oficial de Inna Moll, decenas de comentarios cuestionaron su criterio al participar en esa tendencia. Algunos seguidores calificaron el acto como una falta de responsabilidad y otros señalaron que ese tipo de contenido va en contra del espíritu del Miss Universo, que promueve la elegancia, la empatía y el liderazgo femenino.

“Comprendo que sea una moda, pero estás en un certamen que representa mucho más”, escribió un usuario.“Recuerda que muchas jóvenes te ven como ejemplo; tu actitud importa”, agregó otra internauta.“Su comportamiento deja mucho que desear”, se leyó en otro de los cientos de mensajes que inundaron la publicación.

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video. IG

La respuesta de Miss Chile: “Me equivoqué”

Ante la creciente polémica, Inna Moll decidió romper su silencio y ofrecer disculpas públicas a través de sus historias de Instagram. La candidata reconoció que cometió un error al dejarse llevar por el momento y no haber evaluado las consecuencias del video.

“Deseo disculparme con quienes se sintieron ofendidos, pero también quiero aclarar lo que ocurrió”, expresó. “Ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía... y con todo lo que está pasando, no me negué. Aunque debí haberme negado rotundamente”, explicó la modelo de 28 años.

Pese a sus disculpas, varios missólogos y seguidores del certamen consideran que este episodio podría afectar su desempeño dentro de la competencia e incluso costarle su clasificación a las rondas finales.

‘Miss Chile’ pide disculpas tras publicar polémico video en las redes sociales del ‘Miss Universo 2025′.

Missólogos opinan: “El Miss Universo no es lugar para improvisar”

Expertos en concursos internacionales de belleza advirtieron que este tipo de actos, aunque parezcan inofensivos, pueden tener consecuencias graves en la evaluación de las candidatas.

“El Miss Universo cuida mucho la imagen institucional y cualquier acción fuera del protocolo puede interpretarse como falta de criterio”, comentó un especialista en certámenes al portal Pageant Circle.

Otros recordaron que las representantes deben mantener una conducta ejemplar, pues representan no solo su país, sino también los valores del concurso.

Mr. Nawat fue sancionado en el Miss Universo 2025

La polémica con Miss Chile no es el único problema que atraviesa el certamen. Paralelamente, la organización del Miss Universo anunció acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia y anfitrión del evento, tras un altercado público con Fátima Bosch, representante de México.

Según informó la Miss Universe Organization (MUO), el empresario tailandés fue sancionado luego de un intercambio de palabras con la delegada mexicana durante una actividad oficial en Bangkok. La organización calificó su comportamiento como “incompatible con los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres”.

Como consecuencia de este conflicto, Nawat Itsaragrisil canceló una cena exclusiva que había organizado para las diez candidatas más votadas en redes sociales. El evento pretendía reunir a las concursantes con la actual Miss Universo y el propio Nawat, pero fue suspendido luego de que la Organización del MU emitiera un comunicado oficial desautorizando cualquier actividad ajena al calendario principal del certamen.

“Nuestros patrocinadores expresaron preocupación y presiones que los llevaron a suspender su apoyo. En consecuencia, no podemos continuar con la actividad como estaba planeado”, indicó la organización tailandesa en un comunicado.

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’.