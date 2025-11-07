Perú

Mujer se niega a pagar servicio de taxi y agrede a conductor y serenos de La Molina que intentaron calmarla

La pasajera escupió, insultó y golpeó al taxista que le brindó el servicio y al personal de serenazgo de La Molina, generando un enfrentamiento que solo pudo ser controlado tras la intervención de la Policía; el caso quedó a cargo de la comisaría de Santa Felicia

Guardar
Mujer agrede a taxista tras negarse a pagar el servicio en La Molina. Fuente: ATV

Una mujer atacó a un taxista y a serenos de La Molina al negarse a pagar la carrera solicitada. El incidente tuvo lugar en la zona de Camacho, donde la pasajera se rehusó a entregar el pago al llegar a su destino, lo que provocó una confrontación con daños al vehículo, además de agresiones verbales y físicas. La Policía Nacional intervino para controlar el altercado y trasladó a la mujer a la comisaría.

Testigos identificaron a la pasajera como Tatiana Pamela Carvo Palomino, quien adoptó una actitud violenta desde el inicio del conflicto. Los serenos acudieron tras una alerta del taxista, quien reportó que la mujer no solo se negaba a pagar, sino que también lo insultaba. Las cámaras de seguridad del distrito registraron las agresiones y la habilidad de la mujer para atacar a quienes trataban de aplacarla.

En la comunidad local se manifiesta preocupación, pues la agresora es reconocida por su conducta conflictiva. Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo la responsabilidad de la comisaría de Santa Felicia, donde se recopila información sobre antecedentes y denuncias previas relacionadas con la implicada.

Mujer agrede a conductor por negarse a pagar la carrera

Imágenes difundidas por el noticiero Ocurre Ahora de ATV muestran que el conflicto empezó cuando Tatiana Pamela Carvo Palomino, al llegar a su destino en La Molina, se negó a pagar al conductor, identificado como Alfredo Soto Gutiérrez. Según el conductor, la pasajera comenzó a lanzar insultos y agredió físicamente al personal de seguridad que intervino.

Intervención de serenazgo y Policía
Intervención de serenazgo y Policía Nacional permitió controlar la situación en La Molina y trasladar a la agresora a la comisaría de Santa Felicia. Foto: Composición Infobae Perú

Durante la disputa, Carvo Palomino pateó el vehículo del taxista, quien respondió del mismo modo, mientras ella también escupió a uno de los serenos que intentaba tranquilizarla. El registro audiovisual evidencia cómo la agresora desató su furia sin medir consecuencias, incluso destrozando partes del vehículo asignado al serenazgo. Esta situación llevó al conductor a reaccionar de manera defensiva, contribuyendo a que la tensión aumentara en el sitio.

Testigos describieron que la mujer profirió palabras ofensivas y realizó gestos violentos de forma reiterada, evidenciando una conducta desafiante hacia los serenos y quienes pretendieron detenerla. La escena ilustra cómo la negativa de pagar un servicio puede escalar a un acto de violencia pública.

Serenazgo y policía intervienen en agresión en La Molina

El serenazgo distrital acudió tras el llamado del taxista e intentó tranquilizar a la agresora, pero la hostilidad de la mujer los llevó a solicitar apoyo policial. Durante la espera, continuaron los ataques verbales y físicos, que afectaron el vehículo de los serenos y pusieron en riesgo a los testigos.

Mujer agrede al taxista y
Mujer agrede al taxista y al personal de Serenazgo de la Molina tras negarse a pagar la carrera. Imagen captada por cámaras de seguridad del distrito. Foto: Composición Infobae Perú

Finalmente, la Policía Nacional acudió al lugar y trasladó a Carvo Palomino a la comisaría de Santa Felicia para la investigación correspondiente. Según la autoridad local, el procedimiento se llevó a cabo para asegurar la integridad de los vecinos y del personal que intervino en el hecho.

La intervención policial permitió controlar la situación y evitar una escalada mayor de violencia. Las grabaciones de las cámaras de seguridad actúan como evidencia clave y serán empleadas en las investigaciones que continúa la comisaría.

Mujer cuenta con denuncias por agresión desde 2012

Según el medio, Tatiana Pamela Carvo Palomino es conocida en su vecindario como “la vecina problema” debido a un historial de conflictos con la comunidad. Vecinos y registros de denuncias afirman que la mujer ha protagonizado episodios de agresión verbal y física desde 2012, incluso contra miembros de su familia.

Carvo Palomino es conocida como
Carvo Palomino es conocida como “la vecina problema” del barrio, con un historial de agresiones verbales y físicas desde 2012, según reporta Ocurre Ahora.. Foto: Composición Infobae Perú

En redes sociales, Carvo Palomino suele mostrarse sonriente y sociable, en contraste con su actitud agresiva en momentos de conflicto. Las autoridades expusieron que esta dualidad ha complicado la intervención en casos anteriores, ya que su comportamiento puede escalar sin advertencia.

Actualmente, la comisaría de Santa Felicia recopila información sobre los antecedentes de la agresora para definir las acciones legales pertinentes. Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos para impedir que situaciones similares se repitan en el distrito.

Temas Relacionados

La Molina Santa Felicia Serenazgo CamachoPolicía NacionalAgresiónperu-noticias

Más Noticias

Valor del euro en Perú este 6 de noviembre (de EUR a PEN)

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú

Conoce cuánto están los combustibles más baratos de Lima este 6 de noviembre

Como todos los días, el precio actualizado de las gasolinas en la capital de Perú

Conoce cuánto están los combustibles

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Inna Moll grabó un trend viral durante la concentración del certamen en Tailandia, pero el contenido desató una ola de críticas que podría afectar su desempeño.

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Coronel PNP Revoredo: “Tenemos identificados a los extorsionadores, pedimos paciencia a la ciudadanía”

El nuevo jefe de la División de Investigación de Extorsiones ratificó que las principales bandas delictivas ya fueron reconocidas gracias a trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional

Coronel PNP Revoredo: “Tenemos identificados

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

A dos jornadas del final, Comerciantes Unidos, UTC, Juan Pablo II College, Ayacucho FC y Alianza Universidad viven horas de máxima tensión en su intento por evitar la Liga 2

Cinco equipos en la cuerda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

ENTRETENIMIENTO

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

Samahara Lobatón dedica sentido mensaje a Melissa Klug tras ruptura con Jesús Barco: “Sabe que la amo y es mi vida”

Susy Díaz respalda a Flor Polo y asegura que sí estudió tras su postulación al Congreso: “No sacó título porque salió embarazada”

Alejandra Baigorria explica ausencia de Thamara Medina en el cumpleaños de su madre: “La gente opina sin saber”

DEPORTES

Cinco equipos en la cuerda

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Nolberto Solano sueña en grande: “Algún día me gustaría dirigir en la Premier League, ese es el reto”

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”