Perú

Delincuente muere abatido por agente de seguridad durante intento de robo en Trujillo

Una cámara de vigilancia registró el momento exacto en que un hombre armado interceptó a un empresario que llegaba a una casa de cambio, generando una rápida y decisiva respuesta de un trabajador cercano

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Trujillo: agente de seguridad abate a delincuente que intentó asaltar a empresario (Panorama)

Un asesinato en plena vía pública terminó con un delincuente abatido a tiros por un agente de seguridad tras un intento de asalto a un empresario en la avenida Prolongación César Vallejo, a pocos metros del centro comercial Real Plaza, en la ciudad de Trujillo, así lo informó Panorama.

Una cámara de vigilancia grabó el momento exacto en el que un empresario llegó en motocicleta hasta una casa de cambio para realizar una transacción. En ese momento, un sujeto armado lo interceptó y lo apuntó directamente, obligándolo a retroceder hacia el interior del local en un intento por protegerse.

El agente de seguridad actúa con decisión

Los gritos de auxilio del empresario alertaron a un guardia de seguridad de una casa de cambio cercana, quien acudió de inmediato. Al percatarse de que el asaltante intentaba huir con el botín, el agente abrió fuego contra el agresor, realizando dos disparos que causaron su muerte en el lugar.

El agente de seguridad intervino
El agente de seguridad intervino rápidamente frente a la casa de cambio ubicada en la avenida Prolongación César Vallejo para evitar que el asalto continuara (Capturas Panorama)

Identificación del atacado y diligencias en el lugar

El agresor fallecido fue identificado como Danny William Luján Chunga, de 53 años. Agentes de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. El agente de seguridad fue trasladado a la dependencia policial mientras continúan las investigaciones.

Visión desde otra fuente: detalles complementarios

Otra fuente local —Sol TV Perú— describe el suceso señalando que el ladrón ingresó armado al recinto e intentó apoderarse del dinero. Un empleado de la casa de cambio contigua, alarmado por el forcejeo, repelió al atacante con su propia arma, abatíéndolo al instante.

El presunto delincuente abatido fue
El presunto delincuente abatido fue identificado como Danny William Luján Chunga de 53 años y murió en el lugar tras recibir disparos. (Capturas Panorama)

Esta versión añade que un cambista resultó herido y fue llevado a un centro de salud cercano, y que en la escena se hallaron 12 casquillos de bala, detalle que enfatiza la violencia del enfrentamiento.

Reacción de la comunidad y contexto local

Este incidente, registrado a plena luz del día en una zona concurrida de Trujillo, ha generado preocupación en la población. La cercanía al Real Plaza —un lugar de alta afluencia— y la rapidez de la respuesta del agente contrastan con el riesgo latente que representa la delincuencia en áreas comerciales.

Trujillo ha enfrentado en los últimos meses una serie de episodios delictivos que han puesto en alerta a autoridades y ciudadanos. La actuación eficiente del agente en este caso resalta la importancia de mantener protocolos de seguridad reforzados en zonas vulnerables como casas de cambio, y el valor de contar con personal capacitado tanto para prevención como para actuar en situaciones de emergencia.

Agentes de criminalística y representantes
Agentes de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes tras el enfrentamiento. (Capturas Panorama)

