Inflamación crónica: 8 superalimentos peruanos antinflamatorios que puedes consumir a diario

La quinua contiene flavonoides, como la quercetina, que actúan directamente sobre las enzimas que provocan la inflamación (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La alimentación juega un papel clave en la prevención de enfermedades y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Según el Ministerio de Salud (Minsa), una dieta equilibrada y rica en frutas, verduras y cereales integrales puede reducir el riesgo de padecer enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y metabólicas. En la misma línea, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que el consumo excesivo de azúcares, grasas trans y ultraprocesados favorece los procesos inflamatorios en el organismo, afectando órganos vitales y debilitando las defensas.

Por ello, cada vez se promueve más el consumo de alimentos con propiedades antiinflamatorias, que ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo, mejorar la digestión, reforzar la inmunidad y prevenir el envejecimiento celular. En este contexto, el Perú destaca por su riqueza en superalimentos: productos naturales con una alta concentración de nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales. Entre ellos, existen ocho que sobresalen por sus potentes efectos antiinflamatorios y que puedes incluir fácilmente en tu dieta diaria.

8 superalimentos peruanos antinflamatorios

El consumo regular de camu camu ayuda a disminuir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la inflamación crónica y el estrés (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Aguaymanto: conocido también como “uchuva”, este pequeño fruto dorado contiene altos niveles de vitamina C, polifenoles y carotenoides, que ayudan a reducir la inflamación celular. Además, mejora el sistema inmunológico y combate el estrés oxidativo. Camu camu: es una de las fuentes naturales de vitamina C más potentes del mundo, superando ampliamente al limón o la naranja. Su consumo regular ayuda a disminuir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la inflamación crónica y el estrés. Kiwicha: este grano andino es rico en proteínas, lisina y ácidos grasos esenciales. Sus compuestos antioxidantes ayudan a controlar los procesos inflamatorios y a fortalecer músculos y articulaciones. También mejora la salud intestinal, lo que contribuye a un sistema inmunológico más equilibrado. Quinua: considerada un alimento completo, contiene todos los aminoácidos esenciales y una gran cantidad de flavonoides, como la quercetina, que actúan directamente sobre las enzimas que provocan la inflamación. Es ideal para personas con artritis o enfermedades autoinmunes. Maíz morado: su intenso color púrpura se debe a las antocianinas, potentes antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la circulación. Además, se ha demostrado que el maíz morado contribuye a regular el azúcar en sangre y proteger el corazón. Maca: este tubérculo originario de los Andes no solo es energizante, sino que también contiene alcaloides y polifenoles con efecto antiinflamatorio. Mejora la función hormonal, alivia el cansancio y reduce los síntomas asociados al estrés y la fatiga crónica. Kion: utilizado desde tiempos ancestrales en la medicina tradicional peruana, el kion contiene gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios y analgésicos naturales. Ayuda a aliviar dolores musculares, reducir la hinchazón y mejorar la digestión. Cacao: el cacao puro (no el chocolate procesado) es una excelente fuente de flavonoides y magnesio. Sus antioxidantes combaten la inflamación celular y mejoran la salud cardiovascular, al tiempo que estimulan la producción de serotonina, la hormona del bienestar.

Cómo consumir estos superalimentos antiinflamatorios

El kion contiene gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios y analgésicos naturales (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Incorporar estos superalimentos a la dieta diaria es sencillo y delicioso:

Aguaymanto y camu camu: pueden consumirse en jugos, smoothies o como parte del desayuno con yogur y avena.

Kiwicha y quinua: se pueden usar como base para ensaladas, guisos o postres. También puedes preparar panes y galletas con su harina.

Maíz morado: úsalo para preparar refrescos naturales como la chicha morada.

Maca: añádela en polvo a jugos, batidos o leche vegetal. Es ideal para empezar el día con energía.

Kion: se puede consumir en infusiones, sopas o como condimento en platos salados.

Cacao: agrégalo en polvo a batidos, avenas o postres caseros, siempre eligiendo versiones sin azúcar añadida.

El secreto está en mantener una rutina constante, combinando estos alimentos con una dieta equilibrada y rica en vegetales frescos, legumbres y grasas saludables.

La inflamación crónica

La inflamación crónica es una respuesta del sistema inmunológico que se mantiene activa por largo tiempo, incluso cuando no hay una amenaza real para el cuerpo. A diferencia de la inflamación aguda (que ocurre ante una herida o infección), la inflamación crónica puede volverse dañina y contribuir al desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, artritis o cáncer.

Entre las principales causas se encuentran el consumo excesivo de alimentos procesados, la falta de ejercicio, el estrés y la exposición continua a toxinas ambientales. Para prevenirla, los especialistas del Minsa recomiendan adoptar hábitos saludables: mantener una alimentación natural, dormir adecuadamente, practicar actividad física regular y evitar el tabaco y el alcohol.