Perú

Puente Acho vuelve a ser impactado: Tráiler que trasladaba tractor choca contra su estructura y genera tráfico en Vía Evitamiento

Una vez más, el puente ubicado a la altura del paradero Acho, en Cercado de Lima, sufrió daños en su armazón. Conductor ignoró que la altura máxima establecida para pasar por debajo es 4.20 metros

Tráiler que trasladaba tractor choca
Tráiler que trasladaba tractor choca contra Puente Balta y genera tráfico en Vía Evitamiento.

El tradicional Puente Acho, ubicado en el Centro de Lima, sufrió otra vez un impacto en la parte central de su estructura. Ocurrió la tarde de este miércoles 5 de noviembre, cuando un tráiler, que trasladaba maquinaria de construcción, intentó pasar por debajo del paso elevado.

La mala maniobra del conductor, quien ignoró que la altura máxima establecida es 4.20 metros, provocó el bloqueo de uno de los carriles en dirección sur a norte de la Vía de Evitamiento.

Esto generó una significativa congestión vehicular y consecuente malestar entre los conductores de transporte público, vehículos particulares, motocicletas y unidades de carga pesada. Para atender la emergencia, al menos tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se hicieron presentes en el lugar de los hechos.

