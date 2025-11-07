Mujer se niega a pagar servicio de taxi y agrede a conductor y serenos de La Molina que intentaron calmarla

Mujer agrede a taxista tras negarse a pagar el servicio en La Molina. Fuente: ATV

Una mujer atacó a un taxista y a serenos de La Molina al negarse a pagar la carrera solicitada. El incidente tuvo lugar en la zona de Camacho, donde la pasajera se rehusó a entregar el pago al llegar a su destino, lo que provocó una confrontación con daños al vehículo, además de agresiones verbales y físicas. La Policía Nacional intervino para controlar el altercado y trasladó a la mujer a la comisaría.

Testigos identificaron a la pasajera como Tatiana Pamela Carvo Palomino, quien adoptó una actitud violenta desde el inicio del conflicto. Los serenos acudieron tras una alerta del taxista, quien reportó que la mujer no solo se negaba a pagar, sino que también lo insultaba. Las cámaras de seguridad del distrito registraron las agresiones y la habilidad de la mujer para atacar a quienes trataban de aplacarla.

En la comunidad local se manifiesta preocupación, pues la agresora es reconocida por su conducta conflictiva. Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo la responsabilidad de la comisaría de Santa Felicia, donde se recopila información sobre antecedentes y denuncias previas relacionadas con la implicada.

Mujer agrede a conductor por negarse a pagar la carrera

Imágenes difundidas por el noticiero Ocurre Ahora de ATV muestran que el conflicto empezó cuando Tatiana Pamela Carvo Palomino, al llegar a su destino en La Molina, se negó a pagar al conductor, identificado como Alfredo Soto Gutiérrez. Según el conductor, la pasajera comenzó a lanzar insultos y agredió físicamente al personal de seguridad que intervino.

Intervención de serenazgo y Policía Nacional permitió controlar la situación en La Molina y trasladar a la agresora a la comisaría de Santa Felicia. Foto: Composición Infobae Perú

Durante la disputa, Carvo Palomino pateó el vehículo del taxista, quien respondió del mismo modo, mientras ella también escupió a uno de los serenos que intentaba tranquilizarla. El registro audiovisual evidencia cómo la agresora desató su furia sin medir consecuencias, incluso destrozando partes del vehículo asignado al serenazgo. Esta situación llevó al conductor a reaccionar de manera defensiva, contribuyendo a que la tensión aumentara en el sitio.

Testigos describieron que la mujer profirió palabras ofensivas y realizó gestos violentos de forma reiterada, evidenciando una conducta desafiante hacia los serenos y quienes pretendieron detenerla. La escena ilustra cómo la negativa de pagar un servicio puede escalar a un acto de violencia pública.

Serenazgo y policía intervienen en agresión en La Molina

El serenazgo distrital acudió tras el llamado del taxista e intentó tranquilizar a la agresora, pero la hostilidad de la mujer los llevó a solicitar apoyo policial. Durante la espera, continuaron los ataques verbales y físicos, que afectaron el vehículo de los serenos y pusieron en riesgo a los testigos.

Mujer agrede al taxista y al personal de Serenazgo de la Molina tras negarse a pagar la carrera. Imagen captada por cámaras de seguridad del distrito. Foto: Composición Infobae Perú

Finalmente, la Policía Nacional acudió al lugar y trasladó a Carvo Palomino a la comisaría de Santa Felicia para la investigación correspondiente. Según la autoridad local, el procedimiento se llevó a cabo para asegurar la integridad de los vecinos y del personal que intervino en el hecho.

La intervención policial permitió controlar la situación y evitar una escalada mayor de violencia. Las grabaciones de las cámaras de seguridad actúan como evidencia clave y serán empleadas en las investigaciones que continúa la comisaría.

Mujer cuenta con denuncias por agresión desde 2012

Según el medio, Tatiana Pamela Carvo Palomino es conocida en su vecindario como “la vecina problema” debido a un historial de conflictos con la comunidad. Vecinos y registros de denuncias afirman que la mujer ha protagonizado episodios de agresión verbal y física desde 2012, incluso contra miembros de su familia.

Carvo Palomino es conocida como “la vecina problema” del barrio, con un historial de agresiones verbales y físicas desde 2012, según reporta Ocurre Ahora.. Foto: Composición Infobae Perú

En redes sociales, Carvo Palomino suele mostrarse sonriente y sociable, en contraste con su actitud agresiva en momentos de conflicto. Las autoridades expusieron que esta dualidad ha complicado la intervención en casos anteriores, ya que su comportamiento puede escalar sin advertencia.

Actualmente, la comisaría de Santa Felicia recopila información sobre los antecedentes de la agresora para definir las acciones legales pertinentes. Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos para impedir que situaciones similares se repitan en el distrito.