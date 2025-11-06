Perú

Vehículos de Ford sometidos a revisión en Perú por riesgo de fallas de seguridad: estos son los modelos, advierte Indecopi

La medida implementada por la empresa busca verificar y corregir eventuales fallas que podrían comprometer la seguridad de los usuarios en al menos 317 automóviles

Indecopi emitió una advertencia sobre posibles riesgos de seguridad en varios vehículos de la conocida marca Ford, a través de su Sistema de Alertas de Consumo. La comunicación responde a nuevos llamados a revisión implementados por Ford Perú S. R. L. y contiene detalles sobre los modelos involucrados, la naturaleza de las fallas detectadas y los pasos de contacto para los propietarios afectados.

¿Cuáles son los modelos observados?

Los modelos afectados incluyen Bronco (2021, 2023, 2024), Edge (2020), Expedition (2020), Explorer (2020, 2021, 2023, 2024), F-150 (2019 y 2020), así como algunas unidades de Explorer y Bronco del año 2025.

La medida implementada por la empresa busca verificar y corregir eventuales fallas que podrían comprometer la seguridad de los usuarios en al menos 317 automóviles.

Indecopi detalla que en el caso de 168 vehículos, el llamado responde a una falla potencial en el sistema de cámara trasera, que podría mostrar una imagen blanca intermitente al usar la marcha de retroceso y dificultar la visibilidad del conductor.

En cuanto a la línea Explorer (2025), la entidad advirtió que 114 automóviles serán inspeccionados debido a la posibilidad de que un componente del asiento trasero haya sido instalado incorrectamente. Esto podría provocar que el asiento se desbloquee y se desplace inesperadamente, aumentando el riesgo para quienes viajen en la parte trasera.

Por otro lado, la revisión abarca 35 unidades Ford Bronco (2025), ya que la puerta trasera izquierda podría abrirse desde el interior aun cuando el seguro para niños esté activado, exponiendo a los ocupantes a posibles lesiones, especialmente si no están sujetos con el cinturón de seguridad. Según advirtió la organización, “esta situación representa un riesgo de lesiones para los ocupantes de los asientos traseros”.

Canales de contacto

Estas vías de comunicación permiten solicitar información o coordinar la revisión de vehículos incluidos en los llamados de seguridad.

  • Los consumidores pueden contactar a Ford Perú S. R. L. a través del número telefónico gratuito 0800 71587
  • Mediante el correo electrónico acfordpe@ford.com.

¿Qué reclamos puedo hacer en Indecopi?

Indecopi recibe reclamos relacionados con productos financieros, como operaciones no reconocidas en tarjetas, transferencias y retiros. También atiende problemas surgidos en la compra de equipos de telecomunicaciones cuando presentan fallas o inconvenientes en la configuración y casos vinculados a pasajes aéreos, como reprogramaciones, devoluciones e incumplimientos del servicio contratado.

La entidad gestiona reportes por entregas y garantías de productos, en situaciones como pedidos incompletos, demoras o defectos cubiertos por la garantía. Asimismo, recibe reclamos sobre servicios escolares, que abarcan cobros por matrícula, pensiones y cuotas de ingreso, así como situaciones vinculadas a servicios turísticos, donde se detectan publicidad engañosa, incumplimiento de contrato o cargos adicionales imprevistos.

Los usuarios pueden informar problemas en rubros como diversión y espectáculos, alimentos, hoteles, restaurantes, automóviles y servicios mecánicos. Entre los principales motivos destacan inconvenientes con entradas, condiciones no respetadas en eventos, problemas de inocuidad alimentaria, información no declarada, etiquetado incorrecto, cobros indebidos, demoras, e información insuficiente sobre condiciones y plazos de servicios mecánicos.

Así que puedes ingresar a la página web para continuar con el proceso.

