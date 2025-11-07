Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

“Me voy a poner a llorar”: Melanie Martínez vive momento desgarrador tras reencuentro con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El enfrentamiento judicial entre Melanie Martínez y Christian Domínguez volvió a generar tensión y emoción este jueves 6 de noviembre, cuando la exbailarina se quebró en plena conversación con el programa ‘Magaly TV La Firme’ tras acudir a la sede del Juzgado de Familia del Centro de Lima.

El motivo del encuentro fue la denuncia que el cumbiambero interpuso contra su expareja por presunta violencia psicológica, en medio de una larga disputa legal y mediática que parece no tener fin.

Acompañada del peso emocional que arrastra desde hace años, Melanie no pudo evitar romper en llanto al recordar el momento en que tuvo que ver nuevamente al padre de su hija, con quien mantiene una relación marcada por el conflicto y la incomunicación.

Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Mi hija viene y me dice: ‘Yo soy mala mamá’. ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? (...) Me voy a poner a llorar. Por favor”, dijo visiblemente afectada en comunicación con el programa de Magaly Medina, que abordó la audiencia en la última edición de su espacio.

La exbailarina confesó que su mayor preocupación es el bienestar de su hija de 16 años, quien, según ella, estaría emocionalmente afectada por las declaraciones y actitudes de su padre. Domínguez, en declaraciones previas, habría insinuado que la adolescente está siendo manipulada por su madre, algo que Melanie negó rotundamente, asegurando que su hija simplemente expresa el dolor de sentirse rechazada.

El reencuentro en el juzgado fue difícil para ambas partes. Melanie relató cómo Christian se mostró incómodo al ser confrontado durante la diligencia judicial, evitando dar detalles sobre su comportamiento. “Ante el juez tampoco pudo. Le da vergüenza relatar su propia vida”, comentó, dejando entrever que el cantante no pudo sostener su versión ante las autoridades.

Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Entre lágrimas, Melanie pronunció una frase que refleja su desgaste emocional y la sensación de estar atrapada en un conflicto interminable. “¿Cuándo me voy a librar de este hombre? ¿Cuándo me voy a librar de este ser humano?”, expresó entre sollozos, haciendo evidente la carga psicológica que lleva desde hace años. La exbailarina aseguró que solo busca tranquilidad para ella y su hija, y lamentó que los enfrentamientos con el cantante sigan afectando su entorno familiar.

Por su parte, Christian Domínguez no ha emitido ninguna declaración pública tras la audiencia. A diferencia de otras ocasiones, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ ha preferido mantener silencio y no pronunciarse sobre el tema, pese a la atención mediática que el caso sigue generando.

Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando se conoció que Melanie Martínez presentó una denuncia contra los padres de Christian Domínguez. La información fue revelada en el programa ‘América Hoy’, donde Janet Barboza mostró el documento que confirmaría la acción legal. “Denuncia en contra de los padres de Christian Domínguez por parte de Melanie y él también es denunciado en la comisaría”, anunció la conductora, mientras mostraba desde su celular la evidencia de la denuncia.

Este nuevo capítulo en la historia entre Melanie y Christian ha despertado múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron solidaridad con la exbailarina, resaltando la valentía de hablar sobre lo que vive junto a su hija. Otros, en cambio, pidieron que ambas partes busquen resolver sus diferencias lejos del ojo público para evitar mayores daños emocionales.

Christian Domínguez y Melanie Martínez: tensión en el juzgado y nueva denuncia contra los padres del cantante. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme