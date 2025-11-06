Perú

Censura a Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori no cuenta con respaldo

Hasta el momento, la moción solo cuenta con el respaldo de ocho congresistas. Se necesitan 22 firmas para que sea presentada ante el pleno

La censura contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, avanza a paso lento. Hasta el momento, solo ocho parlamentarios se han sumado a la iniciativa presentada por Ruth Luque. Sin embargo, se requieren 22 firmas para que la moción pueda ser formalmente presentada y luego admitida a debate en el Pleno.

Aunque la legisladora aclaró que no se busca censurar a toda la Mesa Directiva, sino únicamente al primer vicepresidente, algunos congresistas aún no tienen claro el panorama.

El parlamentario Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, condenó el uso de recursos del Congreso en actividades proselitistas de Fuerza Popular, aunque consideró que se trata de un tema que debe resolverse por otras vías y no mediante una censura. Pese a la aclaración de Luque, Montoya se refirió a una posible censura de toda la Mesa Directiva.

Fernando Rospigliosi renunciará a la
Fernando Rospigliosi renunciará a la Mesa Directiva del Congreso por decisión de Fuerza Popular. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Está mal lo que se ha hecho, puede ser hasta delito, pero que se vea en ese nivel, administrativamente y penalmente, puede ser la sanción al responsable del pedido de la cámara. No tiene por qué censurarse a la mesa por eso”, señaló el parlamentario a Latina.

Por su parte, la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, también opinó que el caso debe resolverse por la vía administrativa.“Entiendo que lo están resolviendo administrativamente, que el trabajador ya renunció. Creo que es un tema administrativo que no amerita los cambios de un presidente”, comentó.

Keiko Fujimori habría utilizado cámaras del Congreso en el lanzamiento de su cuarta candidatura a la presidencia

A su turno, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, adelantó que su bancada evaluará la propuesta. No obstante, consideró que quienes impulsan la moción aprovechan “el mínimo error para poder llevar a cabo su agenda política”.

Jaime Quito respalda la censura

El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, firmó la moción y advirtió que la situación podría agravarse en el futuro.

“Lo que vemos es que si el fujimorismo, estando bajo el mando del poder legislativo, si solamente empezando esta campaña están sacando una cámara, no sabemos qué puede ocurrir después”.

Impulsan moción de censura contra
Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en evento de Keiko Fujimori

¿Por qué quieren censura a Fernando Rospigliosi?

El uso de una cámara del Congreso de la República durante el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori en Trujillo ha desatado una nueva controversia política. La congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente y encargado de la Presidencia del Parlamento, por considerar que el hecho compromete la imparcialidad del proceso electoral.

La legisladora sostuvo que no se puede pasar “por agua tibia” el uso de bienes públicos en actos partidarios y criticó que Rospigliosi no asuma responsabilidad política. “Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador, cuya dependencia en el Parlamento era en oficinas que dependen de su gestión”, escribió en su cuenta de X.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, considera que la aparición de una cámara del Congreso en una actividad partidaria podría ser una "iniciativa propia" del funcionario que asistió y ya presentó su renuncia. (Video: RPP)

Renuncia de Daniel Luza

El funcionario señalado es Daniel Luza, miembro de la Oficina de Participación Ciudadana, liderada por Edwin Lévano Gamarra. Ambos mantienen vínculos con Fuerza Popular: Lévano figura como militante activo y Luza como aportante, según el Registro de Organizaciones Políticas.

Rospigliosi aseguró que, al conocerse el uso irregular de la cámara, se inició un procedimiento administrativo y el trabajador implicado presentó su renuncia. Sin embargo, el caso cobró mayor relevancia cuando Sol TV difundió el video del mitin, mostrando el equipo del Congreso entre los asistentes.

En sus descargos, Luza alegó que se llevó la cámara “por error”, al confundirla con la suya. Mientras tanto, Rospigliosi ironizó en redes sociales: “Sin duda, el uso irregular de una cámara del Congreso es el problema más importante del Perú”.

