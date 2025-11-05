Perú

Megaoperativo en Lurín: Sucamec incauta casi 200 armas en empresa de seguridad privada con permisos vencidos

La intervención responde a la fiscalización sobre empresas de seguridad, tras descubrir que 189 armas y casi mil municiones se almacenaban ilegalmente en una sede del sur de Lima

Guardar
Sucamec incauta más de 180
Sucamec incauta más de 180 armas de fuego a empresa de seguridad privada con autorización vencida.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó la incautación de 189 armas de fuego y 945 municiones en una empresa de seguridad privada ubicada en Lurín, cuya autorización de funcionamiento había expirado.

La acción se produjo luego de advertir que la compañía incumplió con declarar el cese de sus operaciones y no internó el armamento en los depósitos oficiales, según lo establece el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada (D.S. n.º 005-2023-IN) emitido por el Ministerio del Interior (Mininter).

Sucamec desarrolló el operativo como parte de su fiscalización permanente, en especial dentro del contexto de estado de emergencia y resguardo de la tranquilidad pública.

El reglamento vigente exige a las empresas con autorización vencida internar de inmediato sus armas de fuego y municiones para prevenir riesgos asociados, como la comercialización ilegal o su uso en hechos delictivos.

Sucamec incauta más de 180
Sucamec incauta más de 180 armas de fuego a empresa de seguridad privada con autorización vencida.

Más de 180 armas y casi mil municiones bajo custodia oficial

Las armas incautadas incluían escopetas, carabinas, revólveres y pistolas de diversos calibres. El total fue trasladado por Sucamec a sus almacenes oficiales bajo medidas estrictas de seguridad, con el objetivo de evitar su pérdida y contribuir con la protección ciudadana.

El nombre de la empresa permanece en reserva mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales. Las autoridades buscan determinar responsabilidades para aplicar las sanciones que correspondan conforme a ley.

Sucamec ha enfatizado que continuará supervisando el cumplimiento normativo entre empresas de seguridad privada, en el marco de la regulación vigente y la vigilancia estatal sobre la tenencia de armas de fuego y municiones en el país.

¿De qué se encarga la Sucamec?

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil es un organismo técnico especializado del Ministerio del Interior del Perú.

Su función principal es regular, supervisar y fiscalizar las actividades relacionadas con los servicios de seguridad privada, así como la fabricación, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, traslado, posesión y uso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

Además, Sucamec se encarga de imponer sanciones, normar estas actividades, proponer y ejecutar políticas sectoriales, y coordinar con otras entidades para garantizar la seguridad y el orden público en el país.

  • Control de explosivos de uso civil: supervisa la adquisición, transporte, almacenamiento y destrucción de materiales explosivos, verificando su trazabilidad en cada etapa.
  • Fiscalización de armas y municiones: regula la importación, comercialización, tenencia y uso de armas de fuego, así como las municiones asociadas.
  • Regulación de servicios de seguridad privada: supervisa a las empresas que ofrecen resguardo, vigilancia y traslado de valores, asegurando el cumplimiento de normas y protocolos de operación.
  • Autorizaciones y licencias: emite permisos para usuarios, empresas y organizaciones que requieren operar con explosivos o armas de fuego en el marco de la ley.
  • Acciones de control e incautación: ejecuta operativos de verificación en todo el territorio nacional y coordina con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público cuando se detectan irregularidades.

Temas Relacionados

LurínSucamecLimaEmpresa de seguridadperu-noticias

Más Noticias

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

El lateral izquierdo nacional, que recientemente fue llamado a la selección peruana, ha señalado que defender el escudo de la ‘misilera’ es una responsabilidad única

Cristian Carbajal y la exigencia

Beca 18 y la inteligencia artificial: cómo saber si puedes rendir el examen con un solo clic

Un chatbot permite a postulantes verificar en segundos si fueron seleccionados para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, usando solo su nombre, apellido o DNI

Beca 18 y la inteligencia

Descubren dos nuevas especies de ranas andinas en los “bosques enanos” del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén

Los ejemplares fueron identificados tras meses de análisis morfológicos y genéticos, cuyos resultados fueron publicados en la revista PeerJ. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los Andes centrales y subraya la necesidad de proteger los frágiles ecosistemas montanos de Pasco

Descubren dos nuevas especies de

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

El expresidente criticó a la administración interina de José Jerí por romper los lazos diplomáticos tras el otorgamiento de asilo político en México a su exjefa de Gabinete, Bettsy Chávez

Pedro Castillo señala que la

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy, 4 de noviembre de 2025

El costo de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo señala que la

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

ENTRETENIMIENTO

Camila, hija de Christian Domínguez,

Camila, hija de Christian Domínguez, comparte tierno reencuentro con su hermana y agradece a Pamela Franco: “Te extrañé”

Leslie Shaw responde sin rodeos a sus críticas: “si ladran, hay que darles de comer”

El cumpleaños de la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, desata controversia por la ausencia de Thamara Medina

Ricardo Montaner regresa al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para ir a su concierto

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

DEPORTES

Cristian Carbajal y la exigencia

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

Emilio Saba con Infobae Perú: el orgullo de representar a Palestina, su mirada a Gaza y cómo la grandeza del Sport Boys lo ayudó a ser internacional

Fabiana Távara ya destaca en Estados Unidos: peruana fue elegida mejor armadora en la ACCAC tras impresionante registro

Miguel Trauco confesó cómo se gestó la decisión del penal errado por Álex Valera en el repechaje: ”Hasta hoy me lamento”

Se revelaron los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva en 2026: “Se están comunicando directamente con él”