Banda de marcas roba 80 mil dólares a empresario minero en Trujillo: el asalto ocurrió a plena luz del día

El empresario trabaja en el sector minero y planeaba usar el dinero para pagar a sus trabajadores. La PNP presume que los delincuentes lo siguieron desde el momento en que retiró el dinero del banco

Eran cerca de las cuatro y cuarto de la tarde cuando el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, se convirtió en escenario de un nuevo acto delictivo. Una banda de marcas interceptó a un empresario que acababa de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria y le arrebató 80 mil dólares a mano armada.

Según las primeras informaciones, la víctima viajaba en una camioneta junto a otra persona cuando fue sorprendida por los delincuentes. Las cámaras de seguridad instaladas en el jirón Nicolás de Piérola, frente al concurrido mercado Santa Rosa, registraron el momento exacto del asalto. En las imágenes se observa cómo un auto blanco le cierra el paso a la camioneta y, de inmediato, tres hombres descienden con pistolas en mano.

El empresario intentó retroceder para escapar, pero no lo consiguió. En cuestión de segundos, los asaltantes se apoderaron del dinero y de otras pertenencias antes de huir en dirección desconocida. La escena ocurrió a plena luz del día, en una zona con constante movimiento de comerciantes y peatones, lo que aumentó el temor entre los vecinos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) sospecha que la víctima fue seguida desde el centro comercial donde realizó el retiro del dinero. El monto, de acuerdo con las primeras versiones, estaba destinado al pago de trabajadores del sector minero, actividad a la que se dedicaría el empresario afectado.

Vecinos en alerta por el aumento de robos

El asalto generó conmoción en toda la zona. Comerciantes y transeúntes presenciaron parte del hecho y relataron su sorpresa ante la rapidez con la que actuaron los delincuentes. Un vendedor del mercado, identificado como Juanito, contó que no se dio cuenta del robo en el momento porque abrió su negocio minutos después, cuando la policía ya se encontraba en el lugar. “No estuve en el momento que se robaron. Después supe que la policía vino por ahí, pero no me enteré de nada”, relató A Sol TV.

Aunque algunos vecinos señalaron que no es común que se produzcan asaltos de este tipo en esa parte del distrito, reconocieron que el nivel de inseguridad ha crecido en los últimos meses. “Eso casi nunca pasa por acá, parece que lo venían siguiendo desde el banco. Hay que pedir más seguridad en la zona”, comentó otro comerciante, visiblemente preocupado.

El mismo vecino aprovechó para cuestionar la falta de medidas más severas contra los delincuentes: “La policía no hace nada si el Legislativo no aplica una buena ley. Puede haber mil serenos, pero si no hay leyes firmes, todo seguirá igual”, expresó.

Primeras investigaciones

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Los agentes analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el atraco y buscan determinar la ruta de escape del auto blanco y la motocicleta que participaron en el hecho.

De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo menor viajaban dos personas, una de las cuales descendió para amenazar a la víctima, mientras su cómplice permanecía al volante listo para huir. Los tres delincuentes que participaron en el robo vestían ropa de color crema, rojo y azul, según el testimonio de los testigos.

A pesar de la rápida intervención policial, los asaltantes lograron escapar. Los vecinos reclamaron mayor presencia de patrullas y cámaras de vigilancia en las calles del distrito. “Esto ocurrió frente a un mercado muy concurrido. Cualquiera de nosotros pudo haber sido la víctima”, comentó un comerciante local.

